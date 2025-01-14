«Волшебная лампа Аладдина» (1967) – одна из самых красивых, эстетически выверенных лент. Это настоящая ода востоку! Такие ощущения от кадров у меня были только от параджановских опытов. В данном случае, это творение Бориса Рыцарева, одного из главных советских киносказочников.

Светлые пространства, палящее солнце, белые одежды и – на их контрасте чёрный силуэт мага из Магриба (Андрей Файт). Здесь – эстетизация и романтизация востока, где все мудры и беспрестанно играют в шахматы. Помните начало фильма, где магрибинец ищет Аладдина?

Средневековый Багдад – весь состоящий из декораций – кажется настоящим. Одна из самых красивых пар советского синематографа – Аладдин (Борис Быстров) и царевна Будур (Додо Чоговадзе, которой на момент съёмок было всего четырнадцать лет!).

К слову, имя царевны – Бадр эль-Будур и с арабского это переводится «полнолуние полнолуний», что означает метафору непревзойдённой женской прелести. Действительно Аладдина буквально заворожила нежная стройность Будур.

В фильме она похожа, скорее, на цветок, чем на полную Луну. Что касается имени Аладдин – это «благородство веры», путь веры. В общем, эти имена «говорящие», а сюжет сказки – символичен. Благородство веры обретает наивысшую красоту.

Разумеется, в детскую сказку, созданную трудами сценаристов Григория Ягдфельда и Виктора Витковича, эти смыслы не вкладывались. Это весёлая история о мечтателе Аладдине, верящем в добро. Один из любимых приёмов советских сказочников – показать, что любовь не знает классовых различий.

Царевны, принцессы должны непременно влюбиться в простолюдина, чья мама доит козу и печёт пирожки. Утончённую Будур пленил простой парень, говорящий красивые слова. С другой стороны, для Аладдина нет ничего невозможного – он верит в свою лучшую долю.

Поэтому-то Джинн из лампы становится его другом, а не только «рабом лампы». Это фильм ещё и о дружбе – о том, что даже волшебники, прожившие тысячи лет, способны общаться на равных, ибо Аладдин добр и никому не желает зла, даже магрибинцу. Помните, его отправляют «на все четыре стороны», а не велят yбить?

Фильм наполнен юмором. Чего стоит та самая коза, которую и магрибинец, и царевна принимают за страшное чудовище! «Мне было три года, и я уже знала, что такое коза!» - говорит мать Аладдина. Вообще, диалоги мамы и царевны исключительно дивны.

« – Я подарю тебе прялку. – А что это? – «Тебе понравится». И всё с лукавством. Великолепно показаны отношения будущей свекрови и невестки. Без ненависти, но и спуску не дадут! Полюбила нашего Аладдина – будешь трудиться и радоваться.

Или монолог о сне, который, якобы, приснился Будур: «— Поистине, сон не есть не-сон, а не-сон не есть сон. Итак, не про сон сказать, что это сон, — всё равно что про сон сказать, что это не сон. Говоря коротко, про не-сон — сон, или сон — про не-сон».

А какая там песенка в финале, точнее рефрен «В Багдаде всё спокойно»? Это уже не ориентальный, а какой-то джазовый стиль! Вообще, эта сказка, снятая талантливыми людьми, стала для многих началом в изучении Востока и его нюансов и, как сказал герой другого фильма: «Восток дело тонкое!»