Время специальных военных операций



1. Почему Трамп угрожает захватить Гренландию у Дании, Панамский канал у Панамы и Канаду просто присоединить?

2. Почему Алиев угрожает ликвидировать "армянский фашизм" вместе с Арменией и прорубить так или иначе коридор в Нахичевань?

3. Почему Эрдоган угрожает провести свою собственную СВО ("Специальная Ваххабитская Операция") в Сирии против курдов?

4. Почему Израиль примитивно захватывает бесхозные сирийские территории в юго-западной Сирии и в режиме онлайн продолжает геноцид в Секторе Газа?

5. Почему ОАЭ фактически аннексирует Йеменский остров Сокотра и проводит политику направленную на расчленение Йемена?

Потому что международное право умерло и сейчас границы стран обеспечиваются только и исключительно силой. Поэтому сильные будут брать у слабых то, что смогут взять. ООН в целом и СБ ООН в частности, как и подавляющая часть международных институций недееспособны либо полностью, либо частично. К этому привели процессы расчленения Югославии и Косовский прецедент, которые приоткрыли ящик Пандоры, сейчас открытый нараспашку после активного внедрения в актуальную политику так называемого "порядка основанного на правилах".

Это ускорило нарастание понимания, что общеупотребимых и обязательных для всех правил как таковых просто не существует. А раз правил нет, то отношения между странами все больше определяются способностью брать "чужое" и способностью удерживать "свое". Это закономерный финал поздневашингтонского миропорядка и "ответственного американского лидерства".

Поэтому в ближайшие годы привычный нам мир с точки зрения территориальных границ и сфер влияния будет меняться. СВО на Украине, это один важных процессов изменения мироустройства, но он не единственный.

Прекрасный новый мир, где отношения между странами и народами будут снова (хотя бы частично) определяться нормами международного права, наступит лишь после грядущей серии войн и локальных конфликтов, которые будут сопровождаться изменениями границ государств. По итогам этих болезненных процессов и будет сформирован новый миропорядок, где новые договоренности застолбят те изменения, которые мы будем наблюдать. Старый неолиберальный глобализм потерпел крах, а сам капитализм в стадии империализма, ничего иного кроме серии войн и передала рынков и сфер влияния предложить человечеству не может.

Задача РФ в этих процессах – выжить и преуспеть, в том числе и территориально, чему в первую очередь должно способствовать достижение целей СВО, что определит место России в прекрасном новом многополярном мире.



Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. В современном мире наблюдается тенденция к территориальной экспансии сильных государств за счет более слабых (приведены примеры: США, Азербайджан, Турция, Израиль, ОАЭ).

2. Международное право фактически перестало работать. Границы государств сейчас обеспечиваются исключительно военной силой.

3. Международные институты (ООН, Совбез ООН) стали недееспособными.

4. Начало этому процессу положили расчленение Югославии и Косовский прецедент.

5. Современный миропорядок характеризуется отсутствием единых правил для всех стран.

6. Мир находится в процессе трансформации, которая будет сопровождаться серией войн и локальных конфликтов с изменением границ государств.

7. СВО на Украине рассматривается как один из процессов изменения мироустройства.

Вывод:

Статья описывает текущий период как время распада старого международного порядка, основанного на международном праве и глобализме. По мнению автора, мир вступил в фазу, когда территориальные изменения будут происходить путем военной силы, а не правовых механизмов. Новый миропорядок сформируется только после серии конфликтов и войн, которые приведут к перераспределению сфер влияния и изменению границ. В этих условиях успех России зависит от достижения целей СВО, что определит её положение в будущем многополярном мире.