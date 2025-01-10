О фильме 1937 года "Емельян Пугаечев".



Картина 1937 года ныне совершенно забытая. Даже рецензий толком не встретишь, а ведь полотно крайне масштабное. И сыграно с размахом подлинной народной замятни.

В картине поджидает целый ряд крайне удивительных открытий. Оказывается, еще в конце тридцатых историки видели пугачёвский бунт сильно не так, как сейчас. Нам в первых же кадрах сообщают то, о чём в школе как-то не задумываются. Например, что Пётр Третий – родной внучок Петра Великого, законный царь.

Царя этого свергли натуральным верхушечным переворотом. И тут же приморили, стеснительно оговариваясь про, якобы, больной кишечник государя. Делала это всё чистая немка София Августа Фредерика. Которая потом почему-то назвалась Екатериной Великой.

Сегодня Екатерину принято хвалить. Ну как же, великая государыня, внешняя политика, воевала постоянно. А в фильме это подлая убийца, крайне отвратительный персонаж даже в деталях. Как же плохо она говорит по-русски! А главное – замучала совсем народ поборами да рекрутчиной для новых завоеваний.

Сюжет картины известен с Пушкинских времён. Чего тут нового придумаешь, вот народ восстал против невыносимого бремени. Вот простой крестьянин Емелька, сбежавший из колодок, объявляет себя убиенным царём. И хлынул народный бунт из краю до краю. Пока не разгромили его регулярные полки, да не потащили на колесо самозваного царя.

Только даже это в кино не совсем так. Пугачёв показан как подлинно народный герой и никаким царём называться он не хотел. Настояли хитрые яицкие атаманы. У них свой резон, да и жёнушку навязали из своих казаков. Новый царь – казачий быть должен. Подленькие казачки там с первого же слова показаны.

Как великолепно Пугачёв спорит с казаками:

«Да мы без царского трона волю добудем, зачем мужиков дурить?»

Но казаки стоят на своём, что решено, перерешивать не будем. А что до жены Емельяна Софьи и малых детушек, так «Царя Петра Федоровича то не касаемо». Женись на казачке и всего делов!

Сдаётся Емельян, уступает. Показалось, что так легче будет свободу для народа завоевать. Тяжеловато без казацких войск придётся. Вздыхая вешает на себя царскую регалию – вроде и веса небольшого, а надеть тяжко.

Вообще Емельян в картине настолько могуче сыгран, что не передать. Играет его артист Константин Скоробогатов, да как играет! Артист большой театральной школы, да и роли под стать.

В театре он давно заслуженный Ленин и Суворов Советского Союза. Так что и Пугачёв у него немного с ленинским прищуром. Через несколько лет в кино выдаст совершенно замечательные роли нашего фронтового хирурга Пирогова и полярного адмирала Макарова. Могуч артист.

Ещё одна черта картины, совершенно утраченная в следующих фильмах про Пугачёва, – удивительная речь. Артисты совершенно органичны в старой речи, как вкусно и сочно прописаны реплики, даже самые простые слова:

«Ломай хребет на барщине пять дён, а то и повседневно… кругом стонет земля… со скотом поравняли людей, чуть что под кнут и на каторгу!»

В остроге закованный в колодки Пугачёв – натуральный оратор на митинге. Вышучивает испуганных крепостных, которых вот-вот то ли запорят до смерти, то ли продадут в бесплодные степи.

«Барин на пашне один, а нас сотня рук, в каждую бы по дубине, а ты – бежать!»

Страшно показаны острожники, простые крепостные, провинившиеся перед хозяевами. Или в колодках или в железных ошейниках с торчащими до носа железками.

И насколько отвратительны балакающие по-французски дворянчики. Вся их программа не меняется веками:

«Бунтуют одиночки, а весь народ смиренная скотинка».

А ведь Пугачёв не гнётся, даже перед князем шутит:

«Воздай вам Бог за вашу щедрость… а сами воздадим сторицей!

- Что? Что сказал?!

- Воздай вам Бог, говорю, – Молитву за вас творю».

Любопытно в фильме показана церковь, сегодня такое на экраны не пропустят. Когда Пугачёва объявляют бунтовщиком, его родную станицу зимовейскую жгут. Поп громогласно объявляет проклятия и на дом, и на семью с детушками. Семью выгоняют на мороз.

И в последней сцене, прежде чем отрубить Пугачёву голову, зачитывают главное. Не токмо царский закон нарушил бунтовщик. Божье слово нарушил, ибо сказано в Писании:

«Рабы повинуйтесь во всяком страхе владыкам».

Куда только подевался в наши дни Сталинский букварь. Нет, не «мама мыла раму». Совсем другие слова – «Мы не рабы, рабы не мы!»

В фильме много замечательных деталей, например, отличная маленькая сценка как на площади чтец перечисляет победы «бунтовщика». С каждой взятой крепостью в голосе нарастает радость. Чиновник выхватывает у него свиток – как смеешь так читать?!

Очень сильная сцена, когда Пугачёв заезжает в крепость и под дулами солдат произносит могучую речь. Жалует земли, отменяет рекрутский набор, сулит кары злодеям и прижать хвосты дворянам. И вдруг весь народ поднимается за Емельяна!

Очень сильная роль подлеца князя Волоцкого. Этот со всеми договорится, изворотлив, собака. Он и «государя Петра» тут же признает как только шея в петле оказалась. И продаст немедля, как только подвернётся случай.

Играет подлого князя Яков Малютин. Любопытное противопоставление. Если Пугачёва играет Ленин, то Малютин дважды в фильмах до этого играл царя Александра Третьего.

С народным героем башкир Салаватом Юлаевым тоже неудобно получилось. В картине он показан, мягко говоря, неоднозначно. Нам показывают главу башкирского мятежного отряда, который жжёт русские заводы на Урале, рубит направо и налево русских.

И тут же меняется в лице и клянётся в вечной дружбе Пугачёву. Как только слышит, что пистолет Емельяна ему в живот направлен и доброй картечью снаряжен.

Причём в фильме Юлаев борется не с заводчиками, не с помещиками, он убивает именно русских. Прямо выкрикивает вполне однозначно кого нужно бить. Вот это да, вот так народный герой!

Пугачёв чуть не за грудки хватает Салавата. Это какой русский башкир резал? Может я? Может Филимон? А может заводчик царский резал? Так заводчика на крепкую пеньку. А народу русскому и башкирам между собой делить нечего. Зачем заводы жечь? Кто пушки нам лить будет?

Разгадка простая, в 1937 любимого нами образа борца за народную свободу Юлаева просто ещё не сложилось! Читал как-то воспоминания сотрудника института истории при Академии наук Чемериса. Тот вспоминал как готовили в 1952 году двухсотлетие Салавата Юлаева. Развернулись серьёзные научные споры.

Учёные указывали, что про Салавата почти ничего не известно. Письменности у башкир не очень и было. Неизвестно даже в какой деревне он родился. Зато есть серьёзные указания, что был гражданин нормальным феодалом, предводителем изрядного отряда, точно так же угнетавшим местных крестьян.

Да и с Пугачёвым у Юлаева вышло не очень. Бежал он от бунтовщиков когда стало жарко. Точно никто не знает, но очень похоже, потому как Пугачёва казнили. А вот Юлаева нет. Хотя судили, но всего лишь в ссылку уехал. Поднимался вопрос, может не спешить с юбилеем-то.

Удивительно, но подлинно народным героем Юлаев начал становиться только после довольно талантливой книги Степана Злобина и его же фильма 1941 года. Вот такого Юлаева и полюбили – отчаянного и бесстрашного борца за народную свободу и счастье.

Кстати, в фильме башкиры Юлаева Пугачёва тоже бросили. Как и местные крестьяне – мы своих помещиков порешили, а дальше не наше дело. Овражки не скошены, пойдём господскую земельку делить.

Не хотят и казаки на Москву идти. У них свои дела, хотят на особицу, посадить своего, казацкого царя на Яике. И всё хорошо будет, лишь бы Москва в дела не лезла и подати не требовала. А ты, Емелюшка, езжай подобру-поздорову.

В кино про это не сказано, но вывод напрашивается. Без партии всех и передушат поодиночке. Так и вышло.

Про Крым тоже в школе как-то не рассказывали. Так сильно было войско Пугачёва, что Екатерине пришлось позорный мир немедленно с турками подписать. Хотя мы, вроде как, побеждали. Подарили османам Бессарабию, Валахию, Молдавское княжество. И Крымскому ханству вольную дали, войска вывели. Лишь бы войска освободить и против своего же народа кинуть.

Справедливости ради, Крым через десяток лет Екатерина таки забрала обратно. Но пример показателен. Земли и той не жалко супротив народного восстания.

А продали Пугачёва всё те же казачьи атаманчики:

«Зашатался дуб, валить надобно, не ровён час нас всех придавит».

И тут же самый хитрый добавляет – зачем же валить, живьём надо брать. Глядишь, помилуют, двадцать пять тысяч рубликов отсыпят. Живьём надо.

Своими глазами читал статью, где эти слова подают как хитрый призыв режиссера валить Сталина. Мол, поднимайся народ на бунт против тирана-угнетателя. Ну не безумие ли?

Кстати и в последних словах Пугачёва либеральные деятели крамолу видят. Призыв к бунту против злодейского 1937 года. Против Советской власти. Но разве про это говорит борец за свободу народа?

Артист Скоробогатов взбирается на плаху. В каждой руке по толстой горящей свечке. Тулуп распахнут до голой груди, несмотря на январскую стужу. К людям говорит, не к своим убийцам, не к изменникам казакам, не к ушедшим башкирам. К людям, народу своему говорит:

«Будет лучшая перемена жизни! Не смиряйтесь, други мои! Добыл вам волю на год, добывайте сами её! Навечно!»

https://dzen.ru/a/Y-oYOLLiLEG1-mGy – цинк

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи о фильме "Емельян Пугачев" 1937 года:

1. Фильм представляет необычную для современного зрителя трактовку исторических событий, показывая Екатерину II в негативном свете как узурпатора власти и угнетателя народа.

2. Пугачёв (в исполнении Константина Скоробогатова) показан как истинный народный герой, который изначально не хотел называться царём, но был вынужден это сделать под давлением казацких атаманов.

3. В фильме особое внимание уделено языку – герои говорят колоритным старорусским языком, что создает особую атмосферу эпохи.

4. Интересно показана роль церкви, которая выступает на стороне власти против народного восстания.

5. Образ Салавата Юлаева представлен неоднозначно и сильно отличается от его позднейшего героического образа, сформировавшегося только после 1941 года.

6. В фильме подчеркивается разобщенность восставших: башкиры, казаки и крестьяне преследуют свои локальные интересы, что в итоге приводит к поражению восстания.

7. Показано, что восстание было настолько серьезным, что Екатерина II пошла на невыгодный мир с Турцией, чтобы освободить войска для подавления бунта.

Вывод: Фильм 1937 года представляет собой уникальный исторический документ, отражающий советскую трактовку пугачевского восстания того периода. В нем восстание показано как классовая борьба угнетенного народа против дворянства и церкви, а сам Пугачев – как сознательный народный лидер, а не просто самозванец. Особенно интересно, что фильм подчеркивает проблему разобщенности восставших как главную причину их поражения, что можно интерпретировать как аргумент в пользу необходимости единой организующей силы в борьбе за народные интересы. Также фильм демонстрирует, как менялось восприятие исторических событий и личностей в советской историографии на примере образа Салавата Юлаева.