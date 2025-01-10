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1908. Мещеряки Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского

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200. Девушка из села Сафарова (1)
200. Девушка из села Сафарова

200. Девушка из села Сафарова.jpg

202. Девушка из села Чишмы.jpg
202. Девушка из села Чишмы

206. Мещеряки из села Чишмы.jpg
206. Мещеряки из села Чишмы

207. Мещеряки из Средней Терьмы.jpg
207. Мещеряки из Средней Терьмы

211. Богатый мещеряк с женой, с.Сафарово.jpg
211. Богатый мещеряк с женой, с.Сафарово

223. Богатый мещеряк и полицейский урядник.jpg
223. Богатый мещеряк и полицейский урядник

224. В гостях у муллы.jpg
224. В гостях у муллы

225. Волостной суд.jpg
225. Волостной суд

227. Дом бедного мещеряка.jpg
227. Дом бедного мещеряка

228. В избе мещеряка. Кошма.jpg
228. В избе мещеряка. Кошма

230. Мещеряцкая деревня Задворки.jpg
230. Мещеряцкая деревня Задворки

233. Деревенский колодец.jpg
233. Деревенский колодец.

234 Ворота во двор.jpg
234. Ворота во двор

235. Ворота в поле и избушка сторожа.jpg
235. Ворота в поле и избушка сторожа

244. Деревенская дегтярня.jpg
244. Деревенская дегтярня

245. Выделка кизяка.jpg
245. Выделка кизяка

246. Выжигание угля.jpg
246. Выжигание угля

249. Деревянная ручная мельница.jpg
249. Деревянная ручная мельница

250. Вышивка узоров.jpg
250. Вышивка узоров
Источник: https://humus.livejournal.com/10169611.html
Метки: история, оренбургская губерния, Россия, фото, этнография
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