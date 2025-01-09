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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 9 января 2025 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. 

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Новая Кругляковка, Ковшаровка, Ивановка и Западное Харьковской области. Отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ.

Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортер «Rosomak» польского производства и бронеавтомобиль «Козак». Уничтожены три автомобиля, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.
 
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных и двух аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Васюковка и Янтарное Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки противника.

Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, три боевые бронированные машины, из них две боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот».
Уничтожены пять пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Шевченко, Срибное, Петровка, Воздвиженка, Нововасилевка, Петропавловка и Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ.

Противник потерял до 510 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 производства США и VAB производства Франции, шесть автомобилей и пять гаубиц.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Великая Новоселка, Разлив, Комар Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области.

Потери ВСУ составили свыше 155 военнослужащих, танк, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» и 155-мм гаубица М198 производства США. Уничтожен склад боеприпасов.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степногорск, Новоандреевка Запорожской области, Понятовка, Антоновка и Приднепровское Херсонской области.

Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и семь автомобилей.
Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
 
▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах.
 
▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 39794 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 20307 танков и других боевых бронированных машин, 1507 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20352 орудия полевой артиллерии и минометов, 30012 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/47744
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