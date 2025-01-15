Голографический принцип вселенной состоит в том, что общественный и человеческий организмы взаимосвязаны и действуют по одним и тем же законам. Также, как в человеческом организме появляются паразиты, болезни, когда человек перестаёт вести здоровый образ жизни, так и в общественном организме появляются общественные паразиты и социальные болезни, когда люди перестают вести социально здоровый стиль жизни.

12+

Содержание видео:

2:57 – Из-за огромного количества конфликтов, человечеству необходимо найти идеологию добра и понимания.

5:51 – Книги, изданные Александром Усаниным.

7:11 – Квантовые физики знают, что Бог есть.

8:00 – Всё вокруг есть ДУХ (СВЕТ), как единая энергия.

9:41 – Что такое «духовная экономика»?

10:32 – Здоровье общественного организма.

19:04 – Общественные паразиты могут жить только в системе нарушенных нравственных ценностей.

21:12 – Любой предприниматель обязан накапливать средства, чтобы использовать их в заботе о людях.

23:07 – У всех у нас божественное предназначение.

27:12 – Сейчас у нас не Министерство здравоохранения, а Министерство болезнелечения.

29:03 – Мясо не является видовым питанием человека.

33:38 – Умалчивается, что русичи в ведическое дохристианское время практически были вегетарианцами.

37:04 – В правительстве России есть люди, которые поддерживают здоровую тенденцию общества.

37:45 – Чтобы быть богатым в России, нужно развиваться.

39:07 – Пороки системы капитализма.

44:45 – Некоторые люди спорят, потому что в глубине души хотят, чтобы их переубедили.

48:16 – Духовные долги нельзя передать.

50:00 – Во время «Лихих девяностых» страну грабили бандитские группировки.

50:30 – Американские советники выстроили выгодную им систему государственного устройства в России.

52:50 – Когда ситуация на государственном уровне изменится?

53:12 – До тех пор, пока Россияне употребляют спиртное, им не стоит ожидать чего-то хорошего в жизни.

53:40 – Христианские принципы, которые мало кто соблюдает….

53:51 – Что может сделать обычный человек для оздоровления ситуации в обществе?

54:00 – ПРИТЧА про мальчика и взрослого человека.

57:49 – Начни жить по-Божески и ты изменишь всё для себя! Не нужно смотреть на других!

58:05 – ВСЕГДА БУДЬ ГОТОВ предстать перед Богом.

58:42 – Карма всего человечества состоит из совокупных карм индивидуумов.

59:07 – Чем выше мысли, тем они более могущественнее!

Благодарим Александра Силичева за монтаж видео!

Светлана Леонидовна Вислобокова:

Кандидат экономических наук, общественный деятель.

Александр Евгеньевич Усанин:

Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.

Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»

Целями деятельности АНО «Возрождение Земли» являются: предоставление услуг в сфере сохранения и восстановления плодородного слоя Земли, защита традиционных ценностей, содействие нравственному развитию человека.

Мы осуществляем нашу деятельность как очно: на конференциях, мероприятиях, акциях, так и онлайн, посредством проведения вебинаров, записи видео лекций, публикации просветительских материалов.

Если вы поддерживаете наши идеи и ценности – будем рады сотрудничеству!

Наш сайт: https://возрождениеземли.рф/

Вы можете принять участие в нашей работе, в том числе поддержав нас финансово.

Банковские реквизиты:

Название организации: АНО «ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ» (АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОДЕЙСТВИЕ ВОЗРОЖДЕНИЮ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕКА")

Юридический адрес организации

127030, РОССИЯ, Г.МОСКВА, УЛ НОВОСЛОБОДСКАЯ, Д 20, П. 26/1/2,

ИНН 9707032980,

КПП 770701001,

ОГРН/ОГРНИП 1247700484228,

Расчетный счет 40703810100000742881,

Банк АО «ТБанк»,

ИНН банка 7710140679,

БИК банка 044525974,

Корреспондентский счет банка 30101810145250000974,

Юридический адрес банка

127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26

Назначение платежа: «На уставную деятельность»

Другой вариант перевода: на карту Т-Банка 2200 7013 3030 8492 (карта Автономной некоммерческой организации "Содействие возрождению плодородного слоя Земли и нравственному развитию человека") Назначение платежа: «На уставную деятельность».

Оказать помощь лично Александру Евгеньевичу Усанину: карта Т-банка 2200701720218012

Все книги Александра Усанина доступны на сайте: https://usanin.com/books

Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»

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#общество #планета #Усанин

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Духовная экономика:

– Понятие "духовной экономики" рассматривается как аналог "природной экономики".

– Основой духовной экономики является здоровый обмен между людьми, аналогичный обмену веществ в человеческом организме.

– Баланс между материальными и духовными ценностями важен для общественного здоровья.

2. Социальные паразиты:

– Социальные болезни, такие как коррупция, наркомания, терроризм, — это последствия нарушения общественных ценностей.

– Паразиты, будь то в организме или в обществе, способствуют разрушению здоровой среды.

3. Образование и культура:

– Критика современной системы образования, ориентированной на западные модели.

– Искусство должно улучшать внутренний мир человека и укреплять культуру, а не разрушать её.

– Существующее Министерство культуры разрушает традиционные ценности ради финансовой выгоды.

4. Проблемы капитализма:

– Накопление средств ради выгоды — это аналог "ожирения" общественного организма.

– Банковская система, вместо служения обществу, превратилась в паразитирующую структуру.

5. Роль семьи и нравственности:

– Семья является основой здорового общества.

– Нравственные ценности, такие как любовь, дружба и духовное развитие, должны быть выше материальных благ.

6. Необходимость изменений:

– Для улучшения ситуации люди должны начать с самих себя, перестать быть "малыми паразитами".

– Важность личной ответственности перед Богом и обществом.

Вывод:

- Для оздоровления общества необходимо восстановление духовного и нравственного баланса, начиная с личной ответственности каждого человека.

- Важно развивать образование, культуру и экономику, основанные на духовных принципах.

- Общество должно отказаться от паразитических моделей и переосмыслить свои ценности, чтобы достичь гармонии.