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Скандинавская сказка, или Глобалистский мыльный пузырь | Андрей Школьников

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Геостратег Андрей Школьников развенчивает мифы о так называемом "скандинавском социализме" на конкретных примерах.

Ведущий: Роман Шахов

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#АндрейШкольников #РоманШахов #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Миф о скандинавском социализме:
   – Скандинавский социализм представлялся как идеальная модель, но оказался фикцией, зависимой от глобальной миросистемы.
   – Скандинавия долго существовала в искусственных условиях теплицы, поддерживаемой геополитической стабильностью и избыточными ресурсами.

2. Основа скандинавской модели:
   – Геополитическая безопасность, обеспеченная отсутствием прямого участия в конфликтах.
   – Гомогенность населения и отсутствие чужаков, что способствовало стабильности.
   – Монополия элит на управление и ограничение политической активности.
   – Избыточное потребление за счёт интеграции в глобальные производственные цепочки.

3. Кризис модели:
   – Падение геополитической безопасности и вступление в НАТО разрушило баланс.
   – Приток мигрантов изменил этнокультурную гомогенность, что вызвало конфликты и рост иждивенчества.
   – Система избыточного потребления стала разрушаться с кризисом глобальной миросистемы.
   – Монополия элит начала ослабевать, что привело к нестабильности в управлении.

4. Итоговый сдвиг:
   – Скандинавский социализм возвращается к классическому капитализму с разрушенными этнокультурными традициями.
   – Возникла угроза утраты социальной солидарности и дальнейшего разрушения социальной структуры.

Вывод:

Скандинавская модель, ранее воспринимаемая как успешная и социально ориентированная, оказалась зависимой от внешних факторов. С исчезновением тепличных условий эта система начала разрушаться. Основные её столпы — гомогенность, избыток ресурсов и управляемость — уже не работают, а изменения в глобальной системе подчёркивают неизбежность перехода к более жёсткой и нестабильной модели.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0IVLd9cZgrM
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