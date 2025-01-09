Их только трое. Документальный фильм (1972)
Героическим подвигам участников Великой Отечественной войны: артиллериста Андрея Васильевича Алешина, летчика Ивана Григорьевича Драченко и бойца морской пехоты Павла Христофоровича Дубинды – посвящается этот фильм. В годы войны они были награждены за личное мужество и стали единственными в стране не только Героями Советского Союза, но и полными кавалерами ордена Славы.
#ДокументальныйФильм
ТО Экран, 1972
Автор сценария – Александр Бизяк
Автор сценария – А. Василевский
Режиссер – Людмила Михайлова
Оператор – Н. Свиридов
#гостелерадиофонд #ВеликаяОтечественнаяВойна #ОрденСлавы
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