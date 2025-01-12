Никто и никогда не инвестировал в R&D, связанные с ГИИ так, как это делают технологические компании и ни одна технология не развивалась так быстро, как ГИИ.



Именно LLM развернули тренд на американском рынке акций в 2023 и не дали уйти ниже 4000 пунктов с закреплением в области 3200-3800 (там, где рынок должен находиться в соответствии с балансом ликвидности и корпоративными отчетами). Я на протяжении всего 2024 года объяснял и подробно показывал реальную стоимость рынка и масштаб переоценки.



В моменте почти 30 трлн избыточной капитализации рынка от справедливой оценки рынка (и только по США) прямо или косвенно было обусловлено хайп поглощением, связанным с LLM, создавшего триггер для пожирания других нарративов «экономика прекрасна, а будет еще лучше и тд».



ТОП 8 компаний (Apple, Nvidia, Microsoft, Google, Meta, Amazon, Tesla и Broadcom) имели совокупную капитализацию почти 19 трлн на торгах 6 января 2025 – в 2.8 раза больше, чем два года назад. Памп связан с масштабными анонсами LLM со стороны почти всех компаний в декабре 2024.



Тема невероятно важная, наверное, нет ничего важнее сейчас с точки зрения влияния на экономику и технологии.



Общественный хайп будет, как возрождаться, так и утихать, но нельзя отменить и обратить импульс, сформированный быстрым стартом технологии, поэтому движение будет, но в каком направлении и как это повлияет на экономику и технологический прогресс?



Я следил за технологией с самых первых дней глобального внедрения и тестировал все без исключения топовые LLM практически сразу после выхода и у меня есть, что сказать по этому поводу.



Первое, что следует отметить: ГИИ генерируют ответы, включая результаты математических операций, опираясь на вероятностные связи между токенами, сформированные в процессе обучения и иерархию внедренных весов.



Это означает, что при решении математических или любых других точных задач модель полагается на распознанные в обучающих данных паттерны, а не на выполнение явных расчетных вычислений.



Это можно представить как комбинацию:



1. Распознавания математической задачи и её структуры

2. Применения выученных математических правил и закономерностей

3. Генерации ответа на основе этих правил.

Поскольку ГИИ не выполняют прямые вычисления , их ответы на вопросы, связанные с расчетами, могут быть неточными, особенно для сложных или нестандартных задач. Это касается любых задач (не только в физике, математике, программировании, химии, биологии и других точных науках), но и по юриспруденции, экономике и т.д.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. Инвестиции и влияние на рынок:

- Беспрецедентный уровень инвестиций в ИИ со стороны технологических компаний

- LLM значительно повлияли на американский рынок акций в 2023 году

- Топ-8 технологических компаний достигли капитализации около 19 трлн долларов к январю 2025

- Создался пузырь с избыточной капитализацией около 30 трлн долларов

2. Технические ограничения ГИИ:

- Работает на основе вероятностных связей между токенами

- Не выполняет прямые вычисления, а использует выученные паттерны

- Ограничен рамками обученной модели

- Зависит от качества обучающих данных

- Не способен к истинному пониманию причинно-следственных связей

- Не обладает контекстной гибкостью

- Затрудняется в работе с неопределенностью

- Не может создавать принципиально новые концепции

Вывод:

Несмотря на огромные инвестиции и влияние на фондовый рынок, текущие системы ГИИ имеют фундаментальные ограничения, которые ставят под сомнение их способность самостоятельно двигать технологический прогресс. Автор считает, что ГИИ будет служить скорее вспомогательным инструментом, дополняющим существующие технологии, а не самостоятельным двигателем прогресса. При этом наблюдается значительный разрыв между рыночной оценкой компаний, связанных с ИИ, и реальными технологическими возможностями систем искусственного интеллекта, что может указывать на формирование рыночного пузыря.

ГИИ работает в рамках обученной модели и не может выйти за пределы базовых принципов, на которых он обучен.

ГИИ не обладает истинным пониманием причинно-следственных связей , не способен выстраивать сложные и многоуровневые динамические связи и иерархические модели.

Эффективность ИИ напрямую связана с качеством данных, на которых он обучен . Некачественные, ошибочные данные и/или синтетические данные, сгенерированных самой LLM при изначально ошибочных интерпретациях, создают неконтролируемую эскалацию неэффективности LLM.

ГИИ не обладает контекстной гибкостью и не может адаптивно менять стратегии решения задач в зависимости от меняющихся внешних условий, которые не были представлены в обучающих данных.

ГИИ ограничен в понимании неоднозначности и неопределенности - он стремится найти наиболее вероятный ответ на основе обучающих данных, но затрудняется в работе с принципиально неопределенными ситуациями, где требуется истинное понимание контекста.