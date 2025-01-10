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Телеграм по запросу

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Телеграм по запросу

Мессенджер Telegram передал правоохранительным органам США данные 2253 пользователей в ответ на 900 запросов правительства после изменения политики в сентябре 2024 года.

Согласно отчету о прозрачности Telegram за период с 1 января 2024 года администрация мессенджера выполнила 900 запросов властей США, выдав данные 2253 пользователей. Ранее платформа предоставляла информацию (IP-адреса и номера телефонов) только в случаях терроризма, выполнив до 30 сентября 2024 года всего 14 запросов, затронувших 108 пользователей. После изменения политики Telegram предоставляет данные правоохранительным органам и в других случаях, связанных с преступной деятельностью, включая киберпреступность, продажу незаконных товаров и онлайн-мошенничество.

В апреле 2025 года будет обновлена статистика по США. По России информация пока не обновилась, но по данным Telegram с 1 января по 30 сентября 2024 года ни один запрос не был удовлетворен.

Изменения в политике конфиденциальности произошли из-за давления властей, особенно после ареста основателя и генерального директора Telegram Павла Дурова во Франции в конце августа. Дурову были предъявлены обвинения в киберпреступлении, организованном мошенничестве, распространении незаконных материалов и отказе в помощи в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Хотя изменение политики вызвало выход ряда киберпреступных группировок из Telegram, по данным фирмы KELA, ландшафт киберпреступности пока не изменился. Хакеры и мошенники продолжают активно использовать Telegram в качестве коммуникационной платформы, для продажи незаконных услуг, проведения кибератак, продажи украденных данных или в качестве сервера управления и контроля для своего вредоносного программного обеспечения (ПО).

В 2017 году в России вступил в силу закон, обязывающий операторов телекоммуникационных услуг хранить записи телефонных сообщений и интернет-трафик клиентов полгода, а также ключи для расшифровки переписки и предоставлять их ФСБ по запросу. В том же году ФСБ обратилась с таким запросом к Telegram, потребовав предоставить ключи для расшифровки сообщений шести человек, обвиняемых в теракте в Санкт-Петербурге, но разработчики мессенджера отказались это делать.

https://www.computerra.ru/306545/telegram-vydal-ssha-dannye-2253-polzovatelej/ – цинк

Потому что Пашу "деактивировали" в США, а не в России..Кто Пашу "деактивировал", тот его и танцует.
У нас брат Паши в России остался. Откуда он понятное дело уже никуда не уедет.

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Telegram начал активно сотрудничать с правоохранительными органами США, предоставив данные 2253 пользователей по 900 запросам.

2. До сентября 2024 года мессенджер предоставлял данные только в случаях, связанных с терроризмом (14 запросов по 108 пользователям).

3. По России на период с января по сентябрь 2024 года ни один запрос не был удовлетворен.

4. Изменение политики конфиденциальности связывается с арестом Павла Дурова во Франции и предъявленными ему обвинениями.

5. Несмотря на изменение политики, киберпреступные группировки продолжают активно использовать Telegram.

6. Упоминается исторический контекст: в 2017 году в России был принят закон о хранении данных пользователей, но Telegram отказался предоставить ключи шифрования ФСБ.

Вывод:
Произошло существенное изменение в политике конфиденциальности Telegram в пользу сотрудничества с правоохранительными органами США, что может свидетельствовать о смене приоритетов компании в вопросах безопасности и конфиденциальности. При этом практика взаимодействия с российскими властями осталась прежней. Несмотря на эти изменения, платформа по-прежнему остается привлекательной для киберпреступников.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9602139.html
Метки: telegram, дуров, мессенджеры, Россия, США, цензура
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