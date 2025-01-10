Структура "промышленно-цензурного комплекса" США – системы цензуры, которой вроде как нет.



В январе 2017 года уходящий министр внутренней безопасности Обамы Джей Джонсон сделал защиту избирательной инфраструктуры частью мандата своего агентства.

И сразу за этим:

Министерство внутренней безопасности создало целевую группу по противодействию иностранному влиянию, которая сосредоточится на «дезинформации об инфраструктуре выборов».

Центр глобального взаимодействия Госдепартамента расширил свой межведомственный мандат для противодействия операциям иностранного влияния.

ФБР создала оперативную группу по иностранному влиянию для «выявления и противодействия злонамеренным операциям по иностранному влиянию, направленным против Соединенных Штатов», с особым упором на голосование и выборы.

Эти ключевые компоненты того, что впоследствии стало известно как индустриальный комплекс цензуры.

В 2018 году Комитет Сената по разведке Сената США запросил проведение "Исследований о вмешательстве России в работу социальных сетей" — исследований, которые стали обоснованием давления на компании, управляющие социальными сетями, с целью заставить их прекратить нерешительность в вопросах модерации контента.

Комитет также поручил Graphika, аналитической фирме социальных сетей, стать соавтором отчета о вмешательстве России в социальные сети. Интересно, что Graphika называет DARPA и инициативу Пентагона Minerva, которая финансирует «базовые исследования в области социальных наук», своими ключевыми партнерами. А отчет Graphika "о вмешательстве России в социальные сети" стал обоснованием создания "Партнерство по честности выборов" под руководством Стэнфордской интернет-обсерватории — ключевой элемент правительственной цензурной полиции во время и после выборов 2020 года.

Лаборатория цифровых криминалистических исследований Атлантического совета – организация, которая присоединилась к квартету под руководством Стэнфорда. Частично финансируемая Госдепартаментом — в том числе через Центр глобального взаимодействия — и Министерством энергетики, аналитический центр насчитывает среди своих директоров руководителей ЦРУ и министров обороны. Старшим директором лаборатории является Грэм Буки, бывший главный помощник президента Обамы по вопросам кибербезопасности, борьбы с терроризмом, разведки и внутренней безопасности.

Третьей из четырех организаций, позже присоединившихся к Election Integrity Partnership, стал Центр информированной общественности Вашингтонского университета, созданный в 2019 году. Выпускница Стэнфорда и приглашенный профессор Кейт Старберд стала соучредителем Центра. Национальный научный фонд и Управление военно-морских исследований предоставили финансирование для работы доктора Старберд в социальных сетях. Обсерватория — это программа Центра киберполитики Стэнфордского университета, в состав которой входят бывший сотрудник Совета национальной безопасности Обамы и посол России Майкл Макфол, а также другие известные личности, имеющие опыт работы в сфере безопасности или связанные с ней .

В преддверии выборов 2020 года Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) Министерства внутренней безопасности, взявшее на себя задачу защиты избирательной инфраструктуры, расширило сферу своей деятельности, включив в нее борьбу с дезинформацией, воспринимаемыми как угроза безопасности выборов. В конечном итоге это стало охватывать любую политическую речь американцев, включая спекуляции и даже сатиру в той мере, в какой она ставит под сомнение или подрывает одобренные государством нарративы о беспрецедентных массовых выборах по почте.

https://t.me/budni_manipulyatora/3574 – цинк

К вопросу о том, исчезнет ли цензура в соц.сетях после недавних "послаблений".

Стоит отметить, что действующая система цензуры разрабатывалась и внедрялась именно при Трампе.



Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. В 2017 году защита избирательной инфраструктуры стала частью полномочий Министерства внутренней безопасности США.

2. После этого были созданы несколько ключевых структур:

- Целевая группа МВБ по противодействию иностранному влиянию

- Расширенный мандат Центра глобального взаимодействия Госдепартамента

- Оперативная группа ФБР по иностранному влиянию

3. В 2018 году Комитет Сената по разведке инициировал исследования о "российском вмешательстве", которые стали обоснованием для усиления модерации контента в соцсетях.

4. Было создано "Партнерство по честности выборов" под руководством Стэнфордской интернет-обсерватории, включающее:

- Лабораторию цифровых криминалистических исследований Атлантического совета

- Центр информированной общественности Вашингтонского университета

- Тесные связи с государственными структурами через бывших чиновников

5. К 2020 году Агентство по кибербезопасности (CISA) расширило свои полномочия до борьбы с любой политической речью, которая могла "подрывать одобренные государством нарративы".

Вывод:

Статья описывает формирование в США комплексной системы контроля над информацией в социальных сетях, созданной под предлогом защиты выборов от иностранного вмешательства. Эта система объединяет государственные органы, академические институты и частные компании, что позволяет осуществлять цензуру без прямого государственного вмешательства. Важно отметить, что эта система была создана в период президентства Трампа, несмотря на текущие дискуссии о "послаблениях" в социальных сетях.