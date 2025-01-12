Первый готов! В России начали строить ГИГАНТСКИЕ арктические танкеры
Первый ледокольный танкер-газовоз «Алексей Косыгин», построенный на судостроительном комплексе «Звезда», завершил испытания и будет передан заказчику, а вслед за ним в море готовится выйти уже второе судно этого проекта. Почему строительство таких танкеров по силам всего нескольким странам мира и почему России категорически запретили делать свои? Как наша родная берёзка помогает нам быть лидерами и что ещё предстоит освоить? Об этом, о других технологических новинках, а также об очередной истории спасения расскажем после краткой сводки позитивных новостей.
Комментарий редакции
Основные тезисы выпуска:
1. В России завершил испытания первый ледокольный танкер-газовоз "Алексей Косыгин", построенный на судостроительном комплексе "Звезда". Ещё четыре танкера находятся в высокой степени готовности.
2. Характеристики танкера:
- Длина 300 м
- Ширина около 49 м
- Вместимость более 172 тыс м³
- Ледовый класс Arc7 (может преодолевать лёд толщиной более 2 м)
3. Несмотря на санкции и запреты на сотрудничество с Южной Кореей, России удалось продолжить проект:
- Начато импортозамещение винто-рулевых колонок и систем электродвижения
- Разработана собственная мембранная технология хранения СПГ
- Используется российская "танкерная фанера" из берёзы для изоляционных коробов
4. Ведётся разработка полностью российских проектов газовозов:
- По заказу Минпромторга
- Проект 10070М от "Росатома" с использованием композитных материалов
5. Другие новости:
- Успешные испытания системы коррекции для спутника "Аист-2Т"
- Отправка на испытания двигателя РД-0124МС для ракеты "Союз-5"
- Центр подготовки космонавтов получил новый Ту-204-100В
- Два случая спасения детей, провалившихся под лёд
Вывод:
Несмотря на санкционное давление, Россия успешно развивает собственные технологии в стратегически важных отраслях. Особенно важным достижением является освоение производства арктических танкеров-газовозов, что позволяет сохранить независимость в транспортировке СПГ. Примечательно, что некоторые природные особенности страны (например, качество древесины северной берёзы) дают дополнительные преимущества в производстве. Параллельно продолжается развитие космической отрасли и гражданской авиации. Всё это говорит о постепенном укреплении технологического суверенитета страны.
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Какие-тут сомнения,ЭТО – Достижения!
* НО…почему ИГНОРирует – “ЭТО” население…
* неуж-то НЕ актуально(для масс)- Есть такое Мнение…
* ЧТО-то тут НЕ-ТО…и это – БЕС сомнения…
* В-ЧЁМ Причиа – такого У К Л О Н Е Н И Я… :-(
* “ЧТО” создаёт(РЕГУЛЯРНО…)- ТАКИЕ настроения….. :-(
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Читающие МАССЫ – Никак НЕ реагируют!(НЕ комментируют…)
ПОЧЕМУ-то читающие МАССЫ – достижения страны ИГНОРируют…
* Какие ПРИЧИНЫ…ИГНОРирование ФОРМУЛИРУЮТ…
…и “ЭТО” – из статьи-В-статью(у Вас)- “РЕКЛАМИРУЮТ”…
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:-(но в РФ – ЕСТЬ и другие “ДОСТИЖЕНИЯ”…
:-(которые СОЗДАЮТ о РФ – ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ мнения…
:-(МНОГО Инфы касающейся КОРРУПЦИОННОЙ стороны…
:-(к Примеру – то – “ЧТО” тВОРится -В рос–МИН-ОБОРОНЫ…
:-(как и в ДРУГИХ структурах,ПРИНОСЯЩИХ для РФ – Потери-и-УРОНЫ!!!
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…ЗА продажу(ПОСТОЯННО)РЕСУРСОВ – ГДЕ вырученный ДОХОД…
…ЭТИМ,ПОСТОЯННО – Интересуется в России – ТАМошний народ…
…однако “ЭТО” – “СЕКРЕТом” является…КТО в РФ – НАЖИВАЕТСЯ…
…КТО корупцию СТИМУЛИРУЕТ и РФ – ДЕстабилизирует…
…НЫНЕшняя “власть” в рф – “ЭТО” – КУРИРУЕТ…?…!…:-(
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- Разные в стране ДОСТИЖЕНИЯ…но Почему – ВЫМИРАЕТ население…
- Почему ЧУЖ`ИМИ…НЫНЕшняя “власть” в России П О Л Н А…
- ведь ИМЕННО “ИМИ”(изнутри)- РАЗРУШАЕТСЯ страна…
- Почему ЧУЖОЙ “конституцией” – РУКОВОДСТВУЕТСЯ она…
-> НЫНЕшняя ИДЕОЛОГИЯ чужИХ…для страны ВРЕДна!!! :-(
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ПРЕВЫШАЮТ достижения – ПОТЕРИ страны…
Полит-ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ Изменения – России НУЖНЫ…
* НЫНЕшние(КОЕ-КАКИЕ правящие)”КОЗЫРНЫЕ” – для Руси ВРЕДны!!!
…Некоторые “БАШНИ”…во 2-е “ПОЛИТ-бюро” превращены…
…РАЗРУШЕНИЯ “ими” – ведётся ИЗНУТРИ страны…
—> ПОЛИТ-полномочия ДОЛЖНЫ – быть Русским ВОЗВРАЩЕНЫ…!!! :-)
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:-)ну И…кто Осмелится “ЧТО-ЛИБО” сказать…
:-(ГДЕ-же ВСЯ…Т.Н.”патриотическая-РАТЬ”…
…ЧТО МЕШАЕТ читающим – своё ВЫСКАЗЫВАТЬ…
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ПОМНИте о Культуре общения…Хорошего Вам настроения…
- Валерий Бондарик.
- Эдмонтон. Канада. 12-1-25
Смотри, Валера. Против деятелей из прошлого состава Минобороны (уволены, или шконку полируют) не было терактов. А на нынешних работников уже начали покушаться западные агенты и ГУР. О чём это говорит, как ты думаешь? Может, правильных людей на должности начали назначать, и ваша разведка начала нервничать?
Может, осмелишься “что-либо” сказать? Что (кто) тебе мешает на вопросы отвечать? Или ты только в режиме “передачи” работаешь, с “приёмом” совсем плохо?
Помни о культуре общения. Это значит – нужно отвечать на вопросы, если сам любишь вопросы задавать. А иначе – какая это культура общения, если без взаимности?
Желаю тебе спокойствия духа и кротости сердца.
Сан Саныч, г. Минск, Беларусь. 12-01-25.
Уважаемый Брахман, у меня Ютуб блокируется и не открывается. А Жора в своих комментах дает на него ссылки. Это в Беларуси он заблокирован или где еще причина. Не могу понять что произошло.
Видимо, заблокирован у тебя.
У меня открывается. Там Вицын говорит про культуру пития, ничего политического.
У меня тоже Ютуб не открывается, уважаемый chu.
В Беларуси открывается, скорость нормальная.
Нашел. Это если система лицензионная. Все ОК