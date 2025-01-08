Вашъ Ив. Тургенев. Избранные письма (1981)
Фильм, построенный на письмах Ивана Сергеевича Тургенева к близким и друзьям, рассказывает о творчестве великого русского писателя, раскрывает некоторые черты личности И.Тургенева, его литературные взгляды.
Ленинградская к/студия документальных фильмов по заказу Гостелерадио СССР 1981
Автор сценария – Майя Меркель
Режиссер – Людмила Станукинас
Оператор – Николай Волков
#письма #ИванТургенев #литература
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