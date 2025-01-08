Фильм, построенный на письмах Ивана Сергеевича Тургенева к близким и друзьям, рассказывает о творчестве великого русского писателя, раскрывает некоторые черты личности И.Тургенева, его литературные взгляды.Ленинградская к/студия документальных фильмов по заказу Гостелерадио СССР 1981Автор сценария – Майя МеркельРежиссер – Людмила СтанукинасОператор – Николай Волков#письма #ИванТургенев #литератураМы в соцсетях:Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fondTelegram – https://t.me/gosteleradiofondVK – https://vk.com/teleradiofondOK – https://ok.ru/gosteleradiofond▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1