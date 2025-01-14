Комментарий редакции

https://www.kmg.kz/ru/press-center/articles/aspirin-oil/Реаниматолог о Аспирине https://www.youtube.com/watch?v=cynyvCn6EOMБусти https://boosty.to/historipihttps://t.me/istoriapioficial

Основные тезисы:

1. История создания: Аспирин был изобретен в 1838 году, изначально производился компанией Байер из коры белой ивы (из салициловой кислоты).

2. Изменение применения: До 1971 года аспирин продавался как жаропонижающее и болеутоляющее. После открытия фармаколога Джона Уэйна о влиянии на тромбы, его стали массово прописывать для профилактики тромбообразования.

3. Современное производство: Сейчас аспирин синтезируется из нефти, а не из натурального сырья. Ежегодно производится около 80 миллиардов таблеток.

4. Спорные моменты эффективности: По мнению некоторых практикующих врачей, аспирин не оказывает значительного влияния на разжижение крови, как принято считать.

5. Побочные эффекты:

– Язвы желудка и двенадцатиперстной кишки

– У детей может вызвать синдром Рея

– Отёк тканей

– Нарушение уровня калия в крови

6. Состав шипучего аспирина: Содержит большое количество пищевой соды (1266 мг), что может создавать щелочную среду в желудке и способствовать размножению хеликобактер.

Выводы:

1. Несмотря на широкое применение аспирина для профилактики тромбообразования, его эффективность в этом качестве ставится под сомнение некоторыми специалистами.

2. Современный аспирин существенно отличается от своего исторического предшественника как по составу, так и по способу производства.

3. При приеме аспирина следует учитывать серьезные побочные эффекты и внимательно относиться к показаниям к применению.

4. Особое внимание стоит обратить на состав шипучих форм аспирина из-за высокого содержания соды, которое может негативно влиять на желудочно-кишечный тракт.

5. Рекомендуется критически относиться к массовому применению лекарственных средств и внимательно изучать их состав и воздействие на организм.