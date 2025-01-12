Как программировать пол, внешность и характер ребёнка?Священные древние тексты содержат подробную информацию об этом.Лекция Александра Усанина в Индии.12+

Содержание видео:

0:47 – Как зачать мальчика с хорошими качествами.

2:17 – Святое место в Карнатаке, которое посещают семейные пары для зачатия здорового, крепкого и сильного ребёнка.

4:04 – Зачатие и рождение Святого Мадхавачарьи.

5:30 – О храме Богини Лакшми.

6:10 – Жизнь в семье священника.

7:44 – Некоторые женщины ждали семь лет, когда муж соизволит исполнить свои мужские обязанности)))

8:53 – Брахманический уровень: секс для зачатия благочестивых детей.

9:28 – Аюрведа: здоровье родителей в момент зачатия определяет здоровье детей.

11:01 – Почему сейчас рождается много больных детей?

11:34 – Главная обязанность женщины – родить здоровых детей.

11:38 – Что сказано по этому поводу в древних ведических текстах?

14:35 – Что нужно делать перед зачатием детей?

16:42 – Император Филипп, отец Александра Македонского использовал древние знания.

18:05 – А что происходит сейчас?

18:37 – О селекивных абортах.

19:30 – О переселении планеты. О рождении людей с нехорошими качествами.

22:40 – Самые лучшие дети – желанные, зачатые в любви. Пример: Шри Нарайна Бхата и Шримати Ведавидья готовились к зачатию 12 лет!

24:12 – О молоке.

25:46 – О рождении и жизни Мадхавачарьи – необыкновенного Святого.

34:11 – Принц Рама.

34:32 – О зачатии и рождении злобного Раваны.

35:46 – Что нужно для рождения добродетельного ребёнка?

37:01 – Мальчик наследует качества матери, а девочка качества отца.

39:46 – О ракшасах.

40:47 – От чего зависит пол ребёнка?

43:22 – Сейчас у мужчин слабая сексуальная энергия, поэтому больше рождаются девочки. Мягкая кастрация.

43:55 – Учёные бъют тревогу: количество тестостерона у мужчин уменьшилось на 50%.

44:46 – Указе Совета народных комиссаров во время ВОВ о введении раздельного обучения мальчиков и девочек.

46:22 – Эксперимент учёных.

50:15 – Девочки развиваются быстрее, чем мальчики.

52:20 – Почему рождается больше девочек?

53:15 – Формирование мужского семени.

56:20 – Насколько ценно семя мужчины.

59:25 – Люди в древности знали, что даёт целибат.

1:01:55 – Многие великие люди для достижения сверхспособностей соблюдали целибат.

1:02:10 – Тантрический секс.

1:05:12 – Цель всех духовных практик избавиться от эгоизма и превратить его в любовь.

1:10:26 – Чем больше мужчина теряет семя – тем слабее его рассудок.

1:12:35 – От чего зависит рождение мальчика или девочки?

1:13:18 – Распутные девицы.

1:16:46 – Волосы – продолжение нервной системы.

1:21:04 – Веды объясняют всё.

1:26:02 – Учёные-сексологи пришли к выводу, что……

1:28:05 – Как женщине обрести мистические силы?

1:31:10 – Интересные упоминания в различных священных писаниях.

1:34:23 – Нужно помнить, что состояние сознания родителей в момент зачатия влияет на сознание ребёнка.

1:37:15 – Вы можете исправить свои ошибки, помогая правильно детям развиваться.

1:37:28 – Эффект телегонии. История про Одиссея.

1:40:25 – Покаяние означает раскаяние.

1:48:23 – Сейчас много лже-гуру, которые продвигают демоническую концепцию.

Александр Евгеньевич Усанин:

Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.

Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»

Целями деятельности АНО «Возрождение Земли» являются: предоставление услуг в сфере сохранения и восстановления плодородного слоя Земли, защита традиционных ценностей, содействие нравственному развитию человека.

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#зачатие #саморазвитие #Усанин

Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Важность подготовки родителей к зачатию:

– Состояние сознания и здоровье родителей в момент зачатия определяют здоровье и качества ребёнка.

– Перед зачатием рекомендуется очищать организм и соблюдать здоровый образ жизни.

2. Влияние состояния родителей:

– Эмоциональное состояние родителей в момент зачатия влияет на психику ребёнка.

– Нежелательные дети часто рождаются в конфликтах или случайных обстоятельствах.

3. Знания древних культур:

– Древние тексты, включая веды, подчеркивают важность благочестивого зачатия.

– Родители в Индии, следуя традициям, готовились к зачатию детей в течение многих лет.

4. Физиологические и астрологические аспекты:

– Генетика и экология важны, но ключевую роль играют качества родителей.

– Пол ребёнка определяется уровнем сексуальной энергии в момент зачатия.

5. Дисциплина и контроль:

– Контроль сексуальной энергии у мужчин способствует их духовному развитию и укреплению интеллекта.

– Излишняя сексуальная активность истощает мужчин и снижает качество потомства.

6. Социальные аспекты:

– Раздельное воспитание мальчиков и девочек способствует сохранению половой идентичности и гармонии в семьях.

– Раннее сексуальное образование и открытость приводят к деградации традиционных семейных ценностей.

7. Духовные и культурные традиции:

– В Индии есть практики тантры, направленные на преобразование сексуальной энергии в духовную.

– Волосы и бороды воспринимаются как элементы, влияющие на связь с интуицией и духовностью.

Вывод:

Для рождения здоровых и духовно развитых детей требуется осознанный подход: здоровье, эмоциональная стабильность, духовная подготовка и следование культурным традициям. Подготовка родителей и их образ жизни до зачатия существенно влияют на судьбу и качество потомства.