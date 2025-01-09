1. Сгорело часть пригорода Лос-Анджелеса, включая элитные районы для киноактеров.2. Предварительная цифра ущерба – от 57 млрд. долларов.3. Часть пожарного имущества Лос-Анджелеса при Байдене была передана на Украину.4. Пожарной охраной Лос-Анджелеса руководила первая на этом посту женщина-лесбиянка боровшаяся за толерантность, инлюзивность и разнообразие.5. Трамп призвал губернатора штатат Ньюсома свалить в отставку, также обвинил Байдена в том, что он оставляет Трампу такое наследсто.6. Среди сгоревших домов оказался и один из домов Хантера Байдена.7. О возможности этой катастрофы предупреждали еще летом 2024 года.