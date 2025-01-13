Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Богуславка, Ольговка Харьковской области, Новомихайловка и Торское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 515 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты, 14 автомобилей и 12 артиллерийских орудий, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании. Уничтожен склад боеприпасов.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Дачное, Курдюмовка, Новомарково, Часов Яр, Белая Гора и Константиновка Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 285 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.



▫️ В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Песчаное Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике восьми механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Воздвиженка, Лысовка, Нововасилевка, Петропавловка и Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял свыше 615 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронетранспортеры М113 производства США, VAB производства Франции и бронеавтомобиль «MaxxPro» американского производства.

Уничтожены девять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании и 155-мм гаубица М777 производства США.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Великая Новоселка, Нескучное и Богатырь Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина HMMWV производства США, пять автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании.

▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Приднепровское, Антоновка Херсонской области, Малая Токмачка и Малые Щербаки Запорожской области.

Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 157 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 83 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Минобороны России