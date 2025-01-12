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Первый готов! В России начали строить ГИГАНТСКИЕ арктические танкеры

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Первый ледокольный танкер-газовоз «Алексей Косыгин», построенный на судостроительном комплексе «Звезда», завершил испытания и будет передан заказчику, а вслед за ним в море готовится выйти уже второе судно этого проекта. Почему строительство таких танкеров по силам всего нескольким странам мира и почему России категорически запретили делать свои? Как наша родная берёзка помогает нам быть лидерами и что ещё предстоит освоить? Об этом, о других технологических новинках, а также об очередной истории спасения расскажем после краткой сводки позитивных новостей.

Комментарий редакции

Основные тезисы выпуска:

1. В России завершил испытания первый ледокольный танкер-газовоз "Алексей Косыгин", построенный на судостроительном комплексе "Звезда". Ещё четыре танкера находятся в высокой степени готовности.

2. Характеристики танкера:
- Длина 300 м
- Ширина около 49 м
- Вместимость более 172 тыс м³
- Ледовый класс Arc7 (может преодолевать лёд толщиной более 2 м)

3. Несмотря на санкции и запреты на сотрудничество с Южной Кореей, России удалось продолжить проект:
- Начато импортозамещение винто-рулевых колонок и систем электродвижения
- Разработана собственная мембранная технология хранения СПГ
- Используется российская "танкерная фанера" из берёзы для изоляционных коробов

4. Ведётся разработка полностью российских проектов газовозов:
- По заказу Минпромторга
- Проект 10070М от "Росатома" с использованием композитных материалов

5. Другие новости:
- Успешные испытания системы коррекции для спутника "Аист-2Т"
- Отправка на испытания двигателя РД-0124МС для ракеты "Союз-5"
- Центр подготовки космонавтов получил новый Ту-204-100В
- Два случая спасения детей, провалившихся под лёд

Вывод:
Несмотря на санкционное давление, Россия успешно развивает собственные технологии в стратегически важных отраслях. Особенно важным достижением является освоение производства арктических танкеров-газовозов, что позволяет сохранить независимость в транспортировке СПГ. Примечательно, что некоторые природные особенности страны (например, качество древесины северной берёзы) дают дополнительные преимущества в производстве. Параллельно продолжается развитие космической отрасли и гражданской авиации. Всё это говорит о постепенном укреплении технологического суверенитета страны.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NbHmUJpWfBQ
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7 Комментариев » Оставить комментарий
  • 1824 1512
    Valeriy Bondarik три часа назад

      ,,,=,,,PrrriveTT,,,=,,,

      Какие-тут сомнения,ЭТО – Достижения!
      * НО…почему ИГНОРирует – “ЭТО” население…
      * неуж-то НЕ актуально(для масс)- Есть такое Мнение…
      * ЧТО-то тут НЕ-ТО…и это – БЕС сомнения…
      * В-ЧЁМ Причиа – такого У К Л О Н Е Н И Я… :-(
      * “ЧТО” создаёт(РЕГУЛЯРНО…)- ТАКИЕ настроения….. :-(
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      Читающие МАССЫ – Никак НЕ реагируют!(НЕ комментируют…)
      ПОЧЕМУ-то читающие МАССЫ – достижения страны ИГНОРируют…
      * Какие ПРИЧИНЫ…ИГНОРирование ФОРМУЛИРУЮТ…
      …и “ЭТО” – из статьи-В-статью(у Вас)- “РЕКЛАМИРУЮТ”…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      :-(но в РФ – ЕСТЬ и другие “ДОСТИЖЕНИЯ”…
      :-(которые СОЗДАЮТ о РФ – ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ мнения…
      :-(МНОГО Инфы касающейся КОРРУПЦИОННОЙ стороны…
      :-(к Примеру – то – “ЧТО” тВОРится -В рос–МИН-ОБОРОНЫ…
      :-(как и в ДРУГИХ структурах,ПРИНОСЯЩИХ для РФ – Потери-и-УРОНЫ!!!
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      …ЗА продажу(ПОСТОЯННО)РЕСУРСОВ – ГДЕ вырученный ДОХОД…
      …ЭТИМ,ПОСТОЯННО – Интересуется в России – ТАМошний народ…
      …однако “ЭТО” – “СЕКРЕТом” является…КТО в РФ – НАЖИВАЕТСЯ…
      …КТО корупцию СТИМУЛИРУЕТ и РФ – ДЕстабилизирует…
      …НЫНЕшняя “власть” в рф – “ЭТО” – КУРИРУЕТ…?…!…:-(
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      - Разные в стране ДОСТИЖЕНИЯ…но Почему – ВЫМИРАЕТ население…
      - Почему ЧУЖ`ИМИ…НЫНЕшняя “власть” в России П О Л Н А…
      - ведь ИМЕННО “ИМИ”(изнутри)- РАЗРУШАЕТСЯ страна…
      - Почему ЧУЖОЙ “конституцией” – РУКОВОДСТВУЕТСЯ она…
      -> НЫНЕшняя ИДЕОЛОГИЯ чужИХ…для страны ВРЕДна!!! :-(
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      ПРЕВЫШАЮТ достижения – ПОТЕРИ страны…
      Полит-ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ Изменения – России НУЖНЫ…
      * НЫНЕшние(КОЕ-КАКИЕ правящие)”КОЗЫРНЫЕ” – для Руси ВРЕДны!!!
      …Некоторые “БАШНИ”…во 2-е “ПОЛИТ-бюро” превращены…
      …РАЗРУШЕНИЯ “ими” – ведётся ИЗНУТРИ страны…
      —> ПОЛИТ-полномочия ДОЛЖНЫ – быть Русским ВОЗВРАЩЕНЫ…!!! :-)
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      :-)ну И…кто Осмелится “ЧТО-ЛИБО” сказать…
      :-(ГДЕ-же ВСЯ…Т.Н.”патриотическая-РАТЬ”…
      …ЧТО МЕШАЕТ читающим – своё ВЫСКАЗЫВАТЬ…
      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      ПОМНИте о Культуре общения…Хорошего Вам настроения…

      - Валерий Бондарик.
      - Эдмонтон. Канада. 12-1-25

      • 3176 3012
        Сан СанычValeriy Bondarik два часа назад

          Смотри, Валера. Против деятелей из прошлого состава Минобороны (уволены, или шконку полируют) не было терактов. А на нынешних работников уже начали покушаться западные агенты и ГУР. О чём это говорит, как ты думаешь? Может, правильных людей на должности начали назначать, и ваша разведка начала нервничать?

          Может, осмелишься “что-либо” сказать? Что (кто) тебе мешает на вопросы отвечать? Или ты только в режиме “передачи” работаешь, с “приёмом” совсем плохо?

          Помни о культуре общения. Это значит – нужно отвечать на вопросы, если сам любишь вопросы задавать. А иначе – какая это культура общения, если без взаимности?

          Желаю тебе спокойствия духа и кротости сердца.
          Сан Саныч, г. Минск, Беларусь. 12-01-25.

      • 13224 10320
        chu два часа назад

          Уважаемый Брахман, у меня Ютуб блокируется и не открывается. А Жора в своих комментах дает на него ссылки. Это в Беларуси он заблокирован или где еще причина. Не могу понять что произошло.

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