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Вашъ Ив. Тургенев. Избранные письма (1981)

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Фильм, построенный на письмах Ивана Сергеевича Тургенева к близким и друзьям, рассказывает о творчестве великого русского писателя, раскрывает некоторые черты личности И.Тургенева, его литературные взгляды.

Ленинградская к/студия документальных фильмов по заказу Гостелерадио СССР 1981
Автор сценария – Майя Меркель
Режиссер – Людмила Станукинас
Оператор – Николай Волков

#письма #ИванТургенев #литература

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Mn2s2j55LNs
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