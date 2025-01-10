Главная » Видео, Невероятное в мире, Новые технологии, Психология

Как иностранные спецслужбы дурачат наших граждан

62 0

В новом выпуске я разберу, как иностранные спецслужбы используют две схемы сразу: поддельные приложения (якобы «премиальные») на смартфонах и телефонный шантаж с провокациями к поджогам. Узнайте, как они уводят деньги, а затем толкают наших граждан на преступные действия. Берегите свои телефоны, будьте бдительны и не верьте незнакомцам.

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Участились случаи нападений и поджогов, совершаемых людьми под воздействием мошеннической схемы.

2. Схема работает в два этапа:
   – Сначала у людей крадут деньги через вредоносное ПО
   – Затем предлагают вернуть украденные средства в обмен на совершение противоправных действий

3. Механизм кражи денег:
   – Распространение вирусов под видом полезных приложений (например, фальшивый "Telegram Premium")
   – Вирусы собирают личные данные, пароли, информацию о банковских счетах
   – Злоумышленники используют полученную информацию для кражи средств

4. Последствия для жертв:
   – Потеря денег
   – Риск уголовного преследования за совершение поджогов и нападений
   – Возможность получить серьёзный срок по статье о терроризме (до 15 лет)

Рекомендации по защите:
- Не устанавливать неофициальные приложения и APK-файлы
- Не переходить по подозрительным ссылкам
- Использовать антивирусы
- Обновлять операционную систему
- Скачивать приложения только из официальных источников
- Не вести переговоры с неизвестными людьми, предлагающими вернуть украденные деньги

Вывод:
Преступники используют комплексную схему, где технологическое мошенничество (кража денег через вирусы) сочетается с социальной инженерией (манипуляция жертвами для совершения преступлений). Особенно активно эта схема работает в праздничный период, когда люди менее бдительны. Важно соблюдать базовые правила кибербезопасности и помнить, что предложения о возврате украденных денег в обмен на противоправные действия – это путь к уголовному преследованию.

Источник: https://rutube.ru/video/25310de314665eb4e23f9dcc9a7b11b1
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Как иностранные спецслужбы пытаются влиять на выборы в России и сколько денег они завезли на подготовку "оранжевой революции"
В России пресекли деятельность 129 сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб
Кедми на примере дела Сафронова объяснил, как западные спецслужбы получают информацию
«Левада-центр» как иностранный агент выходит из игры
Чёрные кассы разведок. Куда и как тратят деньги спецслужбы

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход: