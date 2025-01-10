В новом выпуске я разберу, как иностранные спецслужбы используют две схемы сразу: поддельные приложения (якобы «премиальные») на смартфонах и телефонный шантаж с провокациями к поджогам. Узнайте, как они уводят деньги, а затем толкают наших граждан на преступные действия. Берегите свои телефоны, будьте бдительны и не верьте незнакомцам.

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Участились случаи нападений и поджогов, совершаемых людьми под воздействием мошеннической схемы.

2. Схема работает в два этапа:

– Сначала у людей крадут деньги через вредоносное ПО

– Затем предлагают вернуть украденные средства в обмен на совершение противоправных действий

3. Механизм кражи денег:

– Распространение вирусов под видом полезных приложений (например, фальшивый "Telegram Premium")

– Вирусы собирают личные данные, пароли, информацию о банковских счетах

– Злоумышленники используют полученную информацию для кражи средств

4. Последствия для жертв:

– Потеря денег

– Риск уголовного преследования за совершение поджогов и нападений

– Возможность получить серьёзный срок по статье о терроризме (до 15 лет)

Рекомендации по защите:

- Не устанавливать неофициальные приложения и APK-файлы

- Не переходить по подозрительным ссылкам

- Использовать антивирусы

- Обновлять операционную систему

- Скачивать приложения только из официальных источников

- Не вести переговоры с неизвестными людьми, предлагающими вернуть украденные деньги

Вывод:

Преступники используют комплексную схему, где технологическое мошенничество (кража денег через вирусы) сочетается с социальной инженерией (манипуляция жертвами для совершения преступлений). Особенно активно эта схема работает в праздничный период, когда люди менее бдительны. Важно соблюдать базовые правила кибербезопасности и помнить, что предложения о возврате украденных денег в обмен на противоправные действия – это путь к уголовному преследованию.