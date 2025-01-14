Новый нестандартный выпуск на Метаметрике! В гостях полковник военной разведки в отставке, китаевед и автор концепции небополитики Андрей Девятов.

Пробуем разобраться в хитросплетениях небополитики, геополитики и политологии. Как на стыке советской математики и китайской философии появилось новое учение? Предсказательная сила небополитики: какое будущее ждет Россию, Китай и мир в 2025 году? Как связаны миграционная политика, теракты и работа спецслужб? Почему большому американскому проекту нужны трансгуманизм, криптовалюты и искусственный интеллект?

Таймкоды:

00:00 Мета: новое интервью

00:15 Андрей Девятов впервые в гостях

00:40 Небополитика: объясняем

06:27 «Небополитика – доктрина времени»

11:43 Двоичность системы и Лейбниц: роль иезуитов и китайцев

14:35 Полифония – «музыка» политики

18:18 Троичность небополитики и Троица в православии

21:00 Воля неба, время и дух

23:00 Как понять происходящее в мире?

29:56 О китайской концепции «Да тун»

36:09 Москва – «Третий Рим», а чем был Рим?

41:29 Прогнозы на 2025 год. Теория Масленникова и 36 периодов

46:57 Россия – «карточный болван»

50:30 «Мы подошли к поражению в битве конца»

55:07 К 2032 году Россия придет к великой мощи

57:08 Андрей Девятов о Китае

59:35 Финал выпуска

Андрей Девятов:

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