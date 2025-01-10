«Новый год, порядки старые, колючей проволокой лагерь обнесен». Почему-то именно так запомнилась строчка из шансона. В новогодние выходные проверил в поисковике. Оказывается, в «Брызгах шампанского» иначе:

Новый Год

Порядки новые

Колючей проволокой

Наш лагерь окружен

Со всех сторон.

А на меня глядят

Глаза суровые

И смерть жестокая

Нас стережет.

«Романтика» криминальной среды широка, глубока, сильна. А вот творчество наших высокооплачиваемых мастеров культуры, результаты которого нам показывают по телевизору, поразительно скудно и узко, с некоторых пор словно оскоплено и ничего настоящего не рождает. Лучшее из песен, вообще из эстрады, что мы видели в длинные выходные – продукция ещё советской поры.

Что нового в МИРЕ? Небывалое происходит на глобальной космической и мировой арене. Градус общего напряжения сказывается на нашем внутреннем состоянии. Такой поток негативных новостей и деструктивных процессов в человеческом обществе как бы тестирует наше ментальное здоровье на прочность. По предсказаниям пророков, по исследованиям футурологов, астрологов Россия в Эпоху Водолея должна испытывать небывалый взлёт, жажду и радость коллективного труда во благо человечества. Но парадокс: именно сегодня много людей сталкивается с синдромом выгорания, жалуется на апатию и находится в состоянии хронического стресса, ощущая вместо спокойствия и гармонии, пламенного желания трудиться тотальную внутреннюю пустоту.

Потеря смысла для человека разумного – это депрессия и деградация. Смысл необходим, выходящий за пределы текущего момента, цель должна быть. Различные гуру, взявшие на себя роль духовных спасителей, советуют медитировать, отматывать в своих воспоминаниях время жизни назад. И в этом есть смысл. Выход из тупика там же, где и вход.

Можно справедливо обвинять основную массу населения в том, что сами люди упрямо продолжают настойчиво идти не туда, пока та или иная сфера жизни у них окончательно не схлопнется, не раздавит их стремление хотя бы выжить. Такой народ уходит в историческое небытие. Не случайно разговор идёт уже не демографической проблеме в РФ, а конкретно о катастрофе. Это опасно!

Но есть же у нас специальный орган в организме государственности, который так и называется: Совет Безопасности Российской Федерации. В его функции входит рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, поддержания гражданского мира и согласия в стране. В обязанности СБ входит анализ информации о реализации основных направлений государственной политики в области обеспечения безопасности, о социально-политической и об экономической ситуации в стране, о соблюдении прав и свобод человека и гражданина.

Попробую сам с позиции советского человека, трудовую биографию начинавшего колхозным трактористом, остановиться около своеобразной Доски Почета лучших тружеников на ниве нашей безопасности. Список постоянных членов Совета Безопасности – это и есть Доска Почета лучших из ударников. Долгожитель на этой «Доске» Сергей Борисович Иванов, нынешний специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Каждый из нас, граждан суверенной страны, где обеспечена свобода слова, вправе вспомнить трудовые подвиги Иванова. Лично мне в память прочно врезался поступок, когда в сотрудничестве с бывшим министром культуры Мединским Сергей Борисович открыл памятную доску Маннергейму. Да ещё потом, когда ленинградцы возмутились, назвал эту «часть населения» маргинальной. Кстати, дотошные «маргиналы» пишут, что инициатором драпировки Мавзолея в День Победы было Министерство обороны РФ, когда министром был Сергей Иванов. По мнению «маргиналов» исключение из Дня Победы имён Ленина и Сталина, закрытие во время парада Мавзолея является предательством народа, победившего фашизм под руководством Сталина.

…За что бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны России, генерал-полковник Леонид Григорьевич Ивашов был изгнан из МО? Он с приходом Сергея Иванова противился «новшествам». Ивашов, ещё будучи при должности, в лицо Иванову назвал пришедшую «команду», которая не соблюдает воинские законы и порядки, бандой. Кстати, от Сергея Иванова до Тимура Иванова - рукой подать…

Бывший начальник Тимура и всей «команды» - Сергей Шойгу, на «Доске Почёта» нашей безопасности удостоился повышения. Теперь он Секретарь Совета Безопасности. Выше Сергея Кужугетовича и ближе к президенту, возглавляющему СБ, только Дмитрий Анатольевич Медведев, Заместитель Председателя СБ.

Короля, как известно, делает свита. Медведев, будучи «королём», приблизил потомственного юриста Михаила Федотова. После назначения на пост руководителя Совета при президенте РФ по правам человека Федотов сразу заявил, что одной из главных задач Совета он видит «десталинизацию общественного сознания». В 2011 году Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека обнародовал проект по «десталинизации» российской истории XX века. Примечательно, что Премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс приветствовал предложение Совета о признании ответственности СССР за геноцид и Вторую мировую войну, назвал его «попыткой честно взглянуть на свою историю и совесть». Достаточно честно взглянуть на историю трудовой деятельности Дмитрия Медведева, чтобы убедиться не в ошибочности, а во вредоносности его действий. Напомню, что посол в Ливии Владимир Чамов поведение тогдашнего президента РФ назвал предательством интересов России. Десятки миллиардов евро, которые потеряли... Потеряли не одну дружественную страну на Ближнем Востоке, 80 тысяч квадратных километров водной территории на севере и так далее… Но мы тут не про евро и рубли, а про ментальную безопасность. Медведев заменил милицию на полицию, что соответствует только лично его ментальности и мировоззрению его единомышленников. Помните знаменитую чистку, которая называлась аттестацией? Девяностые разделили ментов на «честных» и «ссученных». Многие в «полицаи» не пошли по менталитету. Они под красным знаменем объединись в «Милицейское братство» имени генерала-армии Щелокова, гордо носят советскую милицейскую форму. И - продолжают борьбу за порядок, за Россию нашу, а не «медведевскую».

А помните «президентский пул» СМИ при Медведеве? В первых рядах «Эхо Москвы», «Дождь», ныне записанные в иноагенты. Если продолжить о перестройке менталитета «совков», можно глянуть стенограмму передачи «Народ против», которая проходила на «Эхе Москвы». Там уже упомянутый Федотов ставит рядышком КПСС и гитлеровскую НСДРП. Цитирует Мориса Деверже, французского политолога: «Иными словами, разница между немецким нацизмом и русским большевизмом не более чем разница между немецким и русским темпераментом». Вслед за ОБСЕ правозащитнички повторяют, что следовало бы запретить «проведение публичных демонстраций в ознаменование сталинистского прошлого». Это как раз Парад Победы на Красной площади. Демонстрация сталинисткого прошлого! А какого еще?

…Далее на видном месте «Доски Почёта» (СБ) Вячеслав Викторович Володин, Председатель Государственной Думы. О том, как он боролся с рейдерскими захватами предприятий, как громил сообщество гомосексуалистов в местной власти и бизнесе, продвигающих друг друга наверх буквально через задний проход, лучше спросить его земляков в Саратове. А мы – о войне ментальной, которая направлена на изменение мировоззрения. На уровне СВО война давно в горячей фазе, она фактически гражданская. По определению Андрея Ильницкого «Эта война носит «поколенческий» масштаб. Её последствия сказываются не сразу, а через поколения - в этом и есть главная угроза!» Против этой УГРОЗЫ и выступили не «ретрограды» из СССР, а наши студенты, политическое будущее страны. 12 апреля прошлого года была опубликована петиция «Против учебно-научного центра имени Ивана Ильина в РГГУ». Студенты написали, что философ Иван Ильин «потворствовал деятельности немецко-фашистского режима, оправдывал преступления Гитлера», а потому научный центр «не может быть назван в его честь». Среди тех, кто заткнул рот несогласным – Вячеслав Володин. «Научный поиск и дискуссии — важнейшая часть университетской жизни. Однако нельзя превращать их в политические скандалы и дрязги. Это неправильно и неуместно. Не время затевать подобные споры и ставить свои политические взгляды, а зачастую — заблуждения, выше интересов страны»,— написал Володин в Telegram. Спикер Госдумы отметил, что «внутренние распри» представляют опасность для страны, ведь «враги России стремятся расколоть нас изнутри». «Мы не должны этого допускать. Важно не только пресекать подобные попытки, но и самим быть мудрее: не позволять навязывать нам разрушающую повестку и искусственные противоречия»,— добавил он.

Так что же это за «искусственные противоречия»? Директор ВПШ им. Ильина Александр Дугин 16 апреля 2024 года в своем телеграм-канале пояснил:

«Студентов РГГУ (думаю, к сожалению для них) ВПШ им. И.Ильина вообще не затрагивает. Речь идет о курсах ДПО для проректоров по образовательной работе ВУЗов и о пересмотре парадигм гуманитарного знания в условиях прямого столкновения русской цивилизации с цивилизацией Запада, и соответствующих им систем ценностей — традиционных и нетрадиционных. Ни о какой идеологии речи не идет, и к советскому периоду создатели ВПШ относятся с уважением и пониманием, особенно в вопросах госстроительства и суверенитета», — написал он. - ВПШ создана летом 2023 года с целью разработки и реализации нового подхода в преподавании гуманитарных и общественных дисциплин, направленного на формирование мировоззрения обучающихся с опорой на российскую цивилизационную идентичность и традиционные российские духовно-нравственные ценности». Во как!

ДПО — это дополнительное профессиональное образование. В ВПШ задумано именно политическое образование. Имя Ильина, присвоенное Высшей Политической, полностью демаскирует антисоветский, антирусский, антинародный характер политических планов «элиты». Достаточно прочитать маленькую книгу И. А. Ильина «Яд большевизма», чтобы понять, где настоящий, смертельный яд для Руси. Издана в 1931 году. В СССР это первая пятилетка на период с 1929 по 1933 год. Завершили успешно на год раньше! Кстати, в 1931 году наряду с другими появилась «Песня о встречном». Моему поколению памятна:

Нас утро встречает прохладой,

Нас ветром встречает река.

Кудрявая, что ж ты не рада

Весёлому пенью гудка?

Не спи, вставай, кудрявая!

В цехах звеня,

Страна встаёт со славою

На встречу дня.

И радость поёт, не скончая,

И песня навстречу идёт,

И люди смеются, встречая,

И встречное солнце встаёт —

Горячее и бравое,

Бодрит меня.

Страна встаёт со славою

На встречу дня.

За что «володины» дали по голове «бунтарям» из ВПШ РГГУ, у которых генетически иная парадигма, не как у Ильина и Дугина? Они ещё во чреве матери заряжены созидательной радостью Творца. Повзрослев, увидели ВСЁ, что сделали люди, на некоторых из которых я посмотрел на «Доске Почёта». Ответ есть в той же «Песне о встречном»:

И с ней до победного края

Ты, молодость наша, пройдёшь,

Покуда не выйдет вторая

Навстречу тебе молодёжь.

И в жизнь вбежит оравою,

Отцов сменя.

Страна встаёт со славою

На встречу дня.

Внедряющие «новую парадигму» пытаются организовать иной поток, в котором нет энергии естественной смены поколений героев. Да, пока успешно. Но они не просто демаскировались, а надсадились и перепугались. Их страшат суровые глаза Вождя Народов. Потому и противятся установке памятников Сталину, которые растут здесь там.

…В один из первых дней Нового года выглядывало солнышко. А накануне ночью на небе были звёзды. Эту картину не обнесёшь ни колючей проволокой, ни маскировочными сетями дезинформации. Глаза на Небе не суровые, а весёлые. Для нас, верящих в Жизнь и ежедневным трудом делающих её светлей.

Эдуард Наипов,

Кострома