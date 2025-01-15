Мы страдаем организационным фетишизмом
Тут с высоких трибун опять звучат призывы снизить бюрократическую нагрузку на учителей. Но как все уже давно поняли, разросшийся управленческий аппарат сам себя не ликвидирует.
Сириусы и Движения первых, МЭШи, РЭШи, электронные журналы, регистрация, заполнение документов, фотографии, пароли, логины…. Учитель бегает и по всему этому поводу бесконечно отчитывается. А в конечном итоге страдает самое важное — образование, до которого огромному чиновничьему симулякру нет совершенно никакого дела.
А проблема, на самом деле, не нова. И примерно таким же взглядом, каким мы на неё смотрим сейчас, смотрели на неё и создатели советского государства.
В абсолютно таком же ключе ситуацию на посту председателя Всероссийского совета народного хозяйства видел и знаменитый Феликс Дзержинский.
Давайте проведем параллель и соотнесем его слова, сказанные в последний 1926-й год его жизни о народном хозяйстве, с тем, как живет учитель сегодня.
«<…> самым основным злом, дезорганизующим заводы, тресты, органы управления промышленностью и нас, — это отчетный, справочный, бухгалтерский, статистический контрольный потоп.
Доклады, доклады. Отчеты, отчеты. Цифры, таблицы, бесконечный ряд цифр. А людей, знающих дело, нет. Нет при этой системе времени изучать вопрос. Знают дело не люди, а справки, доклады, пишутся горы бумаг, читать их некому и нет физической возможности»
Всякие там ФИПИ, МЦКО, ВПР, ОГЭ и ЕГЭ, бесконечные переаттестации и подтверждения квалификации учителей — вот это вот всё разве не про изъятие времени у самого важного — учебного процесса?
«Мы страдаем организационным фетишизмом.
Нам кажется, что для того, чтобы организовать какое-нибудь дело, для того, чтобы построить что-нибудь, достаточно взять бумагу, сесть в свой кабинет и написать: "принять энергичные меры", "изыскать средства" и всё прочее и т.д. и т.д. Это нам кажется достаточным. <…>
При этом организационном фетишизме, при этом бюрократизме стираются живые люди»
Не точно так ли чиновники «руководят» сферой образования и сегодня? Организационного фетишизма много, а качество падает практически до нуля. Бюджет, понятно, при этом «осваивается».
«Мне вчера показывал председатель Резинотреста нарисованную картинку, как бумажка, присланная в Резинотрест <…> в правлении <…> проходила через 32 руки для того, чтобы по почте был послан ответ.
Когда в аппарате было на это обращено внимание, то выяснилось, что достаточно только 5 рук, чтобы эта бумажка получила ответ, <…> хотя я думаю, что и этого много. <…> причем по этой бумажке в аппарате в 2 местах заводились дела.
Этот пример характеризует всю нашу систему».
«<…> тот, кто фактически работает, кто прорабатывал вопрос, его не видно нигде, он скрыт»
Причем, скрыт сегодня не только живой учитель, но и тот, кто разрушает образование и саботирует его работу. Тот, кто внедряет туда губительные практики, не находится в широком поле общественного внимания. Зато налицо всякие обезличенные министерства и ведомства, которые ответственности ни за что не несут.
«<…> и неизвестно, с кем имеешь дело, не с людьми, которые ответственны, а с учреждением, то понятно, как нам тяжело решать все эти конкретные задачи, которые связаны с производительностью труда, благодаря нашим аппаратам и штатам.
Поэтому наши аппараты растут неслыханно»
Все знают, какие низкие зарплаты получают учителя в регионах. Все знают о нехватке около 500 тысяч учителей в стране. Зато различного рода проверяющие и аттестующие ведомства создаются и расширяются.
РВС
Комментарий редакции
Основные тезисы:
1. Несмотря на призывы снизить бюрократическую нагрузку на учителей, управленческий аппарат продолжает расти и создавать дополнительную работу.
2. Современные учителя перегружены различными формами отчетности и административными задачами (электронные журналы, регистрации, документация), что отвлекает от основной задачи – образования.
3. Автор проводит параллель между современной ситуацией и наблюдениями Ф. Дзержинского 1926 года, указывая на схожие проблемы:
– Чрезмерное количество отчетности
– "Организационный фетишизм"
– Многоступенчатость бюрократических процессов
– Обезличивание системы
4. Современные проблемы образования:
– Низкие зарплаты учителей в регионах
– Дефицит педагогических кадров (около 500 тысяч)
– Рост числа контролирующих органов при снижении качества образования
Вывод:
Статья демонстрирует, что проблема бюрократизации образования носит системный характер и имеет глубокие исторические корни. Несмотря на технологический прогресс и изменение форм отчетности, суть проблемы остается прежней: чрезмерная бюрократизация отнимает время и ресурсы от основной задачи образования – обучения и развития учащихся. При этом расширение управленческого аппарата не приводит к повышению качества образования, а скорее препятствует ему, создавая дополнительную нагрузку на педагогов.
И кто это сделал ? При безразличии и равнодушии кого ? Паразитарии всех стран, объединяйтесь!
Все проще и сложнее одновременно..Сколько уже говорят о культуре,и сколько уже было сказано на всех уровнях -она не русская ,Любимова и все министры не от русского народа..
“как же так получается, что то, что транслируется по отечественному ТВ, полностью противоречит нашей культуре и идет вразрез с нашими ценностями? Ну и наконец, Прилепина попросили ответить на самый главный вопрос: кто в нашей стране обладает такими полномочиями, чтобы снять Эрнста, и как это работает в принципе?
«Заменить руководство главных телеканалов страны может лишь глава государства. Даже если Слуцкий, Зюганов, Миронов, Журавлев, Нечаев и полсотни единороссов пожалуются на Эрнста – это абсолютно ни на что не повлияет. Это просто не в их компетенции. В президентском Совете по культуре на тех же правах, что и я, работают руководители ТВ каналов, включая того же Эрнста. Поэтому их слово весит ровно столько же, сколько весит моё слово. Конечно, можно, как Чацкий со шпагой, тыкать во все стороны и выкрикивать звонкие монологи, но отечественный политикум давно научился закрывать таких людей в психушку».
Да, Прилепин совершенно прав: уволить или заменить Константина Львовича может только наш президент. Многие в комментариях возразили Прилепину, мол, как же так, ведь государство давно отказалось от контрольного пакета Первого канала, и сейчас он, по сути, находится в частных руках. Это и так, и не совсем так.
Официально считается, что государство владеет 34,23% и имеет «золотую акцию». Но в реальности посмотрите, кто его акционеры. Все это компании с государтсвенным бджетом или “придуманные” государством:
ВТБ — 32,89%
Росимущество — 26,11%
«Национальная Медиа Группа» — 19,46%..(п.с. номинально Алинка Кабаева)
«Согаз» — 13,42%
ТАСС — 6,11%
«Останкино» — 2,01%.
Так что абсолютно прав здесь Прилепин.
Но тогда возникает вполне справедливый вопрос: неужели нашего президента устраивает нынешнее убогое состояние Первого канала?
И вот что любопытно: при всех очевидных провалах Эрнст входит в совет по культуре, имеет целую кучу государственных наград и, по сути, является самым влиятельным продюсером страны.
п.с. Ну и как на это посмотреть?-кому это нужно и зачем делать детей *б..ло*/зомби и бузову звездой.А Соловьев страшней ,он 10 раз перелицованный ,но гл.он сказал давно с экрана ;”Россия наша земля ,мы здесь были первыми”