Александр Грибоедов. Горе от ума. Радиоверсия спектакля Государственного Малого театра Союза ССР

По одноименной комедии в стихах. Знаменитая пьеса стала одним из самых цитируемых произведений начала XIX века. Даже само название комедии стало "крылатым". Всем знакомы фразы: "Счастливые часов не наблюдают", "…злые языки страшнее пистолета", "Где ж лучше? Где нас нет".



Автор постановки Пров Садовский.

Режиссер Борис Никольский

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Исполнители: Павел Афанасьевич Фамусов, управляющий в казенном месте – Садовский Пров; Софья Павловна, его дочь – Ликсо Ирина; Алексей Степанович Молчалин, секретарь Фамусова – Садовский Михаил; Александр Андреевич Чацкий – Царев Михаил; Полковник Сергей Сергеевич Скалозуб – Соловьев Николай; Наталья Дмитриевна Горич, молодая дама – Шатрова Елена; Лизанька, служанка – Фадеева Софья; Платон Михайлович Горич, ее муж – Рыжов Николай; Князь Тугоуховский – Красавин Виктор; Княгиня, его жена – Турчанинова Евдокия; Княжны, их дочери – Карнович Наталья, Ивенина Руфина, Щепкина Елена, Антонова Александра, Аллилуева (Политковская) Кира, Ярцева Анна; Графиня-бабушка Хрюмина – Рыжова Варвара; Графиня-внучка Хрюмина – Григоровская Нина; Антон Антонович Загорецкий – Владиславский Владимир; Хлестова, свояченица Фамусова – Яблочкина Александра; Господин Н. – Коротков Александр; Господин Д. – Лагутин Иван; Репетилов – Светловидов Николай. Пояснительный текст – Дорменко Анатолий

Год производства: 1945