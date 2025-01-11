Этот миф имеет давние корни. С первых же дней существования Советской России западные политики называли её гигантом на глиняных ногах и с упоением ждали, что она вот-вот сама собой развалится.

Примером такого фундаментального вранья является миф о том, что СССР — это искусственная, не жизнеспособная конструкция. Якобы в процессе построения Советского Союза были нарушены некие законы мироздания и вот результат — СССР развалился сам по себе.

Это означает, что, опровержение хотя бы одного из фундаментальных антисоветских утверждений автоматически приводит к опровержению десятков, а то и сотен пропагандистских мифов.

Но если внимательно присмотреться к «демократической» пропаганде, то можно заметить, что огромное число разнообразнейших антисоветских мифов сводится к очень ограниченному набору «аксиом», из которых как следствия и вытекает всё остальное.

Если вы верующий, то вам намозолят глаза фотографиями 60-тилетней давности, на которых запечатлён разрушенный храм, а после этого обвинят КПРФ в намерении повторить разгром Церкви. Ну и так далее до бесконечности.

Если для вас важны идеалы прогресса, то специально для вас заготовлена толпа экспертов и экономистов, убедительно «доказывающая» неэффективность экономической модели социализма и техническую отсталость СССР.

Характерной чертой антисоветской пропаганды является её разнообразие . Если вы придерживаетесь националистических взглядов, то вам непременно преподнесут «геноцид русского народа», который учинили «коммуняки».

Но время шло, а Советское Государство никак не хотело разваливаться! Красная Армия одержала победу в Гражданской войне, попытка Западных государств уничтожить нашу страну при помощи Польши тоже провалилась.

Колоссальные усилия, направленные на уничтожение «глиняного гиганта» пошли прахом. И на короткое время антисоветчикам пришлось замолчать. Но вскоре они вновь воспрянули духом. Свои надежды они возлагали на Гитлера и были абсолютно уверены, что уж тут-то СССР не сдобровать.

Эту уверенность перенял и Гитлер. Он не сомневался в том, что СССР падёт под первыми же ударами. Надо ли говорить, что и он называл Советский Союз гигантом на глиняных ногах? Но Гитлер жестоко поплатился за свою самонадеянность, а гигант стал ещё сильнее. Из пепла войны наша страна вышла сверхдержавой.

Сразу после войны наш народ столкнулся с новой смертельной угрозой. Враг, то есть США, создали ядерную бомбу и были в шаге от того чтобы развязать уже ядерную войну против СССР. Но и тут «глиняный гигант» продемонстрировал поразительную стойкость и живучесть. Советская ядерная бомба поставила крест на тех американских планах.

Кстати, нас до сих пор не разбомбили как Ирак и Сербию, исключительно потому, что сейчас уже Россию защищают советские ядерные бомбы.

Что же было дальше? Дальше началась Холодная война. Многие люди, особенно в нашей стране, считают, что термин «Холодная война» — имеет переносный смысл.

Война в представлении подавляющего большинства нашего народа ассоциируется с бомбардировками городов, с танковыми прорывами, рытьём траншей, мобилизацией, оккупацией, партизанами, с листовками «всё для фронта, всё для победы» и так далее. Истоки таких представлений уходят в глубь веков.

Да, такой была война 1941-45 годов. Такой была и война с Японией (врагу не сдается «Варяг».), с Наполеоном, с Турцией и так далее. Лук заменялся арбалетом, арбалет мушкетом, мушкет пулемётом и так вплоть до танков и ядерной бомбы.

Менялось вооружение, но не менялась суть.

Вторая мировая война — это апофеоз войн «классического типа», это максимум, что можно добиться, используя привычные формы войны. Но с появлением ядерного оружия ситуация принципиально изменилась.

Победа в классической войне с применением ядерных бомб стала просто невозможной, противники гарантированно уничтожают друг друга. И на западе военная мысль стала развиваться в принципиально ином направлении.

Нет, конечно, привычные войны никуда не делись. США вели вполне классическую войну в Корее, Вьетнаме, Сомали. СССР — в Афганистане. Англия воевала с Аргентиной за Фолклендские острова.

Франция долгое время пыталась силой оружия удержать Алжир, ну и так далее. Однако на Западе поняли, что победить СССР в классической войне у них нет шанса. И в СССР руководство страны тоже уверовало в неуязвимость страны и успокоилось.

Считалось, что необходимо лишь поддерживать военный паритет с Западом и всё будет в порядке. Но это была фатальная ошибка. Во многом этот страшный просчет объяснялся тем, что почти вся управленческая элита СССР прошла Великую Отечественную Войну.

А такое потрясение не проходит бесследно.Катастрофа первых дней войны, перебои с продовольствием, нехватка оружия — всё это оставило отпечаток в сознании старшего поколения и предопределило на долгие годы стиль управления Советским Союзом.

У нашей страны уже был мощнейший ядерный щит, космические силы, современный флот. Всё это надежно защищало страну и исключало саму возможность агрессии со стороны кого бы то ни было. Кому охота сгореть в ядерной войне?Но, в СССР на случай войны создавались колоссальные запасы продовольствия, производились тысячи и тысячи танков, ежегодно призывались в армию миллионы человек и т.д.

Ясно, что это вело к неоправданному перерасходу ресурсов, истощило страну, привело к диспропорциям и перегреву экономики.

При этом наш противник не сидел, сложа руки. На Западе, и прежде всего в США элиты освоили ряд принципиально новых информационно-психологических технологий, резко усиливших эффективность пропаганды и позволяющих манипулировать сознанием миллионов людей. В этом отношении СССР сильно отстал.

Вот в какой области мы действительно проиграли Западу. Наша беда заключалась вовсе не в том, что у нас не было бытовых компьютеров и тому подобных вещей.

В 70-ые годы и в США этим могли похвастаться лишь очень немногие люди. И дело вовсе не в том, что при Брежневе в СССР у нас производилось меньше автомобилей чем при Рейгане в США. По этому параметру в 40-ые годы мы отставали от Запада ещё сильнее, но это не вызывало ни малейшего недовольства. И таких примеров тьма.

Проблема заключалась, грубо говоря, в том, что наша элита была слишком материалистична. Она исходила из того, что если человек сыт, то невозможно убедить его в том, что он голоден. Если человеку холодно, то нельзя убедить его скинуть пальто.

Иными словами, руководство СССР считало, что человек принимая решение, всегда руководствуется здравым смыслом и преследует какие-то конкретные интересы. Но это не так, и на западе об этом прекрасно знали.

Можно привести тысячи примеров, того, как идеальное оказывалось сильнее материального. Даже радикальные противники советского строя признают, что с материальной точки зрения жизненный уровень в СССР устойчиво рос, начиная с конца 40-ых вплоть до середины 80-х!

Но при этом антисоветские настроения не только не уменьшались, напротив, они увеличивались. Как раз в середине 80-х, например, молока и молочных продуктов мы потребляли 341 кг в год на человека.

Для сравнения, в США — 260 кг, но при этом значительная часть нашего общества всерьез считала, что потребляет недостаточно! Очень часто общественное мнение никак не отражает реальность, а создается прессой, идеологами и всевозможными инструментами пропаганды.

Вот что никак не могло понять советское руководство. А ведь недовольство масс — самое сильное оружие и от него не защитят ни бомбы ни танки. Создать это не довольство средствами информационной войны — и было целью западных стран. К сожалению, им это удалось.

Но информационная война была лишь частью Холодной войны.

Против СССР были задействованы и другие ресурсы. Солдаты западных армий постарели и занялись написание мемуаров. Их стоит почитать! Найдите книги Бжезинского, Швейцера, ознакомьтесь со статьями Киссинджера и других. Поверьте, вас ждёт много открытий.

Авторы рассказывают, как западным спецслужбам удавалось срывать заключение выгодные контрактов Советского Союза с другими государствами. Как взращивалась и поддерживалась «пятая колонна» внутри нашей страны. Как путём экономического и политического шантажа американцы обвалили цены на нефть, и это ударило по бюджету СССР.

Только не надо обвинений в приверженности к теории заговора. Никакого заговора!

Была война, а на войне как на войне. СССР проиграл Холодную войну, но это была именно война, а вовсе не красивая метафора. Но поражение еще не говорит о принципиальной нежизнеспособности проигравшего. Проиграть можно ведь и потому, что силы слишком неравны. Вот и сравните Западный мир с СССР.

По всем параметрам противник нас превосходил многократно.То, что мы так долго держались в борьбе с сильнейшим противником, как раз и говорит о том, что Советский Союз -это здоровый и жизнеспособный организм, который вовсе не умер от болезней, а был убит врагом, вооружённым до зубов.

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