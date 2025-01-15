Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о защите россиян от мошенников, принуждающих их брать кредиты.

Как отметил в спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, вопрос отнесён к приоритетным неслучайно.

«За прошедший год, по данным Банка России, порядка 50% заёмных средств, выданных обманутым гражданам, после их получения были сразу переданы преступникам. Сумма хищений увеличилась в 2,6 раза, — сообщил он в Telegram. — Важно защитить людей от действий мошенников, уберечь их от финансовых потерь. В связи с чем предлагается установить при выдаче заёмных средств "период охлаждения", в течение которого не будут осуществляться финансовые операции: 4 часа — для сумм от 50 до 200 тыс. рублей; 48 часов — для сумм от 200 тыс. рублей. За это время люди смогут оценить необходимость взятия кредита и свою платёжеспособность. Если решение обратиться в банк было принято под давлением мошенников, то за "период охлаждения" у граждан появится возможность отказаться от получения заёмных средств».

Также законопроектом вводится ряд обязанностей для кредитных и микрофинансовых организаций по осуществлению дополнительных проверочных мероприятий на предмет мошенничества при проведении операций и транзакций.

«Завершить рассмотрение законопроекта планируем до конца января», — сообщил председатель ГД.

В ходе обсуждения документа Володин поручил создать межфракционную рабочую группу по противодействию мошенничеству. Ранее с соответствующим предложением выступили депутаты от различных фракций.

«Думаю, что все коллеги поддержат. Давайте продумаем, кто у нас должен возглавить эту группу, кто должен войти в неё», — сказал он.

По словам председателя ГД, данная группа может заняться не только вопросами защиты граждан от телефонного и интернет-мошенничества, но и обсуждать вопросы, связанные с технологиями искусственного интеллекта (ИИ) и теми потенциальными вызовами, которые они в себе несут.

«Когда речь идёт об ИИ, сейчас могут голос копировать, компилировать; завтра сделают так, что человек вроде говорит эти слова, а на самом деле он не говорил, но будет уже и видео и многое другое. Поэтому давайте мы действительно начнём работать на перспективу», — сказал Володин.

Кроме того, спикер Госдумы предложил подумать над усложнением процедуры перечисления средств на счета банка-получателя ко второму чтению законопроекта о «периоде охлаждения» по потребительским кредитам.

«Время для анализа, принятия решения, время для того, чтобы ещё раз всё продумать, позволит кого‑то вывести из‑под действия мошеннических схем. Но когда средства перечислены, банк-получатель, допустим, если дальше уже не будет их перечислять либо фирмам-однодневкам, либо обналичивать, также мы можем ввести какую‑то временную норму, когда средства должны находиться на счёте банка-получателя с тем, чтобы немного об этом подумала и кредитная организация, и на себя часть ответственности взяла. Ведь когда мы говорим о денежных средствах, они хранятся все на счетах банков. И здесь не только надо, чтобы человек думал об их сохранности», — указал он.

Володин также предложил при рассмотрении законопроекта во втором чтении пригласить представителей Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МВД, Центробанка, Минцифры — правоприменителей и ведомства, которые постоянно сталкиваются с жалобами граждан на мошенников.

По материалам сайта ГД РФ, Telegram В. Володина

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите граждан от кредитных мошенников.

2. Вводится "период охлаждения" при выдаче кредитов:

– 4 часа для сумм 50-200 тыс. рублей

– 48 часов для сумм от 200 тыс. рублей

3. Статистика Банка России: за прошедший год около 50% заемных средств были переданы мошенникам, а сумма хищений выросла в 2,6 раза.

4. Кредитные организации будут обязаны проводить дополнительные проверки на предмет мошенничества.

5. Создается межфракционная рабочая группа по противодействию мошенничеству, которая также будет заниматься вопросами ИИ и связанными с ним рисками.

6. Планируется усложнить процедуру перечисления средств на счета банка-получателя.

7. Рассмотрение законопроекта планируется завершить до конца января.

Вывод:

Законопроект направлен на комплексную защиту граждан от кредитного мошенничества путем введения временной паузы перед получением кредита и усиления контроля за движением денежных средств. Учитывая значительный рост числа мошеннических действий, государство предпринимает активные меры по защите финансовых интересов граждан, в том числе с учетом новых технологических вызовов, связанных с использованием искусственного интеллекта.

Дополнительный вывод:

В контексте борьбы с мошенничеством нельзя игнорировать системный характер проблемы. Текущий законопроект затрагивает лишь верхушку айсберга, оставляя без внимания роль финансовых институтов и телекоммуникационных компаний в существующей схеме. Банки, обладающие развитыми системами скоринга и анализа клиентского поведения, способны с высокой точностью идентифицировать подозрительные заявки на кредиты. Однако прибыль от процентов и комиссий перевешивает этические соображения.

Аналогичная ситуация наблюдается в сфере телекоммуникаций, где операторы технически способны выявлять и блокировать массовые мошеннические звонки, но не делают этого, извлекая прибыль из продажи трафика. Бизнес-логика "если не мы, то конкуренты" создает порочный круг молчаливого соучастия.

Реальное решение проблемы требует введения жесткой юридической ответственности для банков и операторов связи за пассивное соучастие в мошеннических схемах. Существенные штрафы и обязательство аннулировать мошеннические кредиты для банков, равно как и уголовная ответственность для руководства телеком-компаний, моментально изменили бы ситуацию. Когда цена бездействия превысит потенциальную прибыль, технические возможности для пресечения мошенничества найдутся незамедлительно.

"Период охлаждения" – это важный, но недостаточный первый шаг. Пока финансовые институты и телекоммуникационные компании не будут нести прямую ответственность за свою роль в мошеннических схемах, проблема будет сохраняться, лишь меняя формы проявления.