Секреты здоровья общественного организма
Голографический принцип вселенной состоит в том, что общественный и человеческий организмы взаимосвязаны и действуют по одним и тем же законам. Также, как в человеческом организме появляются паразиты, болезни, когда человек перестаёт вести здоровый образ жизни, так и в общественном организме появляются общественные паразиты и социальные болезни, когда люди перестают вести социально здоровый стиль жизни.
12+
Содержание видео:
2:57 – Из-за огромного количества конфликтов, человечеству необходимо найти идеологию добра и понимания.
5:51 – Книги, изданные Александром Усаниным.
7:11 – Квантовые физики знают, что Бог есть.
8:00 – Всё вокруг есть ДУХ (СВЕТ), как единая энергия.
9:41 – Что такое «духовная экономика»?
10:32 – Здоровье общественного организма.
19:04 – Общественные паразиты могут жить только в системе нарушенных нравственных ценностей.
21:12 – Любой предприниматель обязан накапливать средства, чтобы использовать их в заботе о людях.
23:07 – У всех у нас божественное предназначение.
27:12 – Сейчас у нас не Министерство здравоохранения, а Министерство болезнелечения.
29:03 – Мясо не является видовым питанием человека.
33:38 – Умалчивается, что русичи в ведическое дохристианское время практически были вегетарианцами.
37:04 – В правительстве России есть люди, которые поддерживают здоровую тенденцию общества.
37:45 – Чтобы быть богатым в России, нужно развиваться.
39:07 – Пороки системы капитализма.
44:45 – Некоторые люди спорят, потому что в глубине души хотят, чтобы их переубедили.
48:16 – Духовные долги нельзя передать.
50:00 – Во время «Лихих девяностых» страну грабили бандитские группировки.
50:30 – Американские советники выстроили выгодную им систему государственного устройства в России.
52:50 – Когда ситуация на государственном уровне изменится?
53:12 – До тех пор, пока Россияне употребляют спиртное, им не стоит ожидать чего-то хорошего в жизни.
53:40 – Христианские принципы, которые мало кто соблюдает….
53:51 – Что может сделать обычный человек для оздоровления ситуации в обществе?
54:00 – ПРИТЧА про мальчика и взрослого человека.
57:49 – Начни жить по-Божески и ты изменишь всё для себя! Не нужно смотреть на других!
58:05 – ВСЕГДА БУДЬ ГОТОВ предстать перед Богом.
58:42 – Карма всего человечества состоит из совокупных карм индивидуумов.
59:07 – Чем выше мысли, тем они более могущественнее!
Благодарим Александра Силичева за монтаж видео!
Светлана Леонидовна Вислобокова:
Кандидат экономических наук, общественный деятель.
Александр Евгеньевич Усанин:
Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»
Целями деятельности АНО «Возрождение Земли» являются: предоставление услуг в сфере сохранения и восстановления плодородного слоя Земли, защита традиционных ценностей, содействие нравственному развитию человека.
Мы осуществляем нашу деятельность как очно: на конференциях, мероприятиях, акциях, так и онлайн, посредством проведения вебинаров, записи видео лекций, публикации просветительских материалов.
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Оказать помощь лично Александру Евгеньевичу Усанину: карта Т-банка 2200701720218012
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Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
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#общество #планета #Усанин
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Духовная экономика:
– Понятие "духовной экономики" рассматривается как аналог "природной экономики".
– Основой духовной экономики является здоровый обмен между людьми, аналогичный обмену веществ в человеческом организме.
– Баланс между материальными и духовными ценностями важен для общественного здоровья.
2. Социальные паразиты:
– Социальные болезни, такие как коррупция, наркомания, терроризм, — это последствия нарушения общественных ценностей.
– Паразиты, будь то в организме или в обществе, способствуют разрушению здоровой среды.
3. Образование и культура:
– Критика современной системы образования, ориентированной на западные модели.
– Искусство должно улучшать внутренний мир человека и укреплять культуру, а не разрушать её.
– Существующее Министерство культуры разрушает традиционные ценности ради финансовой выгоды.
4. Проблемы капитализма:
– Накопление средств ради выгоды — это аналог "ожирения" общественного организма.
– Банковская система, вместо служения обществу, превратилась в паразитирующую структуру.
5. Роль семьи и нравственности:
– Семья является основой здорового общества.
– Нравственные ценности, такие как любовь, дружба и духовное развитие, должны быть выше материальных благ.
6. Необходимость изменений:
– Для улучшения ситуации люди должны начать с самих себя, перестать быть "малыми паразитами".
– Важность личной ответственности перед Богом и обществом.
Вывод:
- Для оздоровления общества необходимо восстановление духовного и нравственного баланса, начиная с личной ответственности каждого человека.
- Важно развивать образование, культуру и экономику, основанные на духовных принципах.
- Общество должно отказаться от паразитических моделей и переосмыслить свои ценности, чтобы достичь гармонии.