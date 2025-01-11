Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области.

ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, два автомобиля и четыре артиллерийских орудия.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Лозовая, Загоруйковка Харьковской области, Ивановка и Торское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 365 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, шесть артиллерийских орудий и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Николаевка, Серебрянка и Предтечино Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.

Уничтожены два склада боеприпасов.



▫️ В результате решительных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Срибное, Алексеевка, Гришино и Белицкое Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 535 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, три автомобиля и пять артиллерийских орудий.



▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, танковой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Бурлацкое и Вольное Поле Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожен склад боеприпасов.



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Блакитное, Приморское и Новояковлевка Запорожской области.

Противник потерял до 70 военнослужащих, четыре автомобиля и пять артиллерийских орудий.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ и военно-промышленного комплекса, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 181 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40077 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20480 танков и других боевых бронированных машин, 1508 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20412 орудий полевой артиллерии и минометов, 30156 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России