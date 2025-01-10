Жениться по любви невозможно. Можно жениться только лишь по влюблённости, тогда как любовь – следствие прохождения семейной пары через семь этапов семейных отношений, а также семь уровней эволюции души.12+Содержание видео:2:32 – Чем отличается Любовь от влюблённости?4:23 – Семь этапов эволюции взаимоотношений.11:01 – Страна с самым низким уровнем разводов на планете, менее 1%. (В России количество разводов уже превышает 84%)13:56 – Более высокий уровень – исполнение долга как служение БОГУ.14:20 – Какими качествами должны обладать мужчина и женщина?17:12 – Любовь – это высшая, седьмая ступень семейных отношений.17:21 – Влюблённость – это «рекламный ролик».19:34 – Причина депрессий.21:41 – О книге Александра Усанина "Пропуск в третье тысячелетие".23:01 – Семь уровней любви. Первый уровень – гедонизм.25:03 – Счастливый человек – враг продаж.25:43 – Второй уровень – когда деньги не цель, а средство для достижения творческих целей (примеры: Мастер и Маргарита. Альфред Форд и его жена).30:43 – Третий уровень любви – совершенствование своего характера. Разводов на этом уровне не существует.32:14 – Четвёртый уровень – когда человек видит руку Бога (Пример Исуса Христа).35:35 – Как родить Богатыря? Как зачать благочестивого ребёнка?37:42 – Можно запрограммировать внешность, пол ребёнка (Примеры из жизни).38:55 – Что может сделать правительство РФ для укрепления семьи, чтобы решить вопрос демографического кризиса?40:17 – Грандиозный проект Сталина – преобразования природы. (На сайте: ВозрождениеЗемли.РФ).41:35 – Кто продвигает насекомых нам в пищу?42:35 – В.В. Докучаев в 1900 году, сто лет тому назад, привёз на выставку в Париж срез чернозёма толщиной 8 метров. Сейчас трудно найти 2 м. Что дальше?44:13 – Сейчас население плавно переводят на питание насекомыми.46:19 – Почему сейчас более 80% детей в России рождаются с родовыми травмами?48:16 – Сталин специально сделал школу семилеткой.49:10 – Наиболее благоприятный возраст замужества для девочки в 16-17 лет; для мальчиков – женитьба после армии.51:02 – Сухомлинский о создании здоровых семей.51: 59 – Как сохранить связь поколений в семье?.54:41 – Традиции православного христианства ( Пример СВЯТЫХ Серафима Саровского, Сергия Радонежского).55:06 -Источник многих болезней.55:47 – Трезвый устав Серафима Саровского.58:48 – Как благодаря трезвости, чистоте, продавец чая стал в Индии главой государства.1:00:58 – Благодаря книге Усанина А.Е. " Пропуск в третье тысячелетие" Жириновский В.В. стал вегетарианцем.

Александр Евгеньевич Усанин:

Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества,

генеральный директор АНО «Возрождение Земли».

Целями деятельности АНО «Возрождение Земли» являются: предоставление услуг в сфере сохранения и восстановления плодородного слоя Земли, защита традиционных ценностей, содействие нравственному развитию человека.

Мы осуществляем нашу деятельность как очно: на конференциях, мероприятиях, акциях, так и онлайн, посредством проведения вебинаров, записи видео лекций, публикации просветительских материалов.

Если вы поддерживаете наши идеи и ценности – будем рады сотрудничеству!

Наш сайт: ВозрождениеЗемли.РФ

Вы можете принять участие в нашей работе, в том числе поддержав нас финансово.

Банковские реквизиты:

Название организации: АНО «ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ» (АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОДЕЙСТВИЕ ВОЗРОЖДЕНИЮ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕКА")

Юридический адрес организации:

127030, РОССИЯ, Г.МОСКВА, УЛ НОВОСЛОБОДСКАЯ, Д 20, П. 26/1/2,

ИНН 9707032980,

КПП 770701001,

ОГРН/ОГРНИП 1247700484228,

Расчетный счет 40703810100000742881,

Банк АО «ТБанк»,

ИНН банка 7710140679,

БИК банка 044525974,

Корреспондентский счет банка 30101810145250000974,

Юридический адрес банка:

127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26

Назначение платежа: «На уставную деятельность»

Другой вариант перевода: на карту Т-Банка 2200 7013 3030 8492 (карта Автономной некоммерческой организации "Содействие возрождению плодородного слоя Земли и нравственному развитию человека") Назначение платежа: «На уставную деятельность».

Оказать помощь лично Александру Евгеньевичу Усанину: карта Т-банка 2200701720218012

Все книги Александра Усанина доступны на сайте: https://usanin.com/books

Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»

Личный сайт автора: https://usanin.com

Rutube-канал: https://rutube.ru/channel/23626526/

Telegram Александр Усанин: https://t.me/aleksandr_usanin

Telegram Общество Человечности: https://t.me/obshestvochelovechnosty

VK: https://vk.com/public48748517

Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/altglobalscenario

Bastyon: https://bastyon.com/alexanderusanin

Делитесь своим мнением, своими суждениями в комментариях под этим видео. БЛАГОДАРИМ!

ПОДПИШИТЕСЬ на канал

ПОСТАВЬТЕ ЛАЙК если, вам понравился выпуск

✍️ НАПИШИТЕ нам в комментариях.

МЫ ЦЕНИМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

#любовь #семья #Усанин

Комментарий редакции

Тезисы:

1. Влюблённость и любовь:

– Влюблённость – эгоистическое желание быть счастливым через другого человека.

– Любовь – стремление сделать другого счастливым, жертвуя собственным комфортом.

2. Этапы отношений:

– Семь этапов эволюции семейных взаимоотношений: от наслаждения (влюблённости) до истинной любви.

– Конфликты и разводы возникают на этапах пресыщения и отвращения из-за эгоизма и попыток изменить партнёра.

3. Крепкая семья:

– Культура терпимости и саморазвития способствует сохранению брака.

– В странах с традиционным отношением к браку, например, в Индии, низкий уровень разводов.

4. Ценности и воспитание:

– Необходимо возрождение семейных традиций и уважение к старшим поколениям.

– Пример родителей и семейные традиции играют ключевую роль в воспитании детей.

5. Демография и культура:

– Демографический кризис связан с поздними браками, отсутствием культуры семьи и чрезмерным влиянием потребительских ценностей.

– Решение проблемы – поддержка раннего создания семей и пропаганда ценностей здорового образа жизни.

6. Роль женщины и мужчины:

– Женщина – вдохновляющая сила, поддерживающая мужчину в его целях.

– Мужчина – реализатор и защитник, несущий ответственность за семью.

7. Образование и культура:

– Важность обучения молодёжи основам семейных отношений.

– Роль СМИ и государства в формировании правильных установок.

8. Экологические и социальные аспекты:

– Необходимость перехода на органическое земледелие и создание "городов-садов" для решения экологических и демографических проблем.

– Упадок плодородных земель – глобальная угроза, требующая срочных мер.

9. Влияние христианских традиций:

– Вера, посты и трезвость способствуют физическому и духовному здоровью общества.

10. Саморазвитие как основа счастья:

– Счастье приходит через служение другим и работу над собой.

Вывод:

Основная идея беседы заключается в том, что укрепление института семьи, саморазвитие и возвращение к традиционным ценностям являются ключами к созданию гармоничного общества. Только через работу над собой, терпимость и правильное воспитание можно достичь истинного счастья и любви.