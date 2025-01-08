Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, боевую бронированную машину и артиллерийское орудие.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богуславка, Двуречная, Загоруйковка и Петропавловка Харьковской области. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ.

Потери противника составили до 380 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, восемь автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены пять складов боеприпасов.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Белогоровка, Часов Яр, Васюковка и Янтарное Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп противника.

Потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, взяты в плен 18 военнослужащих 46-й аэромобильной бригады ВСУ западнее населенного пункта Курахово Донецкой Народной Республики. Уничтожены: танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь пикапов, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, двух бригад нацгвардии и бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Надеждинка, Красное, Шевченко, Дзержинск, Волково, Красноармейск, Димитров, Песчаное, Воздвиженка, Новоелизоветовка, Щербиновка и Новоалександровка Донецкой Народной Республики. Отражены 13 контратак формирований ВСУ.

Противник потерял свыше 530 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и два буксируемых орудия.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богатырь, Великая Новоселка, Разлив и Константинополь Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовых подразделений противника.

Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, боевая бронированная машина «MaxxPro» производства США, автомобиль, четыре орудия, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства. Уничтожены склад материальных средств и станция радиоэлектронной борьбы.



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области.

Противник потерял до 70 военнослужащих, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 105 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 39723 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 20290 танков и других боевых бронированных машин, 1507 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20284 орудия полевой артиллерии и минометов, 29983 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России