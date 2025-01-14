После принятия США нового «пакета с пакетами» санкций у многих пришло осознание, что Трамп не совсем наш, а точнее совсем не наш. Последние романтичные трампофилы ещё продолжают защищать свой чудесный мирок с розовыми единорогами, мол, это самоходный Джо под конец своего срока пустился во все тяжкие, но реальность к ним очень сурова – команды Байдена и Трампа вместе сообща играют один согласованный сценарий, разыгрывая спектакль про доброго и злого копа, о чем мы всю дорогу толковали. Сейчас этот договорняк уже почти что не скрывается, и несмотря на то, что новый увесистый пакет довольно чувствительных для нашего ТЭК санкций представил старина Блинкен, в их разработке ведущую роль играли именно республиканцы, и в основе своей советники Трампа.



В преддверии грядущей встречи Трампа с Путиным, по которой уже идет расторговка по месту и формату через неформальный обмен мнений по разным каналам (Песков не соврал, просто мастерски накинул тень-на-плетень), США взвинчивают ставки, оказывая максимальное давление на Кремль в расчете вынудить Путина быть более сговорчивым и пойти на уступки – не только и не столько по вопросу СВО и раздела Украины, которая является лишь разменной монетой, сколько по вопросу передела глобальных рынков Европы и АТР. И это уже не Байден, то уже Трамп – план Келлога в действии.



Трамп планирует заключить выгодную сделку с Кремлем как с Панамой, Гренландией и Канадой – в свойственном ему ковбойском стиле входа в дверь с ноги. Атака ВСУ на Турецкий поток тоже произошла неслучайно в эти дни, и является частью этого плана. Мы прямо указывали на это в своих публикациях 23.12. Байден не стеснялся в этой войне прибегать к открытому терроризму с подрывами трубопроводов. Рассчитывать, что Трамп будет деликатнее в своих методах было по меньшей мере наивно.



В ближайшее время будет трясти не по-детски, пристегните ремни – США намерены максимально усилить давление на Россию по всем направлениям. В том числе усилят давление на рубль и предпримут новую попытку с помощью МВФ и Набиуллиной обвалить нашу нацвалюту и ласково поддушить ещё трепыхающийся бизнес очередным поднятием ставки аккурат к новому заседанию ЦБ, которое назначено регулятором, что символично, в их «День всех влюбленных» 14 февраля. «Любовь» по-американски она такая, с элементами БДСМ.

@trueolen

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Новый пакет санкций США показал, что команды Байдена и Трампа работают сообща, хотя внешне демонстрируют противостояние ("добрый и злой полицейский").

2. В разработке новых санкций против российского ТЭК ключевую роль играли республиканцы и советники Трампа, несмотря на то, что представлял их Блинкен.

3. Ведется подготовка к встрече Трампа с Путиным через неформальные каналы. США усиливают давление на Россию, чтобы добиться уступок не столько по Украине, сколько по вопросам передела глобальных рынков Европы и АТР.

4. Атака на "Турецкий поток" рассматривается как часть плана давления на Россию.

5. США планируют усилить экономическое давление на Россию, в том числе через воздействие на курс рубля и работу ЦБ.

Вывод:

Статья представляет анализ текущей политической ситуации, указывающий на то, что независимо от того, кто находится у власти в США (Байден или Трамп), общая стратегия давления на Россию остается неизменной. Различия заключаются лишь в методах реализации этой стратегии. Автор предупреждает о вероятном усилении экономического и политического давления на Россию в ближайшее время, причем это давление будет осуществляться по многим направлениям одновременно: от санкций до манипуляций с курсом национальной валюты.