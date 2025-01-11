Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

▫️ Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Косица, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина и Погребки. Отражены девять контратак противника.



▫️ Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Викторовка, Гончаровка, Гуево, Заолешинка, Казачья Локня, Кругленькое, Кубаткин, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Николаево-Дарьино, Никольский, Олешня, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Ободы и Юнаковка в Сумской области.



▫️ За сутки потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре миномета и станция радиоэлектронной борьбы.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 50840 военнослужащих, 296 танков, 224 боевые машины пехоты, 161 бронетранспортер, 1521 боевую бронированную машину, 1445 автомобилей, 353 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 91 станцию РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России