Понятие революция часто в общественном сознании связывается с кровавой бойней или любой насильственной сменой власти. Обыватель боится революции из-за потрясений, пропаганда власти капитала усиленно культивирует эти страхи. Пропагандисты на все лады любят говорить о необходимости выборы эволюционного пути развития и избегать революций, но дает ли возможность история для такого выбора?.1. Можно ли говорить о революционном и эволюционном путях развития?2. Что такое революционный скачок?3. Что такое социальная революция и какие ее основные признаки? 4. Что такое политическая революция и стоит ли бороться за политические перемены в условиях сохранения капиталистического базиса?5. Что такое государственный переворот?6. Можно ли говорить о так называемых цветных революциях?7. Любая ли смена формации всегда означает революцию?

На эти и другие вопросы дает ответы в ролике кандидат философских наук, ведущий лектор клуба “Политпросвет” Роман Осин.

Ссылки по теме лекции:

Маркс К. И Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии // https://esperanto.mv.ru/Marksismo/Manifesto/manifesto.html

Маркс К. Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 годы // https://esperanto.mv.ru/Marksismo/Klass/index.html

Маркс К. 18 брюмера Луи Бонопарта // https://esperanto.mv.ru/Marksismo/18br/index.html

Ленин В. И. Государство и революция // https://esperanto.mv.ru/Marksismo/Lenin_StateRev/strev.html

Ленин В. И. Две тактики социал-демократии в демократической революции // https://lenin.my1.ru/11-17/11-1.htm

Ленин В. И. О рождающемся направлении “империалистического экономизма” // https://marxism.online/lenin-v-i/volume-30/59/#35

Ленин В. И. О карикатуре на марксизм и “империалистическом экономизме” // https://marxism.online/lenin-v-i/volume-30/77/#45

Каутский К. Путь к власти. Славяне и революция // https://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/''Bibliotechka_po_nauchnimu_socializmu''_(seriya)/%CA%E0%F3%F2%F1%EA%E8%E9%20%CA._%20%CF%F3%F2%FC%20%EA%20%E2%EB%E0%F1%F2%E8%20(%EF%EE%EB%E8%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5%20%EE%F7%E5%F0%EA%E8%20%EE%20%E2%F0%E0%F1%F2%E0%ED%E8%E8%20%E2%20%F0%E5%E2%EE%EB%FE%F6%E8%FE).%20%D1%EB%E0%E2%FF%ED%E5%20%E8%20%F0%E5%E2%EE%EB%FE%F6%E8%FF.(1959).pdf

Каутский К. Социальная революция // http://elib.shpl.ru/ru/nodes/54122-kautskiy-k-sotsialnaya-revolyutsiya-s-dvumya-prilozheniyami-zheneva-1903#mode/inspect/page/11/zoom/4

История ВКП(б). Краткий курс // https://pbd.su/wp-content/uploads/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%92%D0%9A%D0%9F%D0%B1.pdf

Ссылки на интернет ресурсы РТФ, Политпросвета и Рксм(б):

1. https://vk.com/mk_politprosvet – Политпросвет в вк

2. https://www.youtube.com/@club.politprosvet Политпросвет на ютубе

3. https://www.youtube.com/@ROTFRONT_RTF/videos Российский Трудовой Фронт на ютубе

4. https://t.me/RotFront_su РТФ в телеграмм

5. https://rotfront.org/projects/ проекты РТФ

6. https://rksmb.org/ – Революционный комсомол (РКСМ(б))

7. https://www.youtube.com/channel/UCC9cZfJOWMWGxV2GmUfRRSQ – РКСМ(б) на ютубе

8. https://t.me/rksmb – РКСМ(б) в тг

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Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Революция и её восприятие:

– Революция часто искажается в массовом сознании из-за пропаганды, воспринимается как переворот или насилие.

– Реальная революция связана с коренными, прогрессивными изменениями, а не с разрушением ради разрушения.

2. Соотношение революции и эволюции:

– Эволюционные изменения — это накопление количественных изменений.

– Революция — это качественный скачок, который возникает после накопления предпосылок.

3. Типы революций:

– Социальная революция: смена экономической формации на более прогрессивную, приход к власти нового класса.

– Политическая революция: смена политической системы, часто без изменения экономического базиса.

– Государственный переворот: смена власти без изменения формации, например, цветные революции.

4. Прогресс и регресс:

– Прогресс связан с усложнением системы, регресс — с упрощением и деградацией.

– Контрреволюция — это регрессивный процесс, приводящий к возврату на более низкий уровень развития.

5. Объективные и субъективные предпосылки революции:

– Объективные: обострение социальных противоречий.

– Субъективные: наличие революционного класса и организации.

6. Роль насилия в революции:

– Насилие — это не цель революции, а форма сопротивления господствующих классов.

7. Цена революций и контрреволюций:

– Революция приносит жертвы, но ведёт к прогрессу.

– Контрреволюция часто сопровождается ещё большими потерями без положительных изменений.

8. Примеры революций:

– Великая французская революция, Октябрьская революция, буржуазные революции в Европе — примеры прогрессивных изменений.

9. Значение демократических свобод:

– Демократия — инструмент борьбы за права трудящихся, но не конечная цель.

10. Роль общественной теории и практики:

– Для успеха революции важно сочетание теории и практики.

Выводы:

- Революция — это всегда качественный скачок, который необходим для устранения отсталости и прогресса общества.

- Эволюционные изменения служат основой для революционного скачка, а их противопоставление выгодно правящим классам.

- Понимание и анализ революций требует научного подхода, а не манипуляций и пропаганды.

- Для успеха революции необходима активная организация прогрессивных сил, способных вести за собой общество.