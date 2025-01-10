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7 уровней любви

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Жениться по любви невозможно. Можно жениться только лишь по влюблённости, тогда как любовь – следствие прохождения семейной пары через семь этапов семейных отношений, а также семь уровней эволюции души.
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Содержание видео:
2:32 – Чем отличается Любовь от влюблённости?
4:23 – Семь этапов эволюции взаимоотношений.
11:01 – Страна с самым низким уровнем разводов на планете, менее 1%. (В России количество разводов уже превышает 84%)
13:56 – Более высокий уровень – исполнение долга как служение БОГУ.
14:20 – Какими качествами должны обладать мужчина и женщина?
17:12 – Любовь – это высшая, седьмая ступень семейных отношений.
17:21 – Влюблённость – это «рекламный ролик».
19:34 – Причина депрессий.
21:41 – О книге Александра Усанина "Пропуск в третье тысячелетие".
23:01 – Семь уровней любви. Первый уровень – гедонизм.
25:03 – Счастливый человек – враг продаж.
25:43 – Второй уровень – когда деньги не цель, а средство для достижения творческих целей (примеры: Мастер и Маргарита. Альфред Форд и его жена).
30:43 – Третий уровень любви – совершенствование своего характера. Разводов на этом уровне не существует.
32:14 – Четвёртый уровень – когда человек видит руку Бога (Пример Исуса Христа).
35:35 – Как родить Богатыря? Как зачать благочестивого ребёнка?
37:42 – Можно запрограммировать внешность, пол ребёнка (Примеры из жизни).
38:55 – Что может сделать правительство РФ для укрепления семьи, чтобы решить вопрос демографического кризиса?
40:17 – Грандиозный проект Сталина – преобразования природы. (На сайте: ВозрождениеЗемли.РФ).
41:35 – Кто продвигает насекомых нам в пищу?
42:35 – В.В. Докучаев в 1900 году, сто лет тому назад, привёз на выставку в Париж срез чернозёма толщиной 8 метров. Сейчас трудно найти 2 м. Что дальше?
44:13 – Сейчас население плавно переводят на питание насекомыми.
46:19 – Почему сейчас более 80% детей в России рождаются с родовыми травмами?
48:16 – Сталин специально сделал школу семилеткой.
49:10 – Наиболее благоприятный возраст замужества для девочки в 16-17 лет; для мальчиков – женитьба после армии.
51:02 – Сухомлинский о создании здоровых семей.
51: 59 – Как сохранить связь поколений в семье?.
54:41 – Традиции православного христианства ( Пример СВЯТЫХ Серафима Саровского, Сергия Радонежского).
55:06 -Источник многих болезней.
55:47 – Трезвый устав Серафима Саровского.
58:48 – Как благодаря трезвости, чистоте, продавец чая стал в Индии главой государства.
1:00:58 – Благодаря книге Усанина А.Е. " Пропуск в третье тысячелетие" Жириновский В.В. стал вегетарианцем.

Александр Евгеньевич Усанин:
Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества,
генеральный директор АНО «Возрождение Земли».

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Мы осуществляем нашу деятельность как очно: на конференциях, мероприятиях, акциях, так и онлайн, посредством проведения вебинаров, записи видео лекций, публикации просветительских материалов.

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Все книги Александра Усанина доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»

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#любовь #семья #Усанин

Комментарий редакции

Тезисы:

1. Влюблённость и любовь:
   – Влюблённость – эгоистическое желание быть счастливым через другого человека.
   – Любовь – стремление сделать другого счастливым, жертвуя собственным комфортом.

2. Этапы отношений:
   – Семь этапов эволюции семейных взаимоотношений: от наслаждения (влюблённости) до истинной любви.
   – Конфликты и разводы возникают на этапах пресыщения и отвращения из-за эгоизма и попыток изменить партнёра.

3. Крепкая семья:
   – Культура терпимости и саморазвития способствует сохранению брака.
   – В странах с традиционным отношением к браку, например, в Индии, низкий уровень разводов.

4. Ценности и воспитание:
   – Необходимо возрождение семейных традиций и уважение к старшим поколениям.
   – Пример родителей и семейные традиции играют ключевую роль в воспитании детей.

5. Демография и культура:
   – Демографический кризис связан с поздними браками, отсутствием культуры семьи и чрезмерным влиянием потребительских ценностей.
   – Решение проблемы – поддержка раннего создания семей и пропаганда ценностей здорового образа жизни.

6. Роль женщины и мужчины:
   – Женщина – вдохновляющая сила, поддерживающая мужчину в его целях.
   – Мужчина – реализатор и защитник, несущий ответственность за семью.

7. Образование и культура:
   – Важность обучения молодёжи основам семейных отношений.
   – Роль СМИ и государства в формировании правильных установок.

8. Экологические и социальные аспекты:
   – Необходимость перехода на органическое земледелие и создание "городов-садов" для решения экологических и демографических проблем.
   – Упадок плодородных земель – глобальная угроза, требующая срочных мер.

9. Влияние христианских традиций:
   – Вера, посты и трезвость способствуют физическому и духовному здоровью общества.

10. Саморазвитие как основа счастья:
    – Счастье приходит через служение другим и работу над собой.

Вывод:

Основная идея беседы заключается в том, что укрепление института семьи, саморазвитие и возвращение к традиционным ценностям являются ключами к созданию гармоничного общества. Только через работу над собой, терпимость и правильное воспитание можно достичь истинного счастья и любви.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VP_VL_RWCKc
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9 Комментариев » Оставить комментарий
  • 29509 27469
    жора шапов два часа назад

      Прикололо выражение лица ведущей. Типа, ну грузи, грузи.. А у нас в голове “телевизор”.

    • 1821 1509
      Valeriy Bondarik два часа назад

        ,,,=,,,PPPriveTT,,,=,,,

        … “андреем–ткачёвым”(ПОП)№-2 – ЭТОТ персонаж является…
        … как ТЕМ,так и ЭТИМ – социУМ(у)ам – “НУЖНОЕ” Внушает`ся…
        … и в-том,что ЭТО “ПОП-№2″ – Никто НЕ сомневается… :-)
        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

        ЭТОТ Усанин,как МЕНТАЛЬНЫЙ “Сусанин”…
        …Эх-Сашка-Сашка,ВИДНА отчётливо-НА-тебе:КАЗЁННАЯ “рубашка”… :-(
        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

        - Ваши мнения – господа-товарищи…
        - ПОМНИте О…Культуре общения…Хорошего ВСЕМ настроения…

        — Валерий Бодарик.
        — Эдмонтон. Канада. 10-1-25

        2
        2
      • 28117 23727
        brahman час назад

          “Семь этапов эволюции семейных отношений, согласно автору:

          1. Наслаждение (влюблённость):
          – Начальный этап, часто называемый “медовый месяц”.
          – Партнёры идеализируют друг друга, видят только положительные стороны.
          – Этап “розовых очков”, когда эмоции доминируют над реальностью.
          – Основан на телесной привлекательности и первых эмоциональных переживаниях.

          2. Пресыщение:
          – Постепенное ослабление первоначальной страсти.
          – Появляется осознание недостатков партнёра.
          – Внимание смещается на несовершенства, а не на достоинства.
          – Часто приводит к первым конфликтам, если не работать над отношениями.

          3. Отвращение:
          – Критический этап, на котором происходит большинство разводов.
          – Обострение конфликтов, партнёры начинают сосредотачиваться на недостатках друг друга.
          – Желание изменить другого под свой “идеал”.
          – Потребность признать свои недостатки и работать над собой вместо попыток “переделывать” партнёра.

          4. Терпение:
          – Переход от критики к принятию партнёра таким, какой он есть.
          – Работа над собой ради сохранения отношений.
          – Этап, где важны компромиссы и взаимное понимание.
          – На Востоке этот уровень рассматривается как основа долгих браков.

          5. Исполнение долга:
          – Осознание роли каждого в семье как служения друг другу, Богу и обществу.
          – Упор на ответственность и выполнение семейных обязанностей.
          – Распределение ролей и обязанностей для достижения гармонии.

          6. Служение:
          – Бескорыстная забота о партнёре, выполнение обязанностей без ожидания взаимности.
          – Настоящая самоотдача ради счастья другого.
          – Партнёры воспринимают друг друга как равных и начинают видеть в отношениях духовный смысл.

          7. Истинная любовь:
          – Высший этап, на котором полностью отсутствуют эгоизм и ожидания.
          – Партнёры сосредоточены на взаимной радости, заботе и духовном единении.
          – Отношения переходят на уровень безусловной любви, где каждый видит в другом проявление Божьей воли.

          Заключение:

          Каждый этап – это возможность для личностного и духовного роста. Только пройдя через испытания и работая над собой, можно достичь истинной любви и гармонии в отношениях.”

          • 28117 23727
            brahmanbrahman час назад

              “Сравнение, между описанием семи этапов эволюции отношений и схемой стадий принятия (радость от выгоды → отрицание → гнев → торг → депрессия → принятие) есть схожие элементы. Оба процесса отражают движение через разные эмоциональные состояния к принятию новой реальности.

              Сравнение этапов:
              1. Радость от выгоды ↔ Наслаждение:
              – Начальный этап обоих процессов наполнен положительными эмоциями. В отношениях это “розовые очки”, а в схеме обмана – радость от кажущейся выгоды.

              2. Отрицание ↔ Пресыщение:
              – В отношениях наступает осознание несовершенств партнёра, но люди склонны отрицать проблемы, надеясь, что всё наладится само собой.
              – В схеме обмана человек отказывается верить в реальность обмана.

              3. Гнев ↔ Отвращение:
              – Здесь доминируют эмоции раздражения и разочарования. В отношениях – попытки изменить партнёра, обвинения. В обмане – злость на себя или на обманщика.

              4. Торг ↔ Терпение:
              – В отношениях партнёры начинают искать компромиссы, договариваться. В обмане – желание “вернуть всё как было”, попытки найти выход через уступки.

              5. Депрессия ↔ Исполнение долга:
              – В отношениях это момент, когда люди могут застрять на рутинном исполнении обязанностей без особой радости, что может напоминать депрессивное состояние.
              – В схеме обмана – это осознание потери и невозможности её вернуть.

              6. Принятие ↔ Служение:
              – Переход к осознанию, что счастье возможно через принятие реальности и заботу о партнёре без ожиданий.
              – В схеме обмана – принятие факта обмана и движение вперёд.

              7. Истинная любовь ↔ нет прямого аналога:
              – Этап истинной любви – это не только принятие, но и возвышение отношений до духовного уровня. В схеме обмана финальный этап ограничивается лишь принятием и примирением с реальностью.

              Итог:

              Схемы похожи в своей эмоциональной структуре, но их цели различны. Этапы эволюции отношений ориентированы на рост, развитие и достижение гармонии, в то время как стадии принятия обмана отражают процесс восстановления после кризиса.”

              • 28117 23727
                brahmanbrahman час назад

                  “Этот процесс похож на разрушение идеализации – универсальный механизм, который проявляется не только в браке, но и во всех взаимодействиях человека с миром. Страдания возникают тогда, когда наши ожидания и идеальные представления сталкиваются с реальностью, а мы упорно цепляемся за свои иллюзии вместо того, чтобы адаптироваться.

                  Ключевые моменты:

                  1. Идеализация как основа ожиданий:
                  – Мы строим нереалистичные образы – о партнёре, работе, обществе или даже о себе.
                  – Идеализация подпитывается эгоистическими мечтами, желанием “сделать всё идеально для себя”.

                  2. Кризис разрушения:
                  – Наступает момент, когда реальность показывает своё несовершенство.
                  – Это вызывает боль, разочарование, гнев или депрессию – именно потому, что мы привязаны к своим иллюзиям.

                  3. Жизнь в иллюзиях = страдания:
                  – До тех пор, пока человек не примет реальность и не начнёт с ней работать, страдания неизбежны.
                  – Проблема в том, что эгоистические мечты мешают видеть, что реальность может быть даже лучше, если подойти к ней без ожиданий.

                  4. Универсальность кризиса:
                  – Этот процесс не ограничивается только браком. Он проявляется в дружбе, работе, семейных отношениях, религиозных верованиях и даже в наших целях.
                  – Например, человек идеализирует профессию, а затем разочаровывается, когда работа оказывается рутиной.

                  5. Путь к освобождению от страданий:
                  – Принятие реальности – ключевой шаг. Это не означает пассивность, а предполагает взаимодействие с миром без ожиданий и привязанностей.
                  – Нужно учиться видеть мир таким, каков он есть, и работать с тем, что он предлагает, вместо того чтобы жить в своих фантазиях.

                  6. Эгоистические мечты как источник проблемы:
                  – Пока человек сосредоточен на себе и своих желаниях, он будет воспринимать любое несовершенство мира как личное оскорбление.
                  – Переход к жизни ради других, служение и самоотдача помогают разорвать этот цикл.

                  Вывод:

                  Кризис разрушения иллюзий – это неизбежный этап роста. Принятие реальности, отказ от эгоизма и активная работа с миром открывают путь к гармонии. Это универсальный принцип, применимый ко всем аспектам жизни, от брака до внутреннего развития.”

                  • 28117 23727
                    brahmanbrahman 43 мин. назад

                      Человек, который достиг гармонии с миром, изначально будет менее подвержен иллюзиям, так как его восприятие реальности свободно от эгоистических искажений. Такой человек живёт в принятии, не ожидая от мира того, чего он не может дать, и сосредотачивается на более высоких, фундаментальных ценностях.

                      Основные аспекты:

                      1. Свобода от иллюзий:
                      – Такой человек понимает природу обманчивости внешних впечатлений, осознаёт цикличность жизни и временность материальных удовольствий.
                      – Он менее уязвим, так как не идеализирует ни людей, ни обстоятельства.

                      2. Утрата “детской радости самообмана”:
                      – Осознание реальности лишает радости первых, пусть и обманчивых, впечатлений.
                      – Однако вместо этой радости приходит глубокая, спокойная удовлетворённость, не зависящая от внешнего.

                      3. Высшие ценности как ориентир:
                      – Такой человек ищет не суету и блеск внешнего мира, а непереходящие ценности: любовь, истину, добродетель.
                      – Он способен видеть ценное за пределами иллюзий и эгоизма.

                      4. Движение любовью:
                      – Единственной истинной мотивацией становится любовь к людям и истине.
                      – Любовь здесь понимается как высшая форма служения, бескорыстное стремление делать мир лучше.

                      5. “Всё суета” и выход за пределы суеты:
                      – Как говорит Экклезиаст, всё временное, несущественное в конечном итоге оборачивается пустотой.
                      – Но осознание этого не приводит к унынию, а, напротив, побуждает искать то, что имеет вечное значение, и жить в гармонии с собой и миром.

                      6. Мудрость и равновесие:
                      – Такой человек достигает мудрости, основанной на опыте и глубоком понимании жизни.
                      – Ему легче проходить любые этапы кризисов, так как он не ищет опоры в иллюзиях и не боится разрушения того, что временно.

                      Итог:

                      Человек, лишённый иллюзий, воспринимает жизнь глубже. Он видит реальность такой, какая она есть, и учится жить ради высших ценностей. Его “детская радость” заменяется зрелой, осмысленной любовью, которая становится источником истинного счастья и вдохновения для окружающих.

                    • 6440 5596
                      КБ Александрbrahman 42 мин. назад

                        А согласитесь, Павел, дефка то хороша! Усанин по-любому мутит с ней!

                        • 28117 23727
                          brahmanКБ Александр 24 мин. назад

                            Что-то странное у неё с мимикой, выглядит не естественно, но интервьюер хороший: речь поставлена, задаёт вопросы в тему, не перебивает, не лезет со своим мнением.

                            Интервью с ней Усанин замутил хорошее, такие сношения можно только приветствовать.

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