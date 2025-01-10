7 уровней любви
Жениться по любви невозможно. Можно жениться только лишь по влюблённости, тогда как любовь – следствие прохождения семейной пары через семь этапов семейных отношений, а также семь уровней эволюции души.
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Содержание видео:
2:32 – Чем отличается Любовь от влюблённости?
4:23 – Семь этапов эволюции взаимоотношений.
11:01 – Страна с самым низким уровнем разводов на планете, менее 1%. (В России количество разводов уже превышает 84%)
13:56 – Более высокий уровень – исполнение долга как служение БОГУ.
14:20 – Какими качествами должны обладать мужчина и женщина?
17:12 – Любовь – это высшая, седьмая ступень семейных отношений.
17:21 – Влюблённость – это «рекламный ролик».
19:34 – Причина депрессий.
21:41 – О книге Александра Усанина "Пропуск в третье тысячелетие".
23:01 – Семь уровней любви. Первый уровень – гедонизм.
25:03 – Счастливый человек – враг продаж.
25:43 – Второй уровень – когда деньги не цель, а средство для достижения творческих целей (примеры: Мастер и Маргарита. Альфред Форд и его жена).
30:43 – Третий уровень любви – совершенствование своего характера. Разводов на этом уровне не существует.
32:14 – Четвёртый уровень – когда человек видит руку Бога (Пример Исуса Христа).
35:35 – Как родить Богатыря? Как зачать благочестивого ребёнка?
37:42 – Можно запрограммировать внешность, пол ребёнка (Примеры из жизни).
38:55 – Что может сделать правительство РФ для укрепления семьи, чтобы решить вопрос демографического кризиса?
40:17 – Грандиозный проект Сталина – преобразования природы. (На сайте: ВозрождениеЗемли.РФ).
41:35 – Кто продвигает насекомых нам в пищу?
42:35 – В.В. Докучаев в 1900 году, сто лет тому назад, привёз на выставку в Париж срез чернозёма толщиной 8 метров. Сейчас трудно найти 2 м. Что дальше?
44:13 – Сейчас население плавно переводят на питание насекомыми.
46:19 – Почему сейчас более 80% детей в России рождаются с родовыми травмами?
48:16 – Сталин специально сделал школу семилеткой.
49:10 – Наиболее благоприятный возраст замужества для девочки в 16-17 лет; для мальчиков – женитьба после армии.
51:02 – Сухомлинский о создании здоровых семей.
51: 59 – Как сохранить связь поколений в семье?.
54:41 – Традиции православного христианства ( Пример СВЯТЫХ Серафима Саровского, Сергия Радонежского).
55:06 -Источник многих болезней.
55:47 – Трезвый устав Серафима Саровского.
58:48 – Как благодаря трезвости, чистоте, продавец чая стал в Индии главой государства.
1:00:58 – Благодаря книге Усанина А.Е. " Пропуск в третье тысячелетие" Жириновский В.В. стал вегетарианцем.
Александр Евгеньевич Усанин:
Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества,
генеральный директор АНО «Возрождение Земли».
Целями деятельности АНО «Возрождение Земли» являются: предоставление услуг в сфере сохранения и восстановления плодородного слоя Земли, защита традиционных ценностей, содействие нравственному развитию человека.
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Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
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#любовь #семья #Усанин
Комментарий редакции
Тезисы:
1. Влюблённость и любовь:
– Влюблённость – эгоистическое желание быть счастливым через другого человека.
– Любовь – стремление сделать другого счастливым, жертвуя собственным комфортом.
2. Этапы отношений:
– Семь этапов эволюции семейных взаимоотношений: от наслаждения (влюблённости) до истинной любви.
– Конфликты и разводы возникают на этапах пресыщения и отвращения из-за эгоизма и попыток изменить партнёра.
3. Крепкая семья:
– Культура терпимости и саморазвития способствует сохранению брака.
– В странах с традиционным отношением к браку, например, в Индии, низкий уровень разводов.
4. Ценности и воспитание:
– Необходимо возрождение семейных традиций и уважение к старшим поколениям.
– Пример родителей и семейные традиции играют ключевую роль в воспитании детей.
5. Демография и культура:
– Демографический кризис связан с поздними браками, отсутствием культуры семьи и чрезмерным влиянием потребительских ценностей.
– Решение проблемы – поддержка раннего создания семей и пропаганда ценностей здорового образа жизни.
6. Роль женщины и мужчины:
– Женщина – вдохновляющая сила, поддерживающая мужчину в его целях.
– Мужчина – реализатор и защитник, несущий ответственность за семью.
7. Образование и культура:
– Важность обучения молодёжи основам семейных отношений.
– Роль СМИ и государства в формировании правильных установок.
8. Экологические и социальные аспекты:
– Необходимость перехода на органическое земледелие и создание "городов-садов" для решения экологических и демографических проблем.
– Упадок плодородных земель – глобальная угроза, требующая срочных мер.
9. Влияние христианских традиций:
– Вера, посты и трезвость способствуют физическому и духовному здоровью общества.
10. Саморазвитие как основа счастья:
– Счастье приходит через служение другим и работу над собой.
Вывод:
Основная идея беседы заключается в том, что укрепление института семьи, саморазвитие и возвращение к традиционным ценностям являются ключами к созданию гармоничного общества. Только через работу над собой, терпимость и правильное воспитание можно достичь истинного счастья и любви.
Прикололо выражение лица ведущей. Типа, ну грузи, грузи.. А у нас в голове “телевизор”.
Ну а шо ты хош, дефка то молодая, гарная, нужны ей эти 7 уровней!)) Ролик записала, Усанину помахала иииии………
,,,=,,,PPPriveTT,,,=,,,
… “андреем–ткачёвым”(ПОП)№-2 – ЭТОТ персонаж является…
… как ТЕМ,так и ЭТИМ – социУМ(у)ам – “НУЖНОЕ” Внушает`ся…
… и в-том,что ЭТО “ПОП-№2″ – Никто НЕ сомневается… :-)
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ЭТОТ Усанин,как МЕНТАЛЬНЫЙ “Сусанин”…
…Эх-Сашка-Сашка,ВИДНА отчётливо-НА-тебе:КАЗЁННАЯ “рубашка”… :-(
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- Ваши мнения – господа-товарищи…
- ПОМНИте О…Культуре общения…Хорошего ВСЕМ настроения…
— Валерий Бодарик.
— Эдмонтон. Канада. 10-1-25
“Семь этапов эволюции семейных отношений, согласно автору:
1. Наслаждение (влюблённость):
– Начальный этап, часто называемый “медовый месяц”.
– Партнёры идеализируют друг друга, видят только положительные стороны.
– Этап “розовых очков”, когда эмоции доминируют над реальностью.
– Основан на телесной привлекательности и первых эмоциональных переживаниях.
2. Пресыщение:
– Постепенное ослабление первоначальной страсти.
– Появляется осознание недостатков партнёра.
– Внимание смещается на несовершенства, а не на достоинства.
– Часто приводит к первым конфликтам, если не работать над отношениями.
3. Отвращение:
– Критический этап, на котором происходит большинство разводов.
– Обострение конфликтов, партнёры начинают сосредотачиваться на недостатках друг друга.
– Желание изменить другого под свой “идеал”.
– Потребность признать свои недостатки и работать над собой вместо попыток “переделывать” партнёра.
4. Терпение:
– Переход от критики к принятию партнёра таким, какой он есть.
– Работа над собой ради сохранения отношений.
– Этап, где важны компромиссы и взаимное понимание.
– На Востоке этот уровень рассматривается как основа долгих браков.
5. Исполнение долга:
– Осознание роли каждого в семье как служения друг другу, Богу и обществу.
– Упор на ответственность и выполнение семейных обязанностей.
– Распределение ролей и обязанностей для достижения гармонии.
6. Служение:
– Бескорыстная забота о партнёре, выполнение обязанностей без ожидания взаимности.
– Настоящая самоотдача ради счастья другого.
– Партнёры воспринимают друг друга как равных и начинают видеть в отношениях духовный смысл.
7. Истинная любовь:
– Высший этап, на котором полностью отсутствуют эгоизм и ожидания.
– Партнёры сосредоточены на взаимной радости, заботе и духовном единении.
– Отношения переходят на уровень безусловной любви, где каждый видит в другом проявление Божьей воли.
Заключение:
Каждый этап – это возможность для личностного и духовного роста. Только пройдя через испытания и работая над собой, можно достичь истинной любви и гармонии в отношениях.”
“Сравнение, между описанием семи этапов эволюции отношений и схемой стадий принятия (радость от выгоды → отрицание → гнев → торг → депрессия → принятие) есть схожие элементы. Оба процесса отражают движение через разные эмоциональные состояния к принятию новой реальности.
Сравнение этапов:
1. Радость от выгоды ↔ Наслаждение:
– Начальный этап обоих процессов наполнен положительными эмоциями. В отношениях это “розовые очки”, а в схеме обмана – радость от кажущейся выгоды.
2. Отрицание ↔ Пресыщение:
– В отношениях наступает осознание несовершенств партнёра, но люди склонны отрицать проблемы, надеясь, что всё наладится само собой.
– В схеме обмана человек отказывается верить в реальность обмана.
3. Гнев ↔ Отвращение:
– Здесь доминируют эмоции раздражения и разочарования. В отношениях – попытки изменить партнёра, обвинения. В обмане – злость на себя или на обманщика.
4. Торг ↔ Терпение:
– В отношениях партнёры начинают искать компромиссы, договариваться. В обмане – желание “вернуть всё как было”, попытки найти выход через уступки.
5. Депрессия ↔ Исполнение долга:
– В отношениях это момент, когда люди могут застрять на рутинном исполнении обязанностей без особой радости, что может напоминать депрессивное состояние.
– В схеме обмана – это осознание потери и невозможности её вернуть.
6. Принятие ↔ Служение:
– Переход к осознанию, что счастье возможно через принятие реальности и заботу о партнёре без ожиданий.
– В схеме обмана – принятие факта обмана и движение вперёд.
7. Истинная любовь ↔ нет прямого аналога:
– Этап истинной любви – это не только принятие, но и возвышение отношений до духовного уровня. В схеме обмана финальный этап ограничивается лишь принятием и примирением с реальностью.
Итог:
Схемы похожи в своей эмоциональной структуре, но их цели различны. Этапы эволюции отношений ориентированы на рост, развитие и достижение гармонии, в то время как стадии принятия обмана отражают процесс восстановления после кризиса.”
“Этот процесс похож на разрушение идеализации – универсальный механизм, который проявляется не только в браке, но и во всех взаимодействиях человека с миром. Страдания возникают тогда, когда наши ожидания и идеальные представления сталкиваются с реальностью, а мы упорно цепляемся за свои иллюзии вместо того, чтобы адаптироваться.
Ключевые моменты:
1. Идеализация как основа ожиданий:
– Мы строим нереалистичные образы – о партнёре, работе, обществе или даже о себе.
– Идеализация подпитывается эгоистическими мечтами, желанием “сделать всё идеально для себя”.
2. Кризис разрушения:
– Наступает момент, когда реальность показывает своё несовершенство.
– Это вызывает боль, разочарование, гнев или депрессию – именно потому, что мы привязаны к своим иллюзиям.
3. Жизнь в иллюзиях = страдания:
– До тех пор, пока человек не примет реальность и не начнёт с ней работать, страдания неизбежны.
– Проблема в том, что эгоистические мечты мешают видеть, что реальность может быть даже лучше, если подойти к ней без ожиданий.
4. Универсальность кризиса:
– Этот процесс не ограничивается только браком. Он проявляется в дружбе, работе, семейных отношениях, религиозных верованиях и даже в наших целях.
– Например, человек идеализирует профессию, а затем разочаровывается, когда работа оказывается рутиной.
5. Путь к освобождению от страданий:
– Принятие реальности – ключевой шаг. Это не означает пассивность, а предполагает взаимодействие с миром без ожиданий и привязанностей.
– Нужно учиться видеть мир таким, каков он есть, и работать с тем, что он предлагает, вместо того чтобы жить в своих фантазиях.
6. Эгоистические мечты как источник проблемы:
– Пока человек сосредоточен на себе и своих желаниях, он будет воспринимать любое несовершенство мира как личное оскорбление.
– Переход к жизни ради других, служение и самоотдача помогают разорвать этот цикл.
Вывод:
Кризис разрушения иллюзий – это неизбежный этап роста. Принятие реальности, отказ от эгоизма и активная работа с миром открывают путь к гармонии. Это универсальный принцип, применимый ко всем аспектам жизни, от брака до внутреннего развития.”
Человек, который достиг гармонии с миром, изначально будет менее подвержен иллюзиям, так как его восприятие реальности свободно от эгоистических искажений. Такой человек живёт в принятии, не ожидая от мира того, чего он не может дать, и сосредотачивается на более высоких, фундаментальных ценностях.
Основные аспекты:
1. Свобода от иллюзий:
– Такой человек понимает природу обманчивости внешних впечатлений, осознаёт цикличность жизни и временность материальных удовольствий.
– Он менее уязвим, так как не идеализирует ни людей, ни обстоятельства.
2. Утрата “детской радости самообмана”:
– Осознание реальности лишает радости первых, пусть и обманчивых, впечатлений.
– Однако вместо этой радости приходит глубокая, спокойная удовлетворённость, не зависящая от внешнего.
3. Высшие ценности как ориентир:
– Такой человек ищет не суету и блеск внешнего мира, а непереходящие ценности: любовь, истину, добродетель.
– Он способен видеть ценное за пределами иллюзий и эгоизма.
4. Движение любовью:
– Единственной истинной мотивацией становится любовь к людям и истине.
– Любовь здесь понимается как высшая форма служения, бескорыстное стремление делать мир лучше.
5. “Всё суета” и выход за пределы суеты:
– Как говорит Экклезиаст, всё временное, несущественное в конечном итоге оборачивается пустотой.
– Но осознание этого не приводит к унынию, а, напротив, побуждает искать то, что имеет вечное значение, и жить в гармонии с собой и миром.
6. Мудрость и равновесие:
– Такой человек достигает мудрости, основанной на опыте и глубоком понимании жизни.
– Ему легче проходить любые этапы кризисов, так как он не ищет опоры в иллюзиях и не боится разрушения того, что временно.
Итог:
Человек, лишённый иллюзий, воспринимает жизнь глубже. Он видит реальность такой, какая она есть, и учится жить ради высших ценностей. Его “детская радость” заменяется зрелой, осмысленной любовью, которая становится источником истинного счастья и вдохновения для окружающих.
А согласитесь, Павел, дефка то хороша! Усанин по-любому мутит с ней!
Что-то странное у неё с мимикой, выглядит не естественно, но интервьюер хороший: речь поставлена, задаёт вопросы в тему, не перебивает, не лезет со своим мнением.
Интервью с ней Усанин замутил хорошее, такие сношения можно только приветствовать.