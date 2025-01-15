Геостратег Андрей Школьников развенчивает мифы о так называемом "скандинавском социализме" на конкретных примерах.

Ведущий: Роман Шахов

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Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Миф о скандинавском социализме:

– Скандинавский социализм представлялся как идеальная модель, но оказался фикцией, зависимой от глобальной миросистемы.

– Скандинавия долго существовала в искусственных условиях теплицы, поддерживаемой геополитической стабильностью и избыточными ресурсами.

2. Основа скандинавской модели:

– Геополитическая безопасность, обеспеченная отсутствием прямого участия в конфликтах.

– Гомогенность населения и отсутствие чужаков, что способствовало стабильности.

– Монополия элит на управление и ограничение политической активности.

– Избыточное потребление за счёт интеграции в глобальные производственные цепочки.

3. Кризис модели:

– Падение геополитической безопасности и вступление в НАТО разрушило баланс.

– Приток мигрантов изменил этнокультурную гомогенность, что вызвало конфликты и рост иждивенчества.

– Система избыточного потребления стала разрушаться с кризисом глобальной миросистемы.

– Монополия элит начала ослабевать, что привело к нестабильности в управлении.

4. Итоговый сдвиг:

– Скандинавский социализм возвращается к классическому капитализму с разрушенными этнокультурными традициями.

– Возникла угроза утраты социальной солидарности и дальнейшего разрушения социальной структуры.

Вывод:

Скандинавская модель, ранее воспринимаемая как успешная и социально ориентированная, оказалась зависимой от внешних факторов. С исчезновением тепличных условий эта система начала разрушаться. Основные её столпы — гомогенность, избыток ресурсов и управляемость — уже не работают, а изменения в глобальной системе подчёркивают неизбежность перехода к более жёсткой и нестабильной модели.