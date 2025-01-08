Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области (по состоянию на 8 января 2025 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
▫️ Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям четырех механизированных, танковой, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ, а также бригады национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Викторовка, Зазулевка, Казачья Локня, Косица, Куриловка, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Меловой, Мирный, Русское Поречное, Суджа и Черкасское Поречное.
▫️ Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Веселовка, Гуево, Дарьино, Николаево-Дарьино, Николаевка, Никольский, Новенькое, Погребки, Свердликово, Южный, а также Беловоды, Водолаги и Журавка в Сумской области.
▫️ За сутки потери ВСУ составили свыше 290 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия.
▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 50120 военнослужащих, 294 танка, 217 боевых машин пехоты, 160 бронетранспортеров, 1515 боевых бронированных машин, 1430 автомобилей, 347 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 89 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Минобороны России
50 тыс убитыми -небольшой ,районный город и чего хотели -то…А тепеь они бегут и сбрасывают в поле своих раненных..??!!!
“«Два автомобиля забрали несколько раненных и начали выдвижение к своим позициям, однако по непонятной причине два еще живых ВСУшника были выброшены из машины» Видео снято разведчиками ГВ «Север» в Курской области.https://t.me/vzglyad_ru/113738
Сегодня впервые авибомбами бомбили Днепровскую область..есть там один обьект -самый ценный в 404, ах, если бы…аж час целый была бы в настроении…Возможно,а может и нет -прошло это увлечение..
п.с.Дания быстренько сменила Герб,где четко обозначана Гренландия. Смешные, всего лишь попросить Орешник -по старой памяти РИ выделила бы ..А кто будет воевать с Данией за Гренландию-НАТО??-со членом НАто ??ВСе чудесатее и чудесатее в этом их мире ж/саксоно/киплингском …
“Сербия приостановила действие нескольких контрактов на поставки вооружения из России до стабилизации международной обстановки, сообщил начальник генерального штаба сербской армии генерал Милан Мойсилович в интервью изданию «Новости».
“В отставку после более чем двадцатилетней службы в Министерстве обороны США ушла Лора Купер, занимавшая должность главного координатора поставок оружия Украине в Пентагоне, сообщило издание Politico.
С начала спецоперации России Купер играла ключевую роль в координации военной помощи Киеву, передает «Царьград».
Купер успела наладить отношения с украинскими чиновниками, которые упоминают ее как «честного посредника в переговорах». Однако, в случае возвращения Дональда Трампа на пост президента, против Купер могут быть возбуждены дела. Она давала показания в первый срок Трампа о попытках давления на Украину для расследования деятельности Джо Байдена.” ..https://vz.ru/news/2025/1/8/1307483.html
И шо-Склад закрыли на Перерыв?
ВСУ несут потери под Курском. Итоги боев и фронтовая ситуация 8 января:
https://news.ru/russia/situaciya-v-kurskoj-oblasti-vecherom-8-yanvarya-ohota-u-sudzhi-sotni-ubityh/