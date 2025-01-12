Комментарий редакции

Первый ледокольный танкер-газовоз «Алексей Косыгин», построенный на судостроительном комплексе «Звезда», завершил испытания и будет передан заказчику, а вслед за ним в море готовится выйти уже второе судно этого проекта. Почему строительство таких танкеров по силам всего нескольким странам мира и почему России категорически запретили делать свои? Как наша родная берёзка помогает нам быть лидерами и что ещё предстоит освоить? Об этом, о других технологических новинках, а также об очередной истории спасения расскажем после краткой сводки позитивных новостей.

Основные тезисы выпуска:

1. В России завершил испытания первый ледокольный танкер-газовоз "Алексей Косыгин", построенный на судостроительном комплексе "Звезда". Ещё четыре танкера находятся в высокой степени готовности.

2. Характеристики танкера:

- Длина 300 м

- Ширина около 49 м

- Вместимость более 172 тыс м³

- Ледовый класс Arc7 (может преодолевать лёд толщиной более 2 м)

3. Несмотря на санкции и запреты на сотрудничество с Южной Кореей, России удалось продолжить проект:

- Начато импортозамещение винто-рулевых колонок и систем электродвижения

- Разработана собственная мембранная технология хранения СПГ

- Используется российская "танкерная фанера" из берёзы для изоляционных коробов

4. Ведётся разработка полностью российских проектов газовозов:

- По заказу Минпромторга

- Проект 10070М от "Росатома" с использованием композитных материалов

5. Другие новости:

- Успешные испытания системы коррекции для спутника "Аист-2Т"

- Отправка на испытания двигателя РД-0124МС для ракеты "Союз-5"

- Центр подготовки космонавтов получил новый Ту-204-100В

- Два случая спасения детей, провалившихся под лёд

Вывод:

Несмотря на санкционное давление, Россия успешно развивает собственные технологии в стратегически важных отраслях. Особенно важным достижением является освоение производства арктических танкеров-газовозов, что позволяет сохранить независимость в транспортировке СПГ. Примечательно, что некоторые природные особенности страны (например, качество древесины северной берёзы) дают дополнительные преимущества в производстве. Параллельно продолжается развитие космической отрасли и гражданской авиации. Всё это говорит о постепенном укреплении технологического суверенитета страны.