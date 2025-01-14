ДЕВЯТОВ: небополитика, геополитика, конец войны, крипта, трансгуманизм, будущее России, Китая и мира
Новый нестандартный выпуск на Метаметрике! В гостях полковник военной разведки в отставке, китаевед и автор концепции небополитики Андрей Девятов.
Пробуем разобраться в хитросплетениях небополитики, геополитики и политологии. Как на стыке советской математики и китайской философии появилось новое учение? Предсказательная сила небополитики: какое будущее ждет Россию, Китай и мир в 2025 году? Как связаны миграционная политика, теракты и работа спецслужб? Почему большому американскому проекту нужны трансгуманизм, криптовалюты и искусственный интеллект?
Таймкоды:
00:00 Мета: новое интервью
00:15 Андрей Девятов впервые в гостях
00:40 Небополитика: объясняем
06:27 «Небополитика – доктрина времени»
11:43 Двоичность системы и Лейбниц: роль иезуитов и китайцев
14:35 Полифония – «музыка» политики
18:18 Троичность небополитики и Троица в православии
21:00 Воля неба, время и дух
23:00 Как понять происходящее в мире?
29:56 О китайской концепции «Да тун»
36:09 Москва – «Третий Рим», а чем был Рим?
41:29 Прогнозы на 2025 год. Теория Масленникова и 36 периодов
46:57 Россия – «карточный болван»
50:30 «Мы подошли к поражению в битве конца»
55:07 К 2032 году Россия придет к великой мощи
57:08 Андрей Девятов о Китае
59:35 Финал выпуска
Андрей Девятов:
Официальный сайт – https://devyatov.su/
Telegram – https://t.me/perspektivy_svetlye
ВКонтакте – https://vk.com/perspektivy_svetlye
Дзен –
Книги – https://bookvenir.ru/vesdevyatovakciya
Дмитрий Егорченков:
Telegram – https://t.me/skoloth
ВКонтакте – https://vk.com/egor4enkov