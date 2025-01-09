Громкие вбросы Трампа звучат из каждого утюга – и чем ближе к 20 января, тем чаще и сильнее будет этот звон в медиа. Трамп-парарам, я бы это так назвал, про Гренландию, Панаму, Канаду – это всё наздоровье.

Но вот то, что важно для России – это ожидаемые от Трампа переговоры по Украине. В Москве немало тех, кто ожидает Большой сделки с США на равных. Сегодняшнее сообщение ТАСС от загадочного представителя окружения Трампа о возможности "достижения Россией и США крупной сделки по безопасности" – из этой серии. Это подмигивание самим себе – мол, Трамп договороспособен, всё будет хорошо.

На самом деле – и это должен осознавать каждый здравомыслящий человек – для такой сделки нет реального основания. США не могут пойти на то, чтобы просто так уступить Украину. А Москва не может пойти на вторую заморозку, остановив СВО без достижения заявленных целей и обеспечения полной безопасности. Любые переговоры обречены зайти в тупик на первой же стадии и превратиться в бесконечные бесплодные посиделки.

Сделка возможна только в том случае, если обе стороны почувствуют себя на грани краха – а до этого далеко и России, и США, и даже Украине. Либо когда одна из сторон потерпит поражение на территории Украины, но тогда это будет не сделка, а диктат победившей стороны.

Мне странно, что этого не понимают те, кто тешит себя надеждами на переговоры с Трампом.

РМ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Трамп делает громкие заявления в медиа, которые становятся все интенсивнее по мере приближения к 20 января.

2. В России некоторые ожидают возможности "Большой сделки" с США при Трампе, о чем свидетельствует сообщение ТАСС от представителя его окружения.

3. По мнению автора, для такой сделки нет реальных оснований, потому что:

– США не могут просто уступить Украину

– Россия не может остановить СВО без достижения заявленных целей

4. Успешные переговоры возможны только в двух случаях:

– Когда обе стороны окажутся на грани краха (чего пока нет)

– Когда одна из сторон потерпит поражение (что будет уже не сделкой, а диктатом)

Вывод:

Автор считает нереалистичными ожидания некоторых российских кругов относительно возможности договориться с США при Трампе. Любые переговоры в текущих условиях, по его мнению, обречены на провал, поскольку ни одна из сторон не готова идти на серьезные уступки, а условия для реального компромисса пока не созрели.