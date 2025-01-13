Эфир программы "Место действия Россия" на Радио России 23 декабря 2024 г.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. В 1939 году началась работа завода №402 (ныне "Севмаш") – одного из крупнейших судостроительных предприятий России.

2. До революции Российская империя практически не имела собственного судостроения, несмотря на обширную береговую линию.

3. Индустриализация в СССР включала три взаимосвязанных процесса:

- Промышленная индустриализация

- Коллективизация сельского хозяйства

- Культурная революция

4. За 10 лет (1928-1938) произошло масштабное промышленное развитие:

- В первую пятилетку построено около 1500 крупных предприятий

- Во вторую пятилетку – уже 4500 предприятий

5. СССР активно использовал иностранные технологии и опыт:

- Сотрудничество с компанией Альберта Кана

- Обучение советских специалистов за рубежом

- Создание около 520 промышленных предприятий по американским технологиям

6. Были созданы полностью новые отрасли промышленности:

- Тракторостроение

- Комбайностроение

- Самолетостроение

- Автомобилестроение

- Станкостроение

Вывод:

Индустриализация СССР 1930-х годов представляла собой беспрецедентный по масштабам и скорости процесс промышленного развития. Именно эта трансформация позволила стране создать промышленную базу, которая сыграла решающую роль в победе в Великой Отечественной войне. Успех был достигнут благодаря комплексному подходу, включавшему не только строительство заводов, но и масштабную подготовку кадров, в том числе с использованием зарубежного опыта. Особенно важным оказалось создание целых новых отраслей промышленности, которых раньше в стране не существовало.

Характерно, что эта индустриализация проводилась с четким пониманием надвигающейся военной угрозы, что подтверждается словами Сталина 1931 года о необходимости преодолеть отставание от развитых стран за 10 лет.