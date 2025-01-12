Как зачать богатыря
Как программировать пол, внешность и характер ребёнка?
Священные древние тексты содержат подробную информацию об этом.
Лекция Александра Усанина в Индии.
12+
Содержание видео:
0:47 – Как зачать мальчика с хорошими качествами.
2:17 – Святое место в Карнатаке, которое посещают семейные пары для зачатия здорового, крепкого и сильного ребёнка.
4:04 – Зачатие и рождение Святого Мадхавачарьи.
5:30 – О храме Богини Лакшми.
6:10 – Жизнь в семье священника.
7:44 – Некоторые женщины ждали семь лет, когда муж соизволит исполнить свои мужские обязанности)))
8:53 – Брахманический уровень: секс для зачатия благочестивых детей.
9:28 – Аюрведа: здоровье родителей в момент зачатия определяет здоровье детей.
11:01 – Почему сейчас рождается много больных детей?
11:34 – Главная обязанность женщины – родить здоровых детей.
11:38 – Что сказано по этому поводу в древних ведических текстах?
14:35 – Что нужно делать перед зачатием детей?
16:42 – Император Филипп, отец Александра Македонского использовал древние знания.
18:05 – А что происходит сейчас?
18:37 – О селекивных абортах.
19:30 – О переселении планеты. О рождении людей с нехорошими качествами.
22:40 – Самые лучшие дети – желанные, зачатые в любви. Пример: Шри Нарайна Бхата и Шримати Ведавидья готовились к зачатию 12 лет!
24:12 – О молоке.
25:46 – О рождении и жизни Мадхавачарьи – необыкновенного Святого.
34:11 – Принц Рама.
34:32 – О зачатии и рождении злобного Раваны.
35:46 – Что нужно для рождения добродетельного ребёнка?
37:01 – Мальчик наследует качества матери, а девочка качества отца.
39:46 – О ракшасах.
40:47 – От чего зависит пол ребёнка?
43:22 – Сейчас у мужчин слабая сексуальная энергия, поэтому больше рождаются девочки. Мягкая кастрация.
43:55 – Учёные бъют тревогу: количество тестостерона у мужчин уменьшилось на 50%.
44:46 – Указе Совета народных комиссаров во время ВОВ о введении раздельного обучения мальчиков и девочек.
46:22 – Эксперимент учёных.
50:15 – Девочки развиваются быстрее, чем мальчики.
52:20 – Почему рождается больше девочек?
53:15 – Формирование мужского семени.
56:20 – Насколько ценно семя мужчины.
59:25 – Люди в древности знали, что даёт целибат.
1:01:55 – Многие великие люди для достижения сверхспособностей соблюдали целибат.
1:02:10 – Тантрический секс.
1:05:12 – Цель всех духовных практик избавиться от эгоизма и превратить его в любовь.
1:10:26 – Чем больше мужчина теряет семя – тем слабее его рассудок.
1:12:35 – От чего зависит рождение мальчика или девочки?
1:13:18 – Распутные девицы.
1:16:46 – Волосы – продолжение нервной системы.
1:21:04 – Веды объясняют всё.
1:26:02 – Учёные-сексологи пришли к выводу, что……
1:28:05 – Как женщине обрести мистические силы?
1:31:10 – Интересные упоминания в различных священных писаниях.
1:34:23 – Нужно помнить, что состояние сознания родителей в момент зачатия влияет на сознание ребёнка.
1:37:15 – Вы можете исправить свои ошибки, помогая правильно детям развиваться.
1:37:28 – Эффект телегонии. История про Одиссея.
1:40:25 – Покаяние означает раскаяние.
1:48:23 – Сейчас много лже-гуру, которые продвигают демоническую концепцию.
Александр Евгеньевич Усанин:
Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»
Целями деятельности АНО «Возрождение Земли» являются: предоставление услуг в сфере сохранения и восстановления плодородного слоя Земли, защита традиционных ценностей, содействие нравственному развитию человека.
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#зачатие #саморазвитие #Усанин
Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Важность подготовки родителей к зачатию:
– Состояние сознания и здоровье родителей в момент зачатия определяют здоровье и качества ребёнка.
– Перед зачатием рекомендуется очищать организм и соблюдать здоровый образ жизни.
2. Влияние состояния родителей:
– Эмоциональное состояние родителей в момент зачатия влияет на психику ребёнка.
– Нежелательные дети часто рождаются в конфликтах или случайных обстоятельствах.
3. Знания древних культур:
– Древние тексты, включая веды, подчеркивают важность благочестивого зачатия.
– Родители в Индии, следуя традициям, готовились к зачатию детей в течение многих лет.
4. Физиологические и астрологические аспекты:
– Генетика и экология важны, но ключевую роль играют качества родителей.
– Пол ребёнка определяется уровнем сексуальной энергии в момент зачатия.
5. Дисциплина и контроль:
– Контроль сексуальной энергии у мужчин способствует их духовному развитию и укреплению интеллекта.
– Излишняя сексуальная активность истощает мужчин и снижает качество потомства.
6. Социальные аспекты:
– Раздельное воспитание мальчиков и девочек способствует сохранению половой идентичности и гармонии в семьях.
– Раннее сексуальное образование и открытость приводят к деградации традиционных семейных ценностей.
7. Духовные и культурные традиции:
– В Индии есть практики тантры, направленные на преобразование сексуальной энергии в духовную.
– Волосы и бороды воспринимаются как элементы, влияющие на связь с интуицией и духовностью.
Вывод:
Для рождения здоровых и духовно развитых детей требуется осознанный подход: здоровье, эмоциональная стабильность, духовная подготовка и следование культурным традициям. Подготовка родителей и их образ жизни до зачатия существенно влияют на судьбу и качество потомства.
Пусть аффтар и проведёт с собой иксперимент.
А остальные увидят эту теорию, подтверждённую его практикой.
Делов-то, – “строгануть”.