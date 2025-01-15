Скандинавская сказка, или Глобалистский мыльный пузырь | Андрей Школьников
Геостратег Андрей Школьников развенчивает мифы о так называемом "скандинавском социализме" на конкретных примерах.
Ведущий: Роман Шахов
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Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Миф о скандинавском социализме:
– Скандинавский социализм представлялся как идеальная модель, но оказался фикцией, зависимой от глобальной миросистемы.
– Скандинавия долго существовала в искусственных условиях теплицы, поддерживаемой геополитической стабильностью и избыточными ресурсами.
2. Основа скандинавской модели:
– Геополитическая безопасность, обеспеченная отсутствием прямого участия в конфликтах.
– Гомогенность населения и отсутствие чужаков, что способствовало стабильности.
– Монополия элит на управление и ограничение политической активности.
– Избыточное потребление за счёт интеграции в глобальные производственные цепочки.
3. Кризис модели:
– Падение геополитической безопасности и вступление в НАТО разрушило баланс.
– Приток мигрантов изменил этнокультурную гомогенность, что вызвало конфликты и рост иждивенчества.
– Система избыточного потребления стала разрушаться с кризисом глобальной миросистемы.
– Монополия элит начала ослабевать, что привело к нестабильности в управлении.
4. Итоговый сдвиг:
– Скандинавский социализм возвращается к классическому капитализму с разрушенными этнокультурными традициями.
– Возникла угроза утраты социальной солидарности и дальнейшего разрушения социальной структуры.
Вывод:
Скандинавская модель, ранее воспринимаемая как успешная и социально ориентированная, оказалась зависимой от внешних факторов. С исчезновением тепличных условий эта система начала разрушаться. Основные её столпы — гомогенность, избыток ресурсов и управляемость — уже не работают, а изменения в глобальной системе подчёркивают неизбежность перехода к более жёсткой и нестабильной модели.