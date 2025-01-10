С.В. Савельев – Хаос отбора
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Комментарий редакции
Ключевые тезисы:
1. Критика концепции "Великой шахматной доски" Бжезинского:
- Савельев считает ошибочным представление о мире как о шахматной доске с фиксированными правилами
- Указывает на несостоятельность попыток управлять глобальными процессами по жёстким правилам
2. Особенности современного эволюционного процесса:
- В крупных стабильных системах (СССР, США) эволюция идёт медленно из-за наличия законов и устоявшегося порядка
- В малых нестабильных системах (небольшие страны с конфликтами) отбор происходит быстрее
- Периоды стабильного отбора сменяются периодами жёсткого активного отбора
3. Локализация точек отбора:
- Современные процессы характеризуются локализацией точек эволюционного отбора
- Такая локализация делает процессы более управляемыми
- Эволюционные процессы поддаются управлению при понимании биологических законов
4. Роль биологических факторов:
- Экономические причины (еда, жильё) запускают базовые процессы
- Далее включаются механизмы "церебрального сортинга" и другие биологические принципы отбора
- Власти часто не осознают действия биологических законов
Вывод:
Савельев предлагает биологический взгляд на современные глобальные процессы, утверждая, что нынешняя кажущаяся хаотичность – это на самом деле закономерный процесс локализации точек эволюционного отбора. По его мнению, понимание биологических законов эволюции позволяет не только прогнозировать, но и управлять этими процессами, в отличие от упрощённых моделей типа "шахматной доски". Основной посыл лекции в том, что современные события следует рассматривать через призму биологической эволюции и естественного отбора, а не только через политические или экономические теории.
Профессор как всегда жжёт словом.)