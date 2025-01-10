Под Киевом слышна артиллерийская канонада. «Самостийники» колоннами покидают город. Сюда, где живут гражданские люди, снаряды не летят.

- Корректно берут город, - со знанием дела говорит артиллерист Мышлаевский.

Кто это? Большевики! Командир дивизиона Алексей Турбин, полковник, рассуждая о ситуации в Украине и России в целом, приходит к выводу, что в России есть всего две силы: «большевики и мы». Всё остальное, в том числе Петлюра, гетман, украинские националисты, немецкие войска – туман, который рассеется. Это сказано самым близким людям в квартире Турбиных, где начинается первое действие пьесы Булгакова «Дни Турбиных». Кто такие «мы»? Русское офицерство, «Белая гвардия», как и называется первый роман Михаила Булгакова, на основе которого создана гениальная пьеса. Алексею Турбину 30 лет. И как действует молодой полковник, когда Киев берут петлюровцы?

- Я командую дивизионом! Я буду приказывать, а вы — исполнять! На Дон? Слушайте, вы! Там, на Дону, вы встретите то же самое, если только на Дон проберетесь. Вы встретите тех же генералов и ту же штабную ораву… Они вас заставят драться с собственным народом. А когда он вам расколет головы, они убегут за границу... Я знаю, что в Ростове то же самое, что и в Киеве. Там дивизионы без снарядов, там юнкера без сапог, а офицеры сидят в кофейнях. Слушайте меня, друзья мои! Мне, боевому офицеру, поручили вас толкнуть в драку. Было бы за что! Но не за что. Я публично заявляю, что я вас не поведу и не пущу! Я вам говорю: белому движению на Украине конец. Ему конец в Ростове-на-Дону, всюду! Народ не с нами. Он против нас. Значит, кончено! Гроб! Крышка! И вот я, кадровый офицер Алексей Турбин, вынесший войну с германцами, чему свидетелями капитаны Студзинский и Мышлаевский, я на свою совесть и ответственность принимаю всё, всё принимаю, предупреждаю и, любя вас, посылаю домой.

Отпустив офицеров и юнкеров, сам Алексей Турбин погибает в бою с петлюровцами. Это его выбор. Полковник Турбин большевиков понял, но не принял, что видно по ходу пьесы. И гибнет ещё до роковой встречи с ними.

А что офицеры, которые не просто подчиненные Турбина, а друзья?

Студзинский: Была у нас Россия — великая держава!..

Мышлаевский: И будет!... Будет!

Студзинский: Да, будет, будет — ждите!

Мышлаевский: Прежней не будет, новая будет. Новая! …Когда вас расхлопают на Дону — а что вас расхлопают, я вам предсказываю, — и когда ваш Деникин даст деру за границу — а я вам это тоже предсказываю, — тогда куда?

Студзинский: Тоже за границу.

Мышлаевский: Нужны вы там, как пушке третье колесо! Куда ни приедете, в харю наплюют от Сингапура до Парижа. Я не поеду, буду здесь, в России. И будь с ней что будет!.. Ну и кончено, довольно, я закрываю собрание.

И что стало с Россией? Как ни гадят полчища антисоветчиков, историю никуда не денешь! Практика – лучший критерий истины! Можно спорить с аргументами, но с фактами – бесполезно и глупо.

…Захар Прилепин в своём блоге публикует и менее известных авторов, заслуживающих широкую аудиторию. Один из них - Андрей Плыгач, написавший отличный текст к дню рождения Николая Островского. Недавно Владимир Путин дал распоряжение ввести в школьную программу избранные главы романа «Как закалялась сталь». Плыгач пишет, что в московском музее Н.А. Островского находятся обгоревшие и простреленные пулями экземпляры книги "Как закалялась сталь": советские солдаты брали их с собой в бой. В блокадном Ленинграде, по свидетельствам историков, десятитысячный тираж книги, набранный вручную (в типографии не было электричества), раскупили за два часа. Под Могилёвом в разрушенном блиндаже книга была обнаружена оставленной в гильзе артиллерийского снаряда с предсмертной надписью: "Нас 4 пехотинца: русский Фёдор Незванов, украинец Николай Пилипенко, мордвин Василий Еромкин, казах Юсупов. Умрём - не отступим! Родина нас не забудет. Смерть Гитлеру".

Эту книгу запрещали нацисты в предвоенной Европе, и ей же зачитывались болгарские, вьетнамские, индийские, китайские, чешские и прочие коммунисты мира. Наконец, первый космонавт Юрий Гагарин причислял себя к "поколению корчагинцев". «В русской, да и мировой, литературе книг, подобных этой, по пальцам пересчитать, - пишет Андрей Плыгач. - Я до сих пор недоумеваю, почему она убрана из школьной программы. …Недостаток героического в русской классике пришлось восполнять уже советским писателям, и одним из первопроходцев в этом ряду был Николай Островский. …Между прочим, Островский воевал в тех же местах, где идут боевые действия сейчас: бил петлюровцев под командованием легендарных Щорса и Котовского, что нашло отражение и в романе. Максим Горький однажды написал, что существуют лишь две формы жизни: гниение и горение. "Как закалялась сталь" - книга о тех и для тех, кто выбирает второе».

Поразительно, насколько художественная литература, искусство кино у нас переплетено с реальной жизнью. Многосерийный телевизионный фильм "Белая гвардия" представляет собой новое кинематографическое прочтение знаменитого романа Михаила Булгакова. Начинается с вывески на кабинете: «Доктор Турбин. Венерические болезни и сифилис». Заходит Иван Русаков, 24 года, поэт.

- На что жалуетесь?

- На сифилис! Заразился в Москве в дни октябрьского переворота.

Ну, думаю, кинематографисты пошли на риск и сделали смелый фильм о судьбе интеллигенции после событий в Москве сентября-октября 1993 года. Ведь то, о чем написал Булгаков, началось в Петрограде! Но нет, на экраны в марте 2012 года вышла продукция от "Нон-стоп продакшн" при участии "Твин-Медиа" на основе тех же событий, что и у Булгакова. Но появились новые герои. Поэт Русаков, когда ему сказано, что предстоит долгое лечение, лихо отвечает:

- Лечение так лечение. Сифилис творчеству не помеха!

Не смог я долго смотреть. Но до момента, когда поэт-сифилитик Русаков в компании себе подобных орёт «я гнию!», дотерпел. Хотя так и не понял, крик отчаяния это или гордость…

Сталин пьесу «Дни Турбинных» в театре смотрел по крайней мере полтора десятка раз. Группа столичных литераторов письменно просила убрать пьесу из репертуара. Но тщетно. А зимой 29-го в Москве проходил фестиваль украинской литературы, делегаты встретились со Сталиным. Настаивали на снятии «Дней», которые якобы принижают украинский народ. Их поддержал Каганович. Сняли-таки, но потом Сталин восстановил. В 1926-1941 годах пьеса прошла 987 раз!

Вождь знал, о чем пьеса! На Потсдамской конференции в августе 1945 Иосиф Виссарионович предложил главам государств антигитлеровской коалиции разделить на зоны влияния… Луну. Трумэну, который не понял реплики Сталина и сказал, что Германия уже разделена и делить больше нечего, Сталин ответил, что речь именно о Луне, и что именно Советский Союз имеет технические возможности и все права на приоритетное освоение Луны. Кстати, на картинке справа - плакат СССР 1966 года. 3 февраля этого года впервые в истории советская автоматическая межпланетная станция «Луна-9» совершила мягкую посадку на поверхность Луны.

Число 9 в оригинале «Дней Турбинных» есть в самом начале. На часах там 9 вечера. А в финале:

Далекие пушечные удары. Мышлаевский считает: Пять... шесть... Девять!..

Елена: Неужто бой опять?

Шервинский: Нет. Это салют!

Мышлаевский: Совершенно верно: шестидюймовая батарея салютует.

(За сценой издалека, всё приближаясь, оркестр играет «Интернационал»). Господа, слышите? Это красные идут!

Николка: Господа, сегодняшний вечер — великий пролог к новой исторической пьесе.

Студзинский: Кому — пролог, а кому — эпилог.

Это последние слова последнего, четвёртого акта пьесы гениального писателя, по достоинству оцененной гениальным Вождём Народов. Пролог действительно состоялся. «Пятое действие» написано народами Великой Руси под руководством большевиков. Это материальная научная фантастика, недоступная ни одному фантазеру! Никто не мог даже предположить, что освобождённый народ способен на такие грандиозные подвиги, в истоке которых – подъём Духа, коллективизм, реализация мечты о справедливости. Яркое, созидательное горение выразилось во всех сферах человеческой деятельности. При этом ни один народ не сложил столько прекрасных песен за столь короткий исторический период!

Большевики, начиная с гражданской, корректно брали не только Киев. Корректно поступили и с учёными, которые не приняли Советскую власть. Их не расстреляли, а посадили… на пароход и отправили в Европу…

«Шестое действие» описывать тоже нет смысла. «Московский переворот», - это захват власти контрреволюционерами, поворот сознания, когда «сифилис», которым заразились многие, перестал быть «помехой для творчества». И что сотворили, что натворили? Всё очевидно, все мы стали участниками этой «драмы», которая едва не обернулась трагедией. Да, «сифилис» - плохое слово. Есть ещё «сибирская язва», «холера» и так далее. В СССР всё это было «зачищено» и забыто в прямом и переносном смысле. «Могильники» враги народа вскрыли по своему сценарию. А какой в этом смысл, каков образ будущего?

Не при Ельцине, а уже в ходе СВО (2023 год) в РФ открыта Высшая политическая школа имени Ивана Ильина — учебно-научный центр при РГГУ. Цель центра — разработка и реализация нового подхода в отечественном преподавании гуманитарных и общественных дисциплин, направленного на формирование мировоззрения обучающихся с опорой на «российскую цивилизационную идентичность».

Перезахоронение останков генерала Антона Деникина и философа Ивана Ильина в Москве в некрополе Донского монастыря – это наша идентичность?! Вот вам и заразный «могильник»! Парадигма отчётливо видна в Ильине, имя которого знаково и нагло присвоено ВПШ! Давнего пассажира «философского парохода» выкопали из европейской могилы. Ладно, что служил под патронажем Геббельса, ладно, что ненавидел Советскую Россию. Но ведь буквально исходил зелёным ядом, брызгал им в сторону большевиков. Одна из многочисленных работ Ильина называется «Ядъ большевизма». «Въ этой борьбѣ никто не имѣетъ «иммунитета» — ни люди, ни организаціи, ни государства. Всюду уже намѣчена внутренняя грань распада и борьбы; люди только не умѣютъ осмыслить ее или не хотятъ принять и признать ее волею. Черезъ весь міръ проводилась и вотъ уже прошла линія — сплошного соприкосновенія и напора, линія отравы и отравляемости. Хотятъ этого люди, или не хотятъ; видятъ это и сознаютъ, или не сознаютъ и не видятъ — линія уже проведена, ядъ разливается, эпидемія распространяется, опасность растетъ. …Большевизмъ есть разложеніе духа и разнузданіе алчности въ человѣческой душѣ». (Выделено автором).

Вот она, парадигма антисоветизма, источник гниения, которое поразило страну! И вот вам конкретный, свежий пример из жизни русской глубинки. Выполняя решения партии и правительства, вернувшийся с передовой Никита Горелов стал градоначальником в депрессивном кировском городке Сосновка. За последние 15 лет количество жителей здесь сократилось с 12 тысяч до 8. (Про то, что окружающие деревни давно без людей, промолчим). Известен городок разве что сатанинской фотосессией дочки бывшего мэра Наиля Саитова и тем, что два последних мэра были привлечены к уголовной ответственности. Так пишет Александр Орлов, знающий историю Сосновки со времени основания селения. 30 -летний Никита Горелов родился и вырос здесь, потом получил высшее образование, работал дизайнером… В сентябре 2022 года ушел воевать. За Родину! Вернулся, избрали мэром. Уже на торжественной церемонии заявил: "Дорогие земляки! Хочу донести до вас важную информацию. Я не связан ни дружескими, ни родственными, ни экономическими связями ни с кем из представителей бизнеса или власти». Действовать стал открыто, с опорой на народ. Народ воспрял духом. Нет денег на уборку снега? Люди добровольно вышли с лопатами! Но фронтовик затеял проверку расхода средств предшественниками в администрации. Тут же сбежали бухгалтер и юрист! Сам Горелов, получив доступ к документам, обнаружил много «интересного». А «спецы» из района с проверкой не спешат. Зато «цепочка» чиновников снизу доверху проявила молниеносную оперативность. Новому главе буквально «закрыли кислород», за долги старой администрации прекратили финансирование. Больше того, младший сержант Горелов получил предписание военного комиссара явиться обратно в воинскую часть!

Чем дело закончится – не знаю. Пользуюсь той информацией, что успела проскочить в интернет. Могу только сказать, что фронтовиков, которые вернутся к мирной деятельности, прошить «парадигмой» Ильина, взятой за основу антисоветской деятельности, не удастся. Вернуть «за ленточку» и уничтожить - тоже не получится. Любая война кончается миром, любая пьеса – эпилогом.

По советскому фильму «Дни Турбиных», поставленному в строгом соответствии с оригиналом, в финале Лариосик, (кадр слева) единственный из мужчин, который «не военный», уже украсил новогоднюю ёлку и призывает всех к спокойствию.

По моей версии пьесы, которую пишет Народ, идёт эпилог шестого действия. Если в четвёртом капитан Студзинский ставит точку: «Кому — пролог, а кому — эпилог», я бы дописал – кому и некролог. Не надо бы его портить действиями, направленными против народа.

Мы уже в новой парадигме, написанной не людьми, а Волей Неба, с которой был дружен Сталин. Жаль, что этого не видят господа…

С наступающим Новым годом, товарищи!

Эдуард Наипов,

Кострома