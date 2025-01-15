«Лос-Анджелес рушится под тяжестью бездействия», — статья под таким заголовком, исполненная неподдельного отчаяния, опубликована в ведущей газете США New York Times и посвящена катастрофе с пожарами, которые продолжают пылать в городе. Ее автор не профессиональный журналист, а Кэми Чозик — сценаристка и исполнительный продюсер из Лос-Анджелеса.

«В среду вечером, — пишет она, — мы получили сигнал об эвакуации. Пожар возник из ниоткуда и грозил охватить Голливуд. Я вытащила сына из ванны. Мы бросились в машину и поехали на север, мимо двух других пожаров, пробираясь сквозь дым и сирены, пробки и хаос, пламя полыхало на горизонте во всех направлениях. Люди продолжают говорить, что сцены из Лос-Анджелеса похожи на что-то из фильмов. Но это не так, не совсем так. Фильмам нужен главный герой. У каждого экранного Апокалипсиса есть лидер. Так, где же наш?», — в отчаянии спрашивает Чозик и не может найти на этот вопрос ответа.

Пожары, описывает она, уничтожили целые общины. Тысячи людей лишились своих домов. Еще больше людей были перемещены, а мародеры грабят личное имущество тех, кому повезло его иметь. Постоянный поток оповещений от Watch Duty, приложения для отслеживания лесных пожаров, звенит, пока я печатаю эту статью, новые пожары вспыхивают, старые распространяются, ветер снова усиливается. Сообщит ли последнее оповещение, что следующим будет наш район, наша улица или наша школа?»

Автор статьи лихорадочно оглядывается вокруг и не находит руководителей, не видит настоящих лидеров, никого, кто мог бы организовать эффективную борьбу с этим стихийным бедствием.

Не то чтобы Лос-Анджелесу не хватало героизма, отмечает она. Город проявил себя там, где не проявили себя избранные должностные лица. От пожарных и фельдшеров до всех, кто предлагал убежище, был волонтером и жертвовал на страницах GoFundMe, никто никогда не видел такого единства. Но если лидерство — это сочетание уверенных слов и решительных действий в духе Черчилля, — то Лос-Анджелес не видел ни того, ни другого, делает она вывод.

«Наш город, — негодует Чозик, — превращается в пепел, и нами управляют ребяческие посты в социальных сетях, предположительно, от президента Байдена, но, честно говоря, кто знает, от кого? Я смотрю на все это в ярости, и я — вне себя. Почему город, который дал нам Клинта Иствуда, Брюса Уиллиса, Моргана Фримена и Уилла Смита, не может найти главного героя, который попытался бы спасти нас от этой катастрофы?» — в отчаянии восклицает сценарист и продюсер Голливуда, перечисляя актеров, которые играли в знаменитых американских боевиках отважных суперменов-спасителей. Но вот пришла страшная беда не на экране, а в реальной жизни, и Америка оказалась беспомощной.

«На данный момент мне все равно, кто сократил или не сократил финансирование службы водоснабжения или пожаротушения. Мы убиты горем, задыхаемся в токсичном воздухе и раздавлены тяжестью бездействия власти», — подводит обескураженная Чозик мрачный итог катастрофе в Лос-Анджелесе.

Когда начались пожары, мэр Лос-Анджелеса Карен Басс не нашла ничего лучшего, чем поехать в Гану, откуда происходит часть ее предков, для участия в инаугурации президента Ганы Джона Махамы и во встрече с первой женщиной — вице-президентом этой страны Нааной Опоку-Агьеманг. В период проведения данного мероприятия сгорела изрядная часть Лос-Анджелеса. Проблемы пожарной безопасности мэр, как видно, посчитала не такими важными.

Неспособность и бездеятельность проявили многие подчиненные мэра, поскольку их назначение тоже осуществлялось по принципу соответствия идеологии глобализма, а не по принципу профессионализма.

Так Кристин Кроули, которая занимала должность шефа пожарной охраны Лос-Анджелеса, называла своими приоритетами «создание, поддержку и продвижение культуры, которая ценит разнообразие, инклюзивность и равенство». Она активно задействовала пожарных в содомитских парадах, выгоняя с работы несогласных, считала пошлым мракобесием усердие в подготовке пожарного оборудования и личного состава на случай ЧП и т.д.

В Калифорнии многие недоумевают, зачем Басс вообще отправилась в международную поездку, учитывая, что Национальная метеорологическая служба Лос-Анджелеса предупреждала об «экстремальных погодных условиях, связанных с пожарами». Более ста тысяч жителей города уже подписали петицию с требованием отставки Карен Басс с должности мэра из-за ее неспособности своевременно справиться с последствиями пожара.

Под стать Басс и губернатор Калифорнии, демократ Гэвин Кристофер Ньюсом, фанатичный покровитель ЛГБТ*-сообщества, благодаря которому этот богатейший штат США оказался абсолютно не готов к стихии. В прошлом году он сократил финансирование программ по борьбе с пожарами на 100 миллионов долларов, а сэкономленные на безопасности деньги во многом потратил примерно на те же пункты глобальной повестки, что и феминистка Карен Басс.

Мало того, Ньюсом сделал Калифорнию «первым штатом-убежищем для трансгендерной молодёжи», обязал магазины продавать товары для детей в гендерно-нейтральных отделах, разрешил детям менять пол без согласия родителей (при этом, если родители выступают против смены пола своих детей, им грозит лишение родительских прав), наложил штраф в размере 1,5 млн долларов на школьный округ, совет которого отклонил учебную программу, включающую восхваление содомии и содомитов.

Что к этому можно еще добавить?

Роковую роль сыграла еще и патологическая русофобия.

Сын избранного президента США Трампа Дональд Трамп-младший в соцсети Х справедливо заявил, что провал борьбы с пожарами в Калифорнии во многом вызван отправкой значительной части пожарного оборудования в помощь Украине, воюющей против РФ. Власти так усердно старались помочь Киеву победить ненавистную Россию, что оставили без защиты собственное население…

Свою оценку последствий разрушительного пожара в Калифорнии дал Дональд Трамп в интервью журналисту Newsmax Робу Шмитту. По его словам, ему предоставили «несколько осторожных» фотоснимков, которые позволяют ему говорить о том, что ситуация в Лос-Анджелесе на самом деле «гораздо хуже», чем то, что показывают по телевизору.

«Я считаю, что ущерб больше, чем если бы они попали под ядерный удар. Я никогда не видел ничего подобного», — сказал Трамп, добавив, что пожар уничтожил мили домов, тысячи зданий сгорели дотла.

Избранный президент выразил уверенность, что пожар можно было предотвратить. Трамп рассказал, что во время своего первого президентского срока говорил губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому о необходимости «принять воду, идущую с севера из Канады», «из тающих ледников».

«По прогнозам, — пишет в свою очередь английская газета Guardian, — пожары в Лос-Анджелесе станут самым дорогостоящим пожаром в истории США, убытки оцениваются более чем в 200 млрд долларов. Пожары унесли жизни по меньшей мере 24 человек, тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, более 12 000 строений были разрушены, а ветер, как ожидается, усилится до среды».

Пожары в Лос-Анджелесе, обнаружившие полное банкротство соросовских «амбассадоров разнообразия», снова показали, что господство идеологии глобализма уничтожает людей и общество в целом не только ментально и духовно, но и физически.

Об этом пишет на портале Ren.tv обозреватель Игорь Друзь: «Лос-Анджелес, в агломерации которого обитают 13 млн человек, является прямо эталонным местом по внедрению глобальной повестки во всей ее полноте: от запредельной русофобии до мультикультурализма и «гендернутости». Там находится и Голливуд, ныне программирующий человечество на деградацию во всех отношениях. Лос-Анджелес в плане насаждения дегенеративности идет впереди всей Америки: например, именно там 5 лет назад впервые в США было открыто кафе, где можно легально употреблять марихуану. И впереди всей планеты: в 1970 году там прошел самый первый в мире разрешенный «парад» сексуальных извращенцев. «Город ангелов» давно превратился в город бесов, во многих отношениях перегнавший Содом и Гоморру…»

Но оказалось, что все эти «прогрессивные веяния», задуманные будто бы ради «защиты прав человека», на деле порушили элементарные права человека, даже право людей на жизнь, парализовали нормальное функционирование систем безопасности, что вылилось в нынешнюю небывалую катастрофу. Местные руководители так спешили стать прогрессивными личностями, что перестали быть людьми. А уж тем более они не стали государственными деятелями и специалистами, способными организовать защиту города от пожаров, делает обозреватель вывод, который звучит как приговор нынешней Америке.

Специально для «Столетия»

Николай Петров

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. В Лос-Анджелесе произошли катастрофические пожары, приведшие к массовой эвакуации жителей, разрушению тысяч домов и гибели как минимум 24 человек.

2. Очевидцы и местные жители отмечают отсутствие эффективного руководства и координации в борьбе с бедствием.

3. Ключевые должностные лица проявили халатность:

– Мэр Карен Басс уехала в Гану во время кризиса

– Губернатор Гэвин Ньюсом ранее сократил финансирование противопожарных программ на 100 млн долларов

4. По оценкам Guardian, ущерб от пожаров может превысить 200 млрд долларов, что сделает их самыми дорогостоящими в истории США.

5. Среди причин катастрофы указываются:

– Сокращение финансирования противопожарных служб

– Назначение руководителей по идеологическим, а не профессиональным критериям

– Отправка части пожарного оборудования в Украину

– Общее пренебрежение вопросами безопасности в пользу социальной повестки

Вывод:

Статья представляет катастрофические пожары в Лос-Анджелесе как следствие системного кризиса управления, где приоритет социальной и идеологической повестки над практическими вопросами безопасности привел к неспособности властей эффективно реагировать на природное бедствие. Автор подчеркивает контраст между технологически развитым, богатым городом и его беспомощностью перед стихийным бедствием из-за управленческих просчетов и неверно расставленных приоритетов.