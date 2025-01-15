Тут с высоких трибун опять звучат призывы снизить бюрократическую нагрузку на учителей. Но как все уже давно поняли, разросшийся управленческий аппарат сам себя не ликвидирует.



Сириусы и Движения первых, МЭШи, РЭШи, электронные журналы, регистрация, заполнение документов, фотографии, пароли, логины…. Учитель бегает и по всему этому поводу бесконечно отчитывается. А в конечном итоге страдает самое важное — образование, до которого огромному чиновничьему симулякру нет совершенно никакого дела.



А проблема, на самом деле, не нова. И примерно таким же взглядом, каким мы на неё смотрим сейчас, смотрели на неё и создатели советского государства.



В абсолютно таком же ключе ситуацию на посту председателя Всероссийского совета народного хозяйства видел и знаменитый Феликс Дзержинский.



Давайте проведем параллель и соотнесем его слова, сказанные в последний 1926-й год его жизни о народном хозяйстве, с тем, как живет учитель сегодня.



«<…> самым основным злом, дезорганизующим заводы, тресты, органы управления промышленностью и нас, — это отчетный, справочный, бухгалтерский, статистический контрольный потоп.



Доклады, доклады. Отчеты, отчеты. Цифры, таблицы, бесконечный ряд цифр. А людей, знающих дело, нет. Нет при этой системе времени изучать вопрос. Знают дело не люди, а справки, доклады, пишутся горы бумаг, читать их некому и нет физической возможности»





Всякие там ФИПИ, МЦКО, ВПР, ОГЭ и ЕГЭ, бесконечные переаттестации и подтверждения квалификации учителей — вот это вот всё разве не про изъятие времени у самого важного — учебного процесса?



«Мы страдаем организационным фетишизмом.



Нам кажется, что для того, чтобы организовать какое-нибудь дело, для того, чтобы построить что-нибудь, достаточно взять бумагу, сесть в свой кабинет и написать: "принять энергичные меры", "изыскать средства" и всё прочее и т.д. и т.д. Это нам кажется достаточным. <…>



При этом организационном фетишизме, при этом бюрократизме стираются живые люди»





Не точно так ли чиновники «руководят» сферой образования и сегодня? Организационного фетишизма много, а качество падает практически до нуля. Бюджет, понятно, при этом «осваивается».



«Мне вчера показывал председатель Резинотреста нарисованную картинку, как бумажка, присланная в Резинотрест <…> в правлении <…> проходила через 32 руки для того, чтобы по почте был послан ответ.



Когда в аппарате было на это обращено внимание, то выяснилось, что достаточно только 5 рук, чтобы эта бумажка получила ответ, <…> хотя я думаю, что и этого много. <…> причем по этой бумажке в аппарате в 2 местах заводились дела.



Этот пример характеризует всю нашу систему».

«<…> тот, кто фактически работает, кто прорабатывал вопрос, его не видно нигде, он скрыт»





Причем, скрыт сегодня не только живой учитель, но и тот, кто разрушает образование и саботирует его работу. Тот, кто внедряет туда губительные практики, не находится в широком поле общественного внимания. Зато налицо всякие обезличенные министерства и ведомства, которые ответственности ни за что не несут.



«<…> и неизвестно, с кем имеешь дело, не с людьми, которые ответственны, а с учреждением, то понятно, как нам тяжело решать все эти конкретные задачи, которые связаны с производительностью труда, благодаря нашим аппаратам и штатам.



Поэтому наши аппараты растут неслыханно»





Все знают, какие низкие зарплаты получают учителя в регионах. Все знают о нехватке около 500 тысяч учителей в стране. Зато различного рода проверяющие и аттестующие ведомства создаются и расширяются.

РВС

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Несмотря на призывы снизить бюрократическую нагрузку на учителей, управленческий аппарат продолжает расти и создавать дополнительную работу.

2. Современные учителя перегружены различными формами отчетности и административными задачами (электронные журналы, регистрации, документация), что отвлекает от основной задачи – образования.

3. Автор проводит параллель между современной ситуацией и наблюдениями Ф. Дзержинского 1926 года, указывая на схожие проблемы:

– Чрезмерное количество отчетности

– "Организационный фетишизм"

– Многоступенчатость бюрократических процессов

– Обезличивание системы

4. Современные проблемы образования:

– Низкие зарплаты учителей в регионах

– Дефицит педагогических кадров (около 500 тысяч)

– Рост числа контролирующих органов при снижении качества образования

Вывод:

Статья демонстрирует, что проблема бюрократизации образования носит системный характер и имеет глубокие исторические корни. Несмотря на технологический прогресс и изменение форм отчетности, суть проблемы остается прежней: чрезмерная бюрократизация отнимает время и ресурсы от основной задачи образования – обучения и развития учащихся. При этом расширение управленческого аппарата не приводит к повышению качества образования, а скорее препятствует ему, создавая дополнительную нагрузку на педагогов.