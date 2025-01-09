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Общая суть всех религий

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Все истинные религии ведут к просветлению. Что это такое? И на каком уровне последователи различных религий считают, что только лишь их религия – истинная? Все это необходимо знать каждому, кто серьезно настроен развиваться духовно.

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Содержание видео:
2:00 – Отличие архитектуры живых и умерших древних цивилизаций.
3:42 – Что такое экуменизм?
5:30 – Иисус, который проповедовал ненасилие, говорил: «Не убий!»
6:21 – Почему в Библии нет реинкарнации?
8:00 – На самом деле, реинкарнация существует.
11:50 – Известные христианские православные святые, которые изучали Веды. Один из них – Феофан Затворник.
13:20 – Ведическая традиция объясняет, что БОГ один и только один.
15:27 – Святитель Лука Крымский.
16:05 – Протоиерей Александр Мень в книге «Трудный путь к диалогу» называет Кришну древним прообразом Христа.
18:03 – Сейчас идёт уничтожение истории.
20:15 – Почему люди разных религий обращаются Ведам?
22:25 – В каждой религии есть два типа людей: теоретики и практики.
23:30 – Причины религиозных войн.
24:40 – В каждой религии есть два этапа: эксклюзивный и инклюзивный.
27:28 – Славяне и жители Индии – это один и тот же народ.
29:27 – Кому проповедовал Иисус Христос?
30:50 – Аватары.
33:21 – Ведическая космология.
34:25 – Опровержение кастовости: Нарада Муни – самый известный учитель всех самых известных брахманов. При этом он низкорожденный. Его биография.
35:10 – Шримад Бхагаватам описывает ядерное оружие. Мохенджо-Даро: «Город мёртвых».
37:25 – Клонирование описано в МахаБхарате.
38:13 – Описание виманов – космических кораблей – в древних текстах.
38:21 – Описание Вселенной.
39:23 – Святые напоминают, что БОГ один.
40:10 – Обитатели разных миров.
41:45 – Президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов дал ряд интервью, где он утверждал, что его забирали инопланетяне на свой корабль.
43:44 – Люди не готовы к контакту с инопланетянами, потому что у них есть два вида гордыни.
45:00 – Христиане средневековья утверждали, что у рабов, у женщин и у животных нет души, поэтому их можно убивать.
49:50 – Обитатели высших миров оценивают прогресс цивилизаций по качеству отношений.
46:08 – Что такое разумная цивилизация?
46:32 – Все святые отказывались от мяса: Преподобные Серафим Саровский, Сергий Радонежский и другие.
46:57 – Войны будут продолжаться до тех пор, пока существуют бойни.
47:27 – Когда Бог не хочет слышать молитвы людей?
48:22 – Момент, когда обитатели Высших Миров перестали посещать Землю.
49:45 – Когда человечество станет вести нравственный образ жизни, оно сделает мощный скачок в космических технологиях.
49:57 – Ведическая космология ( гуманоиды и рептилоиды).
53:25 – О книге Шри Ишопанишад.
57:17 – Описание БОГА в Ведах.
59:10 – Предания сказаний, былин.
1:00:04 – Описание четырёх эпох: Веды, Шумеры.

Александр Евгеньевич Усанин:
Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.

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#духовность #религии #Усанин

Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Суть религий:
   – Все религии отражают одну и ту же духовную истину, адаптированную к уровню понимания людей.
   – Бог един, а различия между религиями вызваны культурными и историческими контекстами.
   – Цель духовного пути — обрести личный опыт, который выходит за рамки религиозного фанатизма.

2. Реинкарнация:
   – Реинкарнация признавалась ранним христианством до II Вселенского собора в 553 году.
   – Библейские упоминания (например, о пророке Илии) интерпретируются как указания на реинкарнацию.

3. Этапы религиозного пути:
   – Первый этап — эксклюзивность: восприятие своей религии как единственно правильной.
   – Второй этап — инклюзивность: понимание духовной сути других религий и их путей.

4. Роль священников и традиций:
   – Великие святые (Феофан Затворник, Лука Крымский) подчеркивали необходимость понимания и уважения между религиями.
   – Некоторые из них изучали Веды, Коран и другие писания, находя общую суть.

5. Исторические и культурные параллели:
   – Веды описывают продвинутые технологии, такие как клонирование, ядерное оружие и телепортация.
   – Существуют аналогии между историей Кришны и Иисуса Христа, что подчеркивает сходство духовных традиций.

6. Космология и древние знания:
   – Веды описывают многомерную вселенную, где каждая планета населена разумными существами.
   – Люди теряют способность видеть тонкие энергии и другие измерения из-за эгоизма.

7. Проблемы современного общества:
   – Войны и конфликты между религиями вызваны фанатизмом и нежеланием понимать другие пути.
   – Употребление мяса и убийство животных рассматриваются как этическая деградация.

8. Значение духовного знания:
   – Духовное знание не передается через догадки, а через авторитетные писания.
   – Религии служат хранителями знаний о Боге и мироздании.

Вывод:

Религии должны быть средством духовного роста, а не поводом для конфликтов. Основа всех религий — единая духовная истина, и понимание этого может привести к миру и взаимопониманию между людьми. Практика и личный опыт важнее теорий и догматов.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ddcIPsAnIqc
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1816 1504
    Valeriy Bondarik два часа назад

      ,,,=,,,PrrriveTT,,,=,,,

      Религия,религия – о КАК–ты “ХОРОША”…
      * а ведь Именно ТАБОЮ – Берётся В ПЛЕН душа…
      …но ПРО–”ЭТО” — ЦЫЦ и ША-а-а-а…

      И чем религия ДРЕВНЕЕ,тем “ЭТО–неЗАМЕТНЕЕ”…
      * посредством “ОКОРМЛЕНИЯ”=ВНУШЕНИЯ – “ЭТО” происходит…
      …ВИРУС поРАБощения – В сознания-И-души ВХОДИТ…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      :-(поСМОТРИте,что В мире происходит…
      :-(а “всемогущий” “БОХ” – на Помощь НЕ приходит…
      :-(мир – КРОВЬю ЗАЛИВАЕТСЯ,а “боха” это – Не касается…?
      :-(зато МАССА народов – ВЕРАю в Т.Н.”боха” – оБОЛВАНивается…
      :-(Человечество ПРЕДНАМЕРЕННО – религией оБАРАНивается…!!!
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      ! вераю “ООКОРМЛЁННЫЕ” = поРАБощённые!
      ! вераю “ОКОРМЛЁННЫЕ” – Здравомыслия ЛИШЁНные!
      ! НА веру “ПОДСАЖЕННЫЕ” – КОЛОНИЗИРОВАННЫЕ!
      ###########################################

      Только Светская Жизнь – Гарантия Развития Человечества!!!
      ……………………………………………….

      Здоровья Вам,Здравомыслия и – Хорошего настроения!
      (ПОМНИте о…Культуре общения…)

      - Валерий Бондарик.
      - Эдмонтон. Канада. 09–1–25

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