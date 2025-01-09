Как всё стремительно меняется! Недавно генерал Конашенков ежедневно докладывал нам о блистательных победах армии РФ совместно с армией Асада. И – на тебе! В Сирии тишина, Асад в РФ! И даже не «в Украине» куется Победа, столь привычная на протяжении столетий скифам, русским, советским. Не «калашниковым» или «орешником» она делается.

Александр Майсурян без лишних слов, картинками показывает в интернете, где, что и как делалось.

Смотрим на плакат, выпущенный в Москве в апреле 1917 года. Автор - Исполнительный Комитет московских общественных организаций. Это орган, занимавшийся координацией общественных организаций в Москве с февраля по август 1917 года. Решение о создании комитета было принято на совещании членов Всероссийского союза торговли и промышленности, проходившего 27 февраля 1917 года на квартире П.П. Рябушинского. Комитет стал представителем Временного правительства в Москве. Было выпущено обращение к жителям города Москвы с просьбой сохранять спокойствие и поддерживать порядок. В состав исполнительного комитета входили: комитет градоначальника, продовольственный комитет, военный совет, управление милицией, совет представителей районных дум. Помимо этого, в комитет входил ряд комиссий: финансово-контрольная, областная, следственная, трудовая, по разбору архивов, по обеспечению нового строя, по оказанию помощи политическим освобождённым, по политическим делам, ревизионная, юридическая.

Советская пропаганда скрыла от нас, что революцию 1905-1906 годов подготовили… московские богачи-раскольники. Первыми выступили печатники типографии И.Д. Сытина. Исследователи удивляются: забастовку подогревали сами хозяева. Они провоцировали ситуацию стабильной оплатой стачечных дней. Прекрасно осведомлённая полиция считала, что рабочие сытинской фабрики (ее называли «осиным гнездом») являлись застрельщиками революции. Коротко говоря, Москва и Петербург с точки зрения национально-конфессиональной окраски, источников капитала и его направленности представляли две огромных разницы. Москва, включая банки, была в прочной связке с национальными интересами, а Питер в - порочной завязке с иностранным капиталом. Оппозиционные московские объединения в Питере не случайно называли Русской партией. Высчитав финансистов оппозиционных изданий, протестных событий 1905 года, меры в граде Петра приняли. На средства петроградских банков по предложению министра МВД А.Д. Протопопова начала выходить газета «Русская воля», задуманная как противовес оппозиционной прессе. Издание декларировало необходимость единения всех классов. Единая Россия!!! Правительство предприняло даже попытку переманить на свою сторону знаменитого издателя И.Д. Сытина. Премьер Штюрмер предлагал ему возглавить государственный литературный холдинг, для которого выделялись большие деньги. Сытину даже устроили аудиенцию у Николая II. Однако русский издательский магнат из костромских староверов отказался, решив, что его согласие будет равносильно «моральной кончине».

Внимательно вглядываемся в плакат от апреля 1917 года. Перекличка образа всадника на белом коне с образом Георгия Победоносца очевидна. Сегодняшний герб Москвы! За месяц до выхода плаката был утверждён Герб Временного правительства России. Двуглавый орёл без корон, скипетра, державы и прочих регалий. Однако его тут нет! Плакат посвящен народному займу на Русскую армию. С изображением царского мутанта никто ничего не даст. Этот урод, вышвырнутый из Константинополя (Византия) османами, которого приютили в Москве ещё при Иване III, на Руси изрядно нагадил. Он стал символом церковной идеи Москва – третий Рим. Рим – это рабовладение! При Романовых мутант когтями выдрал из всех источников подлинную историю народов Руси, прежде всего - Русов.

Флаг Временного правительства — бело-сине-красный. Захватившее власть в феврале 1917 года полагали, что триколор «исторический всенародный символ». Но плакат, на который мы смотрим, выпущен обществом, а не министрами. Национально ориентированные богатые – тоже народ. Триколора тут близко нет! Почему? Потому что ещё в мае 1905 года в Иваново-Вознесенске (ныне Иваново) был организован Совет уполномоченных, действовавший в пределах целого города. Это был забастовочный комитет, управлявший стачечной борьбой. Осенью 1905 года Советы рабочих, солдатских, железнодорожных, казачьих, матросских, батрацких и крестьянских депутатов организуются трудящимися во многих городах и посёлках России. Красное знамя революции поднято Народом ещё в 1905 году! Красный флаг в том же году поднял броненосец «Потёмкин».

Московская общественность ветер перемен уловила. Ещё апрель, «Аврора» бабахнет только в Октябре, а флаг в руке Победоносца уже Красный! «Ветер» - это вибрации, частоты коллективной энергии Народа, то самое, что вскипает как волна, против которой не устоит ни одна армия мира. Тем более, если Идея вступает в резонанс и получает поддержку от Самого Творца. Это доказано самой Историей, как бы её ни переписывала антисоветская сволота.

А вот РПЦ, воспользовавшись междувластием, дунула против ветра. Решением Всероссийского Поместного собора 28 октября (11 ноября) 1917 года Патриаршество в России было восстановлено. Избранный патриарх Тихон провозгласил анафему большевикам, обозвав их врагами церкви, государства и рода человеческого. И что вы хотели после этого? Но священники, которые стали сотрудничать с советской властью, храмы в своё распоряжение получили. Забегая вперёд, скажем, что официальная РПЦ сразу, только как вновь всплыли мутант и триколор после распада СССР, начала активно проводить политику клеветы на советское прошлое. Открылась целая глава в истории под названием – «гонения на Русскую православную церковь». Почти все политические преступники, выступавшие против Советской власти, были объявлены священномучениками, пострадавшими за Христа. Взоры церкви обратились на Запад в стремлении воссоединиться с Зарубежной церковью, что и произошло в 2007 году. Началось общение с якобы Императорским домом Романовых. На престол кого-то?!

Напомню полный титул Николая II, который он имел ещё в январе 1917 года:

«Божиею поспе́шествующею милостию, Мы, Николай Вторы́й, Император и Самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский; Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Польский, Царь Сибирский, Царь Херсонеса Таврического, Царь Грузинский; Государь Псковский и великий князь Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский и Финляндский; Князь Эстляндский, Лифляндский, Курляндский и Семигальский, Самогитский, Белостокский, Корельский, Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных; Государь и Великий Князь Новагорода низовския земли́, Черниговский, Рязанский, Полотский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский, Витебский, Мстиславский и всея Северныя страны́ Повелитель; и Государь Иверския, Карталинския и Кабардинския земли́ и области Арменския; Черкасских и Горских Князей и иных Наследный Государь и Обладатель, Государь Туркестанский; Наследник Норвежский, Герцог Шлезвиг-Голштейнский, Стормарнский, Дитмарсенский и Ольденбургский и прочая, и прочая, и прочая».

Как реагировал Народ на такое «величие»? «Буревестник революции» Максим Горький оставил нам на память такой факт событий 1905-1906 годов. Была выпущена цветная открытка с изображением Императора во всей красе мундира и регалий. До пояса, а ниже даже штанов нет, Николай обеими руками

держится за своё «хозяйство». Подпись в одно слово: «СамодержецЪ».

«Царь» в голове – иное. Не связан высокими нравственными идеалами, управляем извне, - словно скотина идёшь на откорм, а в итоге - на убой.

После исторического плаката тут у нас рисунок Владимира Уборевича-Боровского, тоже опубликованный Майсуряном. Это 1990 год, едкая подпись художника:

Москва... как много в этом звуке

Для сердца русского слилось!

Строки пушкинские, да и сам поэт, даже каменный, снял шляпу перед народом, который ломится в диво дивное – Макдоналдс. 31 января 1990 года в Москве на Пушкинской площади открылся первый в Советском Союзе «ресторан быстрого питания» Макдоналдс. Рассчитанный на 700 посадочных мест, он в тот момент стал самым большим в мире.

Как комментирует сам Александр Майсурян, в Макдоналдсе видели что-то вроде храма новой религии, религии культурного и красивого потребления, где всё должно было быть безупречно чисто, вежливо, изящно и на высшем уровне качества. Именно так преподносил себя новый буржуазный строй, наступавший в стране, тогда ещё советской. Вице-президент России, Герой Советского Союза Александр Руцкой 31 января 1992 года, ко второй годовщине «Мака» вызвал скандал статьёй в «Известиях», озаглавленной «Причастие у «Макдональдса». В ней он писал: «Когда я вижу очередь-змею к «Макдональдсу» — бывшему кафе «Лира» на Пушкинской, — это удручает... Многочасовое стояние у заведения «Макдональдса» — это не ожидание еды, — это ожидание причастия».

И дальше не рисунок, фото. Это уже март 2022 года. Ровесник начала западного «причастия» пианист Лука Сафронов-Затравкин в знак протеста приковал себя наручниками к дверям Макдоналдса в Москве на Пушкинской площади. Не против власти, а против Запада, который сам закрыл свой «храм» протестует!

Чудеса не в решете… Возвращаемся в весну 1917 года, к плакату комитета, образованного в поддержку новой власти на частной квартире Рябушинских. Историк Александр Пыжиков в монографии «Грани русского раскола» показал, откуда взялась эта фамилия. Основатель династии Михаил Рябушинский перешел в раскол из официального православия в 1820, году женившись на старообрядке. Сменил и фамилию со Стекольщикова на Рябушинского. До этого он был обычным мелким розничным торговцем. Дальше брак сына в раскольничестве, у Рябушинских «вдруг» появилась крупная фабрика с новейшим по тем временам оборудованием, что позволило им подняться на вершины предпринимательства Москвы. Источник капитала многих богатеев Москвы – раскольничий народный «общаг» в лучшем смысле этого слова. В 1905 году московская купеческая буржуазия проявила свои связи с «радикальной публикой», мобилизовала революционные кадры. Ряд московских капиталистов во главе с товарищем председателя Государственной Думы А.И. Коноваловым собирали представителей социалистических партий для координации своих действий. В.И. Ленин, получавший известия от участника этих мероприятиях большевика И.И. Скворцова-Степанова, откровенно просил того не брать с купцов меньше десяти тысяч рублей. Как свидетельствуют архивные документы, в 1910 году П.П. Рябушинский передал 12 тысяч рублей на проведение очередного съезда РСДРП. Полиция сопроводила эту информацию комментарием: «Откровенно говоря, причислять Рябушинского к партии социал-демократов никто и не подумает, но взять с него деньги на такие дела более чем легко».

Опять смотрим на плакат апреля 1917 года. На первом плане не пушки, палящие на запад, а снопы сжатого хлеба. И всё освещается восходящим солнцем! Не жили мы в стране с такими государственными атрибутами? Возможно, уже забыли, потому и поместил я тут Герб Союза Советских Социалистических Республик. Над планетой он появился 6 июля 1923 года. Очень стремительно могут меняться мировые события! Расстояние от весны 1917 года до лета 1923-го на фоне истории – мгновение…

Воистину не слова и законы, а знаки и символы правят миром!

Эдуард Наипов,

Кострома