Пожары в Калифорнии зацепили тему извращенцев. Как-то вспомнилось, что калифорнийский шеф (шефка) огнеборцев – лесбиянка. Причем, активная. То есть не грешащая по-тихому, а проповедница своего разврата. И всю энергию на должности она спустила на пропаганду своего греха.

А ранее, когда в Штатах чуть не ежедневно сходили с рельс поезда, шел законный разговор о том, что министром транспорта в США – открытый гей – Буттиджич. И это был первый случай открытого извращенства в Кабинете США. Насколько наглый, настолько же бесполезный на должности.

Все это выходит за рамки проблем Штатов. Здесь есть принцип.

А именно: педераст и/или лесбиянка не должны занимать ответственные в государстве должности. Не имеют право, ибо это опасно для государства.

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Педераст и/или лесбиянка, это люди с измененным сознанием. Люди, поправшие совесть. В силу развратной деформации они проф-непригодны. Они в принципе не могут отдаться делу, потому что ранее отдались дьяволу. Думать о дорогах, пожарах, ядерных объектах, здравоохранении… они не будут. Не могут, потому что. Могут они лишь 24/7 думать о генитальной области своих партнеров и легализации своего безумия. Ранее, как неприкасаемые, они тусовались исключительно в среде актерско-эстрадной, заведомо порочной. Теперь претендуют на власть. Но вот при их власти Калифорния сгорает и поезда сходят с рельс. К этому стоит задумчиво присмотреться.

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Когда-то, лет 25 назад, я общался с отставным офицером ВМФ США. Тот рассказывал мне, что на авианосцах, в его время, категорически (!) запрещено было иметь в каютах порнографический контент (кассеты, журналы и т.п.) Человек, у которого в голове порнуха – говорил он мне – не имеет право управлять сложными механизмами и опасными объектами. Концентрации нет. Воля подавлена. Человек в греховном плену.

Т.е. в годах 70-80-х у амеров хватало ума понимать зависимость проф-непрегодности от греха. Потом они эту когнитивную способность потеряли. Стали навязывать всему миру свой содомский стандарт.

Но мы не должны их слушать.

Если у них трансы на каблуках и в макияже сидят за пультами ядерных электростанций – это лишь сделает их общий позор внезапным, а гибель - неминуемой. Мы повторять их грехи не должны.

На высоких должностях педерасты/лесбиянки недопустимы в силу проф-непригодности. Впрочем, и в кино/эстраду не их стоит загонять. Там они тоже давно всех достали. Их нужно, если уж не на кол сажать, то выгонять отовсюду. Пусть хоть в Калифорнии пожары тушат.

Дамскими сумочками.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Тезисы:

1. В современном американском руководстве происходит активное продвижение людей, открыто демонстрирующих нетрадиционную ориентацию, на высшие государственные посты (глава пожарной службы Калифорнии, министр транспорта США).

2. Данные назначения уже привели к серьезным проблемам в управлении – участившимся пожарам и железнодорожным авариям, поскольку внимание руководителей сосредоточено не на выполнении своих обязанностей, а на продвижении личной повестки.

3. Важный исторический пример: в ВМФ США 70-80-х годов существовал строгий запрет на порнографические материалы на авианосцах, поскольку понималась прямая связь между моральным обликом человека и его способностью управлять сложными системами.

4. Современный западный подход к государственному управлению, где моральный облик руководителя считается его личным делом, ведет к системным проблемам и потенциальным катастрофам.

Вывод:

Статья поднимает важный вопрос о разрушительных последствиях внедрения либеральной повестки в государственное управление. Когда на ответственные должности назначаются люди, открыто пропагандирующие отход от естественных норм морали, это неизбежно ведет к катастрофам и системным проблемам. Пример с пожарами в Калифорнии и железнодорожными авариями – лишь видимое проявление более глубокого кризиса в американском обществе.

Исторический опыт США (случай с авианосцами) показывает, что еще несколько десятилетий назад существовало четкое понимание: человек, находящийся во власти порока, не может эффективно управлять сложными системами и нести ответственность за жизни других людей. Сегодня же мы наблюдаем, как под предлогом "прогресса" и "равенства" разрушаются фундаментальные основы государственного управления.

Единственный путь сохранения сильного государства – это возвращение к проверенным временем принципам, где моральный облик руководителя является важнейшим критерием его профессиональной пригодности.