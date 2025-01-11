Противостояние СССР – Запад
Характерной чертой антисоветской пропаганды является её разнообразие. Если вы придерживаетесь националистических взглядов, то вам непременно преподнесут «геноцид русского народа», который учинили «коммуняки».
Если для вас важны идеалы прогресса, то специально для вас заготовлена толпа экспертов и экономистов, убедительно «доказывающая» неэффективность экономической модели социализма и техническую отсталость СССР.
Если вы верующий, то вам намозолят глаза фотографиями 60-тилетней давности, на которых запечатлён разрушенный храм, а после этого обвинят КПРФ в намерении повторить разгром Церкви. Ну и так далее до бесконечности.
Но если внимательно присмотреться к «демократической» пропаганде, то можно заметить, что огромное число разнообразнейших антисоветских мифов сводится к очень ограниченному набору «аксиом», из которых как следствия и вытекает всё остальное.
Это означает, что, опровержение хотя бы одного из фундаментальных антисоветских утверждений автоматически приводит к опровержению десятков, а то и сотен пропагандистских мифов.
Примером такого фундаментального вранья является миф о том, что СССР — это искусственная, не жизнеспособная конструкция. Якобы в процессе построения Советского Союза были нарушены некие законы мироздания и вот результат — СССР развалился сам по себе.
Этот миф имеет давние корни. С первых же дней существования Советской России западные политики называли её гигантом на глиняных ногах и с упоением ждали, что она вот-вот сама собой развалится.
Но время шло, а Советское Государство никак не хотело разваливаться! Красная Армия одержала победу в Гражданской войне, попытка Западных государств уничтожить нашу страну при помощи Польши тоже провалилась.
Колоссальные усилия, направленные на уничтожение «глиняного гиганта» пошли прахом. И на короткое время антисоветчикам пришлось замолчать. Но вскоре они вновь воспрянули духом. Свои надежды они возлагали на Гитлера и были абсолютно уверены, что уж тут-то СССР не сдобровать.
Эту уверенность перенял и Гитлер. Он не сомневался в том, что СССР падёт под первыми же ударами. Надо ли говорить, что и он называл Советский Союз гигантом на глиняных ногах? Но Гитлер жестоко поплатился за свою самонадеянность, а гигант стал ещё сильнее. Из пепла войны наша страна вышла сверхдержавой.
Сразу после войны наш народ столкнулся с новой смертельной угрозой. Враг, то есть США, создали ядерную бомбу и были в шаге от того чтобы развязать уже ядерную войну против СССР. Но и тут «глиняный гигант» продемонстрировал поразительную стойкость и живучесть. Советская ядерная бомба поставила крест на тех американских планах.
Кстати, нас до сих пор не разбомбили как Ирак и Сербию, исключительно потому, что сейчас уже Россию защищают советские ядерные бомбы.
Что же было дальше? Дальше началась Холодная война. Многие люди, особенно в нашей стране, считают, что термин «Холодная война» — имеет переносный смысл.
Война в представлении подавляющего большинства нашего народа ассоциируется с бомбардировками городов, с танковыми прорывами, рытьём траншей, мобилизацией, оккупацией, партизанами, с листовками «всё для фронта, всё для победы» и так далее. Истоки таких представлений уходят в глубь веков.
Да, такой была война 1941-45 годов. Такой была и война с Японией (врагу не сдается «Варяг».), с Наполеоном, с Турцией и так далее. Лук заменялся арбалетом, арбалет мушкетом, мушкет пулемётом и так вплоть до танков и ядерной бомбы.
Менялось вооружение, но не менялась суть.
Вторая мировая война — это апофеоз войн «классического типа», это максимум, что можно добиться, используя привычные формы войны. Но с появлением ядерного оружия ситуация принципиально изменилась.
Победа в классической войне с применением ядерных бомб стала просто невозможной, противники гарантированно уничтожают друг друга. И на западе военная мысль стала развиваться в принципиально ином направлении.
Нет, конечно, привычные войны никуда не делись. США вели вполне классическую войну в Корее, Вьетнаме, Сомали. СССР — в Афганистане. Англия воевала с Аргентиной за Фолклендские острова.
Франция долгое время пыталась силой оружия удержать Алжир, ну и так далее. Однако на Западе поняли, что победить СССР в классической войне у них нет шанса. И в СССР руководство страны тоже уверовало в неуязвимость страны и успокоилось.
Считалось, что необходимо лишь поддерживать военный паритет с Западом и всё будет в порядке. Но это была фатальная ошибка. Во многом этот страшный просчет объяснялся тем, что почти вся управленческая элита СССР прошла Великую Отечественную Войну.
А такое потрясение не проходит бесследно.Катастрофа первых дней войны, перебои с продовольствием, нехватка оружия — всё это оставило отпечаток в сознании старшего поколения и предопределило на долгие годы стиль управления Советским Союзом.
У нашей страны уже был мощнейший ядерный щит, космические силы, современный флот. Всё это надежно защищало страну и исключало саму возможность агрессии со стороны кого бы то ни было. Кому охота сгореть в ядерной войне?Но, в СССР на случай войны создавались колоссальные запасы продовольствия, производились тысячи и тысячи танков, ежегодно призывались в армию миллионы человек и т.д.
Ясно, что это вело к неоправданному перерасходу ресурсов, истощило страну, привело к диспропорциям и перегреву экономики.
При этом наш противник не сидел, сложа руки. На Западе, и прежде всего в США элиты освоили ряд принципиально новых информационно-психологических технологий, резко усиливших эффективность пропаганды и позволяющих манипулировать сознанием миллионов людей. В этом отношении СССР сильно отстал.
Вот в какой области мы действительно проиграли Западу. Наша беда заключалась вовсе не в том, что у нас не было бытовых компьютеров и тому подобных вещей.
В 70-ые годы и в США этим могли похвастаться лишь очень немногие люди. И дело вовсе не в том, что при Брежневе в СССР у нас производилось меньше автомобилей чем при Рейгане в США. По этому параметру в 40-ые годы мы отставали от Запада ещё сильнее, но это не вызывало ни малейшего недовольства. И таких примеров тьма.
Проблема заключалась, грубо говоря, в том, что наша элита была слишком материалистична. Она исходила из того, что если человек сыт, то невозможно убедить его в том, что он голоден. Если человеку холодно, то нельзя убедить его скинуть пальто.
Иными словами, руководство СССР считало, что человек принимая решение, всегда руководствуется здравым смыслом и преследует какие-то конкретные интересы. Но это не так, и на западе об этом прекрасно знали.
Можно привести тысячи примеров, того, как идеальное оказывалось сильнее материального. Даже радикальные противники советского строя признают, что с материальной точки зрения жизненный уровень в СССР устойчиво рос, начиная с конца 40-ых вплоть до середины 80-х!
Но при этом антисоветские настроения не только не уменьшались, напротив, они увеличивались. Как раз в середине 80-х, например, молока и молочных продуктов мы потребляли 341 кг в год на человека.
Для сравнения, в США — 260 кг, но при этом значительная часть нашего общества всерьез считала, что потребляет недостаточно! Очень часто общественное мнение никак не отражает реальность, а создается прессой, идеологами и всевозможными инструментами пропаганды.
Вот что никак не могло понять советское руководство. А ведь недовольство масс — самое сильное оружие и от него не защитят ни бомбы ни танки. Создать это не довольство средствами информационной войны — и было целью западных стран. К сожалению, им это удалось.
Но информационная война была лишь частью Холодной войны.
Против СССР были задействованы и другие ресурсы. Солдаты западных армий постарели и занялись написание мемуаров. Их стоит почитать! Найдите книги Бжезинского, Швейцера, ознакомьтесь со статьями Киссинджера и других. Поверьте, вас ждёт много открытий.
Авторы рассказывают, как западным спецслужбам удавалось срывать заключение выгодные контрактов Советского Союза с другими государствами. Как взращивалась и поддерживалась «пятая колонна» внутри нашей страны. Как путём экономического и политического шантажа американцы обвалили цены на нефть, и это ударило по бюджету СССР.
Только не надо обвинений в приверженности к теории заговора. Никакого заговора!
Была война, а на войне как на войне. СССР проиграл Холодную войну, но это была именно война, а вовсе не красивая метафора. Но поражение еще не говорит о принципиальной нежизнеспособности проигравшего. Проиграть можно ведь и потому, что силы слишком неравны. Вот и сравните Западный мир с СССР.
По всем параметрам противник нас превосходил многократно.То, что мы так долго держались в борьбе с сильнейшим противником, как раз и говорит о том, что Советский Союз -это здоровый и жизнеспособный организм, который вовсе не умер от болезней, а был убит врагом, вооружённым до зубов.
Комментарий редакции
Ключевые тезисы:
1. Антисоветская пропаганда была разнообразной и адаптировалась под разные группы населения (националистов, верующих, прогрессивистов), но базировалась на нескольких фундаментальных "аксиомах".
2. Запад постоянно предрекал скорый распад СССР как "искусственного образования", но СССР успешно преодолел множество испытаний:
- Победил в Гражданской войне
- Выиграл Великую Отечественную войну
- Создал ядерное оружие в противовес США
- Стал сверхдержавой
3. После появления ядерного оружия характер противостояния изменился – классическая война стала невозможной из-за риска взаимного уничтожения.
4. Руководство СССР допустило стратегическую ошибку:
- Сфокусировалось на поддержании военного паритета
- Создавало избыточные запасы на случай классической войны
- Недооценило значение информационно-психологических технологий
- Придерживалось чрезмерно материалистического подхода к управлению
5. Запад вел успешную многовекторную борьбу против СССР:
- Информационная война и манипуляция общественным мнением
- Экономическое давление
- Срыв выгодных контрактов
- Поддержка "пятой колонны"
Вывод:
СССР не был нежизнеспособным государством, как утверждала западная пропаганда. Его распад стал результатом проигрыша в Холодной войне значительно превосходящему противнику, а не следствием внутренней несостоятельности. Ключевыми факторами поражения стали недооценка советским руководством значения информационной войны и чрезмерная концентрация на подготовке к классическому военному конфликту, который в ядерную эпоху стал маловероятным.