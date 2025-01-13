Товарищ прислал для ознакомления материал об основателе ВЧК (далее КГБ) Феликсе Дзержинском.



Буду непопулярен. Знаете, после ознакомления с материалом думается, что нам нужен свой Дзержинский. Мы точно куда-то не туда свернули.



Если мы не способны победить коррупцию на протяжении более чем сотни лет, понятно, откуда в России с периодичностью появляются «перегибы» и «чистки» на местах в отношении лиц принимающих решения. Как трагичный поворот в истории. Эти чистки неумолимо задевают и само население нашего государства. Объём не компетенции и шапкозакидательства копится десятилетиями, а потом наступает предел концентрации. Взрыв хоронит в первую очередь самые незащищённые слои населения: беззащитный класс, работяг и бюджетников. А упырь и казнокрад всякий раз уплывает от правосудия на своём кресле в дальние тёплые края.



Некоторые цитаты:



Железный Феликс был сторонником поднятия производства и рабочих:

«Вести экономическое строительство нужно под таким углом зрения, чтобы СССР из страны, ввозящей машины и оборудование, превратить в страну, производящую машины и оборудование… Широко внедрить в производство достижения научно-технического прогресса. Если эта работа не будет вестись, нам угрожает закрытие наших заводов и рабство заграничному капиталу.»



По воду согласования бюджета:

«Мне недавно говорили, что в одном из крупнейших трестов до 40% средств тратится на содержание аппарата по сравнению с тем, что платится рабочим. Эта организация никуда не годится, раз она производит расход в таком размере на своё содержание».



В этой речи Феликс Эдмундович критиковал систему бюрократии:

«Неудержимое раздутие штатов, возникновение все новых и новых аппаратов, чудовищная бюрократизация всякого дела — горы бумаг и сотни тысяч писак; захваты больших зданий и помещений; автомобильная эпидемия; миллионы излишеств. Это легальное кормление и пожирание госимущества — этой саранчой. В придачу к этому неслыханное, бесстыдное взяточничество, хищения…».



Отдельно Дзержинский «предостерег» о том, как формирование цен на продовольственные и другие товары без контроля, позволяет разрабатывать схемы хищения государственных средств.

@vgor999

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. В статье проводится параллель между современными проблемами коррупции в России и историческим опытом борьбы с ней.

2. Автор отмечает цикличность появления "чисток" и "перегибов" в российской истории как реакцию на накопившиеся проблемы коррупции.

3. Приводятся ключевые цитаты Дзержинского:

– О необходимости развития собственного производства и технологической независимости

– О критике чрезмерных расходов на бюрократический аппарат

– О проблемах бюрократизации, взяточничества и растраты государственного имущества

– О важности контроля над ценообразованием

4. Подчёркивается, что при системных кризисах больше всего страдают незащищённые слои населения, в то время как коррупционеры часто избегают наказания.

Вывод:

Автор статьи рассматривает личность Дзержинского и его методы борьбы с коррупцией через призму современных проблем России. Проводится мысль о том, что существующие проблемы коррупции, бюрократизации и неэффективного управления, обозначенные ещё Дзержинским, остаются актуальными и сегодня. При этом автор намекает на необходимость решительных мер по борьбе с этими явлениями, хотя и признаёт, что радикальные методы могут иметь трагические последствия для общества.