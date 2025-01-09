Все истинные религии ведут к просветлению. Что это такое? И на каком уровне последователи различных религий считают, что только лишь их религия – истинная? Все это необходимо знать каждому, кто серьезно настроен развиваться духовно.

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Содержание видео:

2:00 – Отличие архитектуры живых и умерших древних цивилизаций.

3:42 – Что такое экуменизм?

5:30 – Иисус, который проповедовал ненасилие, говорил: «Не убий!»

6:21 – Почему в Библии нет реинкарнации?

8:00 – На самом деле, реинкарнация существует.

11:50 – Известные христианские православные святые, которые изучали Веды. Один из них – Феофан Затворник.

13:20 – Ведическая традиция объясняет, что БОГ один и только один.

15:27 – Святитель Лука Крымский.

16:05 – Протоиерей Александр Мень в книге «Трудный путь к диалогу» называет Кришну древним прообразом Христа.

18:03 – Сейчас идёт уничтожение истории.

20:15 – Почему люди разных религий обращаются Ведам?

22:25 – В каждой религии есть два типа людей: теоретики и практики.

23:30 – Причины религиозных войн.

24:40 – В каждой религии есть два этапа: эксклюзивный и инклюзивный.

27:28 – Славяне и жители Индии – это один и тот же народ.

29:27 – Кому проповедовал Иисус Христос?

30:50 – Аватары.

33:21 – Ведическая космология.

34:25 – Опровержение кастовости: Нарада Муни – самый известный учитель всех самых известных брахманов. При этом он низкорожденный. Его биография.

35:10 – Шримад Бхагаватам описывает ядерное оружие. Мохенджо-Даро: «Город мёртвых».

37:25 – Клонирование описано в МахаБхарате.

38:13 – Описание виманов – космических кораблей – в древних текстах.

38:21 – Описание Вселенной.

39:23 – Святые напоминают, что БОГ один.

40:10 – Обитатели разных миров.

41:45 – Президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов дал ряд интервью, где он утверждал, что его забирали инопланетяне на свой корабль.

43:44 – Люди не готовы к контакту с инопланетянами, потому что у них есть два вида гордыни.

45:00 – Христиане средневековья утверждали, что у рабов, у женщин и у животных нет души, поэтому их можно убивать.

49:50 – Обитатели высших миров оценивают прогресс цивилизаций по качеству отношений.

46:08 – Что такое разумная цивилизация?

46:32 – Все святые отказывались от мяса: Преподобные Серафим Саровский, Сергий Радонежский и другие.

46:57 – Войны будут продолжаться до тех пор, пока существуют бойни.

47:27 – Когда Бог не хочет слышать молитвы людей?

48:22 – Момент, когда обитатели Высших Миров перестали посещать Землю.

49:45 – Когда человечество станет вести нравственный образ жизни, оно сделает мощный скачок в космических технологиях.

49:57 – Ведическая космология ( гуманоиды и рептилоиды).

53:25 – О книге Шри Ишопанишад.

57:17 – Описание БОГА в Ведах.

59:10 – Предания сказаний, былин.

1:00:04 – Описание четырёх эпох: Веды, Шумеры.

Александр Евгеньевич Усанин:

Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.

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#духовность #религии #Усанин

Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Суть религий:

– Все религии отражают одну и ту же духовную истину, адаптированную к уровню понимания людей.

– Бог един, а различия между религиями вызваны культурными и историческими контекстами.

– Цель духовного пути — обрести личный опыт, который выходит за рамки религиозного фанатизма.

2. Реинкарнация:

– Реинкарнация признавалась ранним христианством до II Вселенского собора в 553 году.

– Библейские упоминания (например, о пророке Илии) интерпретируются как указания на реинкарнацию.

3. Этапы религиозного пути:

– Первый этап — эксклюзивность: восприятие своей религии как единственно правильной.

– Второй этап — инклюзивность: понимание духовной сути других религий и их путей.

4. Роль священников и традиций:

– Великие святые (Феофан Затворник, Лука Крымский) подчеркивали необходимость понимания и уважения между религиями.

– Некоторые из них изучали Веды, Коран и другие писания, находя общую суть.

5. Исторические и культурные параллели:

– Веды описывают продвинутые технологии, такие как клонирование, ядерное оружие и телепортация.

– Существуют аналогии между историей Кришны и Иисуса Христа, что подчеркивает сходство духовных традиций.

6. Космология и древние знания:

– Веды описывают многомерную вселенную, где каждая планета населена разумными существами.

– Люди теряют способность видеть тонкие энергии и другие измерения из-за эгоизма.

7. Проблемы современного общества:

– Войны и конфликты между религиями вызваны фанатизмом и нежеланием понимать другие пути.

– Употребление мяса и убийство животных рассматриваются как этическая деградация.

8. Значение духовного знания:

– Духовное знание не передается через догадки, а через авторитетные писания.

– Религии служат хранителями знаний о Боге и мироздании.

Вывод:

Религии должны быть средством духовного роста, а не поводом для конфликтов. Основа всех религий — единая духовная истина, и понимание этого может привести к миру и взаимопониманию между людьми. Практика и личный опыт важнее теорий и догматов.