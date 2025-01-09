Героическим подвигам участников Великой Отечественной войны: артиллериста Андрея Васильевича Алешина, летчика Ивана Григорьевича Драченко и бойца морской пехоты Павла Христофоровича Дубинды – посвящается этот фильм. В годы войны они были награждены за личное мужество и стали единственными в стране не только Героями Советского Союза, но и полными кавалерами ордена Славы.#ДокументальныйФильмТО Экран, 1972Автор сценария – Александр БизякАвтор сценария – А. ВасилевскийРежиссер – Людмила МихайловаОператор – Н. Свиридов#гостелерадиофонд #ВеликаяОтечественнаяВойна #ОрденСлавыМы в соцсетях:Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fondTelegram – https://t.me/gosteleradiofondVK – https://vk.com/teleradiofondOK – https://ok.ru/gosteleradiofond▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1