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Евгений Носов. Есть ли жизнь на других планетах? Рассказ. Читает Алексей Эйбоженко (1974)

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Евгений Носов. Есть ли жизнь на других планетах? Рассказ. Читает Алексей Эйбоженко


Лектор Стремухов ездил по району с лекциями на космическую тематику. От станции до Сухомлиново нужно было ехать на машине, а потом добираться пешком. Стремухову повезло: он встретил попутчицу – милую девушку Лену, работавшую в Сухомлинове библиотекарем…

Исполнители: Эйбоженко Алексей

Год производства: 1974
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=If7EixXPd5s
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