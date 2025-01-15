Евгений Носов. Есть ли жизнь на других планетах? Рассказ. Читает Алексей Эйбоженко



Лектор Стремухов ездил по району с лекциями на космическую тематику. От станции до Сухомлиново нужно было ехать на машине, а потом добираться пешком. Стремухову повезло: он встретил попутчицу – милую девушку Лену, работавшую в Сухомлинове библиотекарем…

Исполнители: Эйбоженко Алексей

Год производства: 1974

