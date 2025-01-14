Эпизоды:00:00 Преамбула. Слова ободрения Отца Андрея01:34 Какова судьба Иосифа Обручника?12:08 Еврейский народ обязан перманентно расплачиваться за распятие Христа?16:46 Зачем дьяволу нужно было искушать Христа, если он знал, кто это?23:12 Почему Господь выбрал себе именно евреев?31:40 В чем смысл пословицы "Смелым Бог владеет, пьяным черт качает"?35:38 Как не загордится от того, что хожу в храм?39:09 Попали мама и теща в больницу, после того как я пыталась отмолить их грехи?44:09 О словах "Радуйся, отступльства и лжемудрования Запада посрамивый"50:43 О подмене Ревеккой Иакова вместо Исавы для благословения59:27 Благословение Отца Андрея

Теперь больше видео отца Андрея здесь: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official

Благотворительность: https://yoomoney.ru/to/410016173385332

Каналы отца Андрея на других ресурсах:

канал Царьград: https://tsargrad.tv

Telegram канал: https://t.me/videotca_Andrea

Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official

VK – https://vk.com/prot.andreytkachev

Rutube: https://rutube.ru/channel/23639413/videos/

Комментарий редакции

Основные вопросы, на которые ответил отец Андрей, и краткая суть ответов:

1. Судьба Иосифа Обручника

Иосиф был праведником, защищавшим Деву Марию и младенца Иисуса. Его роль включала воспитание Иисуса как земного отца. Последнее упоминание о нем в Евангелии связано с посещением храма, когда Иисусу было 12 лет. После этого Иосиф, вероятно, умер до начала общественного служения Христа.

2. Фраза "Кровь его на нас и на детях наших"

Это выражение, сказанное народом при осуждении Христа, не означает вечного осуждения евреев. Покаяние и признание Христа Мессией снимают эту вину. Отец Андрей подчеркнул, что каждый человек отвечает за свои слова.

3. Почему Бог избрал евреев?

Это божественная тайна, но выбор был сделан через Авраама. Земля обетованная была дана еврейскому народу при условии соблюдения заповедей. Народы, жившие там ранее, погибли за свои грехи, но евреи не были гарантированно лучшими.

4. Искушения Христа в пустыне

Дьявол знал о природе Христа, но пытался искушать Его гордостью, материальными благами и властью. Христос отверг эти искушения, показывая, что спасение не зависит от земного.

5. Молитвы за других и их последствия

Молитвы могут иметь духовное воздействие, но резкость или непонимание могут вызывать страдания, так как грехи человека «срастаются» с его телом. Нужно молиться с состраданием и осторожностью.

6. Отношение к современному западному обществу

Отец Андрей осудил духовный упадок Запада, включая деградацию моральных норм и допустимость извращений в католической церкви. Он акцентировал внимание на необходимости сохранять веру и избегать влияния «чумного барака» Запада.

7. Благословение Исаака и обман Иакова

Иаков получил благословение отца благодаря хитрости Ревекки, но Исав ранее сам отрекся от первородства, продав его за похлебку. Это показывает важность слов и духовных приоритетов.

8. Грехи праведников в Библии

Библия честно описывает грехи праведников, таких как Ной, Моисей, Давид, чтобы показать, что все люди несовершенны. Единственный безгрешный – это Иисус Христос.

Эти ответы касались различных аспектов духовной жизни, истории и богословия, направляя слушателей к осмыслению своей веры и поступков.