Евгений Носов. Есть ли жизнь на других планетах? Рассказ. Читает Алексей Эйбоженко (1974)
Евгений Носов. Есть ли жизнь на других планетах? Рассказ. Читает Алексей Эйбоженко
Лектор Стремухов ездил по району с лекциями на космическую тематику. От станции до Сухомлиново нужно было ехать на машине, а потом добираться пешком. Стремухову повезло: он встретил попутчицу – милую девушку Лену, работавшую в Сухомлинове библиотекарем…
Исполнители: Эйбоженко Алексей
Год производства: 1974
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Конечно, – есть.
Конечно, – нет.
Какие ещё варианты ?
П.С. Рассказ не слушал.