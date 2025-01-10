В Калифорнии лесные пожары, начавшиеся 7 января, продолжают стремительно распространяться, чему способствуют засуха и очень сильный ветер. Тушить огонь в таких условиях порой просто невозможно. Стихию уже назвали самой разрушительной в истории штата. Площадь возгораний возросла до почти 11 тыс. га. Сейчас вся Америка в прямом эфире наблюдает, как пламя уничтожает пригороды Лос-Анджелеса, в том числе самые фешенебельные.

Особенно пострадали Пасифик-Палисейдс и Малибу, где средняя стоимость домов составляет более $2 млн. Оба района, по сути, больше не существуют. Уничтожены виллы голливудских актёров и знаменитостей, включая особняк сына действующего президента США Хантера Байдена стоимостью $4 млн.

Число жертв выросло до 10 человек. Предписание покинуть свои дома получили 360 тыс. жителей штата. Многие не стали дожидаться никаких предписаний и просто вынуждены были бежать.

«AccuWeather увеличила предварительную оценку общего ущерба и экономических потерь от природных пожаров на юге Калифорнии до ошеломительных $135—150 млрд», — сообщил представитель сервиса наблюдения за погодой AccuWeather Билл Уэйделл в соцсети Х.

Ранее эксперты оценивали экономические потери в $52–57 млрд.

«Эти быстро распространяющиеся, подгоняемые ветром адские пожары стали причиной одной из самых дорогостоящих катастроф в современной истории США, — заявил главный метеоролог AccuWeather Джонатан Портер. — Ураганные ветры разнесли пламя по кварталам, заполненным многомиллионными домами. Разрушения душераздирающие, а экономические потери ошеломляют. Общий ущерб и экономические потери от этой катастрофы с лесными пожарами могут составить почти 4% годового ВВП штата Калифорния».

Задержан первый подозреваемый в поджоге, сообщают местные СМИ. Личность не разглашается. Власти официально пока не подтвердили причастность мужчины. В полицейском департаменте лишь уточнили, что дело о пожаре «Кеннет» уже переквалифицировали в дело о поджоге. При этом, про словам окружного прокурора Лос-Анджелеса Нейтана Хохмана, наказание по нему может быть вплоть до пожизненного заключения.

Пожарным не хватает ресурсов, чтобы остановить огонь. Сын избранного президента США Дональд Трамп — младший напомнил, что пожарный департамент Лос-Анджелеса ранее пожертвовал значительную часть оборудования киевскому режиму.

При этом сам будущий глава Белого дома раскритиковал работу администрации Джо Байдена в сфере борьбы с ЧС: «Пожарные гидранты без воды, Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях без денег. Вот что оставляет мне Джо Байден. Спасибо, Джо!».

Американское консервативное издание Daily Caller обратило внимание на то, что бюджет пожарной охраны в 2024—2025 годах власти Лос-Анджелеса сократили на $17,6 млн, а сэкономленные деньги ушли на хор геев** и трансгендерное** кафе. Так, $100 тыс. было выделено на кафе для трансгендеров Midnight Stroll. Цель — «поддержать безопасное убежище для не имеющих пристанища трансгендеров в Голливуде»; ещё $100 тыс. ушло Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения; $8 670 выделили на «Международные архивы геев и лесбиянок». Сейчас проходит выставка, посвящённая оккультизму и ЛГБТ-движению**; $13 тыс. — на программы «Месяц наследия лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров» и $14 тыс.— хору геев Лос-Анджелеса; по $13 тыс. ушло на программы «Месяц наследия американских индейцев», «Месяц афроамериканской истории», «Месяц наследия американцев азиатского происхождения» и «Месяц латиноамериканского наследия».

Телеведущий и политический активист Чарли Кирк между тем возмутился, что власти на фоне лесных пожаров в Калифорнии объявили о выделении новых средств Киеву.

«В день, когда американцы в Лос-Анджелесе, наблюдающие, как горят их дома, питомцы и предприятия, нуждаются в небольшой помощи, администрация Байдена готовится отправить Украине очередной пакет в размере $500 млн», — написал он в соцсети Х.

В Лос-Анджелесе тем временем для борьбы с мародёрами планируют ввести комендантский час. Полиция уже арестовала 20 подозреваемых, пишет газета Los Angeles Times.

Для контроля дорожного движения и защиты инфраструктуры власти запросили поддержку Нацгвардии Калифорнии.

Стоит отметить, что многие погорельцы с удивлением узнали, что страховку они не получат. Работающие в Калифорнии крупные страховые компании с весны начали вычёркивать из договоров пункты об огненной стихии, ссылаясь на избыточные риски, либо поднимали цены на страховой полис в 3–4 раза.

По материалам НТВ, RT, Telegram

Комментарий редакции

Ключевые тезисы из статьи:

1. В Калифорнии с 7 января 2025 года бушуют сильнейшие в истории штата лесные пожары, усугубляемые засухой и сильным ветром. Площадь возгораний достигла почти 11 тыс. га.

2. Наиболее пострадали элитные районы:

– Пасифик-Палисейдс и Малибу практически уничтожены

– Сгорели виллы знаменитостей, включая особняк Хантера Байдена

3. Масштаб бедствия:

– 10 погибших

– 360 тысяч человек получили предписание об эвакуации

– Ущерб оценивается в $135-150 млрд (около 4% ВВП Калифорнии)

4. Правоохранительные аспекты:

– Задержан подозреваемый в поджоге

– Зафиксированы случаи мародерства (20 арестованных)

– Планируется введение комендантского часа

5. Проблемы с ресурсами:

– Сокращение бюджета пожарной охраны на $17.6 млн

– Нехватка оборудования

– Проблемы со страховыми выплатами (страховые компании заранее исключили пункты о пожарах из договоров)

6. Политический контекст:

– Критика администрации Байдена со стороны Трампа

– Дискуссии о распределении бюджетных средств

– Споры о выделении помощи Украине на фоне внутренних проблем

Вывод: Калифорния столкнулась с беспрецедентной природной катастрофой, которая обнажила серьёзные проблемы в системе предупреждения и ликвидации ЧС. Ситуация усугубляется политическими разногласиями, неэффективным распределением ресурсов и проблемами со страховым покрытием. Масштаб экономического ущерба может иметь долгосрочные последствия для всего штата. Особенно тревожным выглядит тот факт, что страховые компании заранее предвидели возможность подобной катастрофы и приняли меры для минимизации собственных рисков, оставив жителей без страховой защиты.