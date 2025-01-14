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Почему в СССР шла борьба за власть. Е.Ю.Спицын на радио Аврора в программе Прямой эфир

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Эфир на Радио АВРОРА от хх января 2025 г.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Борьба за власть в СССР:
   – До войны велась борьба за стратегический курс развития страны между различными группами (сталинисты, троцкисты, бухаринцы).
   – После войны личные отношения играли большую роль, а программные различия между властными группами стали минимальными.
   – В позднесоветский период борьба часто велась ради личных интересов, а не из-за идеологических разногласий.

2. Роль личности во власти:
   – Фигуры вроде Брежнева, Устинова, Горбачёва играли ключевые роли, их отношения влияли на политический климат.
   – Устинов часто конфликтовал с другими, несмотря на дружеские отношения с Брежневым.
   – Горбачёв выделялся как человек с высоким самомнением, что сыграло значительную роль в его политической карьере.

3. Идеологические аспекты власти:
   – Идеологические основы борьбы за власть постепенно теряли значение, уступая место личностным и шкурным интересам.
   – Взаимные обвинения и интриги внутри руководства становились всё более частым явлением.

4. Историческая память:
   – Многие мемуары высокопоставленных лиц СССР искажены, их содержание часто противоречит реальным событиям.
   – Архивы Политбюро за 1982-1991 годы остаются закрытыми, что затрудняет объективное исследование.

5. Инженерная мысль в СССР:
   – Советский Союз был лидером научно-технического прогресса, несмотря на обвинения в подавлении изобретательской активности.

6. Горбачёв и развал СССР:
   – Горбачёв допустил многочисленные стратегические ошибки, например, в вопросе о ликвидации Варшавского договора.
   – Его личные качества, такие как тщеславие и любовь к вниманию, сделали его уязвимым для манипуляций со стороны Запада.

7. Личное отношение к охоте и рыбалке:
   – Историк Спицын подчеркивает своё отрицательное отношение к охоте из этических соображений.

Вывод:

- Борьба за власть в СССР эволюционировала от идеологических споров к личностным конфликтам, что отразило упадок стратегического мышления в высших эшелонах власти.
- Персонификация власти сыграла негативную роль в стабильности системы, приведя к её деградации.
- Историческая память и интерпретация событий часто искажаются, что затрудняет объективное осмысление прошлого.

Источник: https://rutube.ru/video/5ed7989b7cf797b681da1335c871fc33/
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 1827 1515
    Valeriy Bondarik 35 мин. назад

      ,,,#-> PRIVET а ЭТО БЫЛА:АНДРОПОВщина…(на-протяжении МНОГИХ лет)
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      …господа-товарищи:Ваши мнения…Хорошего Вам настроения…
      :-)ПОПРОБУЙте СНЯТЬ с себя “ПАРАНЖУ”=НИК…

      - Валерий Бондарик. Эдмонтон.Канада. 14-1-25

    • 1827 1515
      Valeriy Bondarik 28 мин. назад

        [2]v-dogon`ку…

        …”давно-не-было”…и вот ОППять…
        Начали МОИ комм-рии – “ОБРЕЗАТЬ”…
        * БОИТСЯ “чего-то” – Церберская “рать”…
        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

        ЭТОТ товарищ…НЕ говорит ГЛАВНОГО:
        * КТО,систематически,ИЗНУТРИ – Разрушал(и)СССР?
        —> а ЭТО: АНДРОПОВщина! (на-протяжении МНОГИХ лет)
        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

        ! ВСЕ, Т.Н.”историки”…Это Прекрасно ЗНАЮТ,но НЕ-оглашают…

        — Валерий Бондарик. Эдмонтон.Канада. 14-1-25

        1
        1
      • 32936 28046
        марина только что

          потому что борьба за власть непрерывна и такой кусок территории с запасами сырья,как Россия, будет привлекать всех и всегда..И начался она не вчера и не закончится никогда..Всё это насаждение христианства,потом Лжедмитрии ,Романовы(а это 300 лет),потом соверешенный западом переворот ,помогали все эти Герцены с Колоколом ,сьезды РСдРП в Лондоне,где и Сталин был..Просто нам не так преподали исТорию.Но после 1917 Они (надсмотрщики с фамилиями Свердловы/Мовшевичи) никуда больше не исчезали и ждали часа возрожденияя уже с настоящими ФИО.И он пришел -1990гг..А еще всякие дворяне налезли -Шуваловы ,Нарышкины.
          И они ведь никуда не исчезли сегодня ,просто меняют засветившуюся Обслугу-типа всяких Якименко (росмолодежь возглавлял Вместе ,НАшИ(ирония-да?)в АП ..Ну и Сурков легенда..
          Ну и зарвавшихся безпородных Тимуров ,Магомедовых отлучают от контроля своих активов..И какого Сталина (кстати, в начале тоже, просто секретарь на галерах) вы из этой камарильи ждете? Откуда ему взяться,где хоть мало мальски народная партия??Только старики здесь на ЯП об этом и “мриют”.
          Просто борьба теперь идет уже между мировыми группировками ,гос-ва мало, что могут -это структура узаконенного насилия ,чтобы как раз массы держать в узде.
          Народ развивается и живет параллельно им.В РБ точно так же..попробовали типа комсомол возродить -зеро

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