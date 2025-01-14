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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 14 января 2025 г.)

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▫️ Сегодня ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по объектам в Брянской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США, шестью крылатыми ракетами воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании и 31 беспилотным летательным аппаратом самолетного типа.

В ходе противовоздушного боя все средства воздушного нападения сбиты расчетами противовоздушной обороны. Жертв и пострадавших нет.

Также над акваторией Черного моря сбиты еще две крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании.

Поддерживаемые западными кураторами действия киевского режима не останутся без ответа.

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▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов.
 
▫️ В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Терны Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Загоруйковка, Богуславка, Лозовая Харьковской области, Ивановка и Торское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 600 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, в том числе две М113 производства США и «Kirpi» турецкого производства, 13 автомобилей и пять артиллерийских орудий, из них два производства стран НАТО. Уничтожены три склада боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
 
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Константиновка, Марково, Подольское, Орехово-Василевка, Миньковка, Янтарное, Краматорск, Дачное, Курдюмовка, Сухие Ялы и Часов Яр Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе две М113 производства США и VAB производства Франции, два автомобиля и четыре артиллерийских орудия.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Шевченко, Дзержинск, Славянка, Нововасилевка, Украинка, Соленое, Воздвиженка, Петровка, Лысовка, Петропавловка и Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 500 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля. Уничтожены восемь орудий полевой артиллерии.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Нескучное Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Великая Новоселка, Новополь, Богатырь, Времевка Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Новопокровка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области, Приднепровское и Антоновка Херсонской области.

Противник потерял до 50 военнослужащих, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах.
 
▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, восемь крылатых ракет воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства и 180 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 146 вне зоны специальной военной операции.
 
▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40395 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 20526 танков и других боевых бронированных машин, 1508 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20569 орудий полевой артиллерии и минометов, 30255 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/47874
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