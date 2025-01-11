Перестройка, которая была заявлена 40 лет назад генсеком КПСС Михаилом Горбачёвым на апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС, была направлена на подрыв субъектности России (тогда в форме СССР) и отказа от свободного планетарного действия нашей страны-цивилизации во Всемирной Истории.

Александр Александрович Зиновьев практически сразу дал из Германии точное определение Перестройки как Катастройки, поскольку она означала отказ государства от русского коммунизма как единственного мировоззрения, способного обеспечивать устойчивость русской цивилизации и мировой, всемирно-исторический статус и престиж страны.

Русский коммунизм до сих пор практически не описан и тем более не разгадан. Он точно не сводится к марксизму, который, как писал Давид Зильберман, «всего лишь напомнил русского народному сознанию о его традиционном пути», пути стремления к абсолютной деятельности и абсолютному идеалу, к космократии как всемирному обладанию, как к способности задавать проклятые и последние вопросы в интересах всеобщего братства и всечеловечности.

Миссия русского коммунизма – кто может, пусть назовёт это общественное устройство точнее, – не дать человеку и всему человечеству превращаться в рыночного скота. Именно об этом в своих «Тетрадях» писал выдающийся русский композитор Георгий Васильевич Свиридов:

«Миру угрожает установление «рыночного» строя, рабовладельческих отношений… Но у России есть свои идеи, которые надо стремиться осознать. Мир необъятно богат возможностями, нации молодые, с живой, незаплесневелой кровью – должны искать пути движения к идеалу развития и совершенствования Человеческой Личности, являющейся отблеском Христа-Бога на Земле. … Рыночная психология жизни, это уподобления человека – скоту»

Прямым результатом Катастройки стал распад Советского Союза, ставшего вселенской катастрофой, ошмётки которой до сих пор летают в виде того же желания Трампа захапать Гренландию, Мексику и Канаду и которая толкает мир без сверхмощной России к ядерной войне. Перестройка породила Мутное время, которое требуется наконец остановить, выдрав страну из рыночного скотства…

Стреноженность и аннигиляция страны, девальвация всех лозунгов обрыдлой официальной идеологии, гуляшно-бытового представления о коммунизме и уже вылезающего жлобского мурла туземного гипер-периферийного и рабского капитализма, запущенного Перестройкой, прекрасно передана в надрывной песни Егора Летова, записанной в 1988 году в Омске, "Всё идёт по плану":

Крупнов

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Перестройка, начатая Горбачёвым в 1985 году, рассматривается как процесс, направленный на подрыв суверенитета России (СССР) и её роли в мировой истории.

2. Философ А.А. Зиновьев назвал перестройку "Катастройкой", так как она означала отказ от русского коммунизма как мировоззрения, обеспечивающего устойчивость русской цивилизации.

3. Русский коммунизм представляется как уникальное явление, выходящее за рамки просто марксизма, связанное с традиционным стремлением к абсолютным идеалам и всечеловеческому братству.

4. По мнению композитора Г.В. Свиридова, миссия русского коммунизма заключалась в противостоянии превращению человечества в "рыночный скот" и сохранении человеческой личности.

5. Распад СССР рассматривается как прямое следствие перестройки, что привело к глобальным геополитическим последствиям.

Вывод:

Перестройка стала трагическим поворотным моментом в истории человечества. Она разрушила альтернативный путь развития цивилизации, который предлагал русский коммунизм – путь, основанный не на рыночной конкуренции и превращении человека в "товар", а на стремлении к высшим идеалам всеобщего братства и развития человеческой личности.

Отказ от этого пути привёл к торжеству глобального рыночного капитализма, где человек низводится до уровня потребителя и товара, а общество атомизируется, теряя свою целостность и высшие духовные ориентиры. Распад СССР лишил человечество реальной альтернативы рыночному фундаментализму, что особенно трагично в контексте современных глобальных проблем – от растущего неравенства до экологического кризиса, требующих именно общечеловеческого единства и солидарности, а не рыночной конкуренции.

В этом смысле перестройка предстаёт не просто как внутреннее дело СССР, а как глобальная трагедия, последствия которой ощущаются до сих пор в виде растущей угрозы глобальных конфликтов и деградации человеческой личности под влиянием тотальной коммерциализации всех сфер жизни.