1908. Мещеряки Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского
200. Девушка из села Сафарова
202. Девушка из села Чишмы
206. Мещеряки из села Чишмы
207. Мещеряки из Средней Терьмы
211. Богатый мещеряк с женой, с.Сафарово
223. Богатый мещеряк и полицейский урядник
224. В гостях у муллы
225. Волостной суд
227. Дом бедного мещеряка
228. В избе мещеряка. Кошма
230. Мещеряцкая деревня Задворки
233. Деревенский колодец.
234. Ворота во двор
235. Ворота в поле и избушка сторожа
244. Деревенская дегтярня
245. Выделка кизяка
246. Выжигание угля
249. Деревянная ручная мельница
250. Вышивка узоров
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