Распорядок дня в день взятия Оттавы
Распорядок дня Дональда Трампа.
Франция и Германия заявили, США не могут просто так взять и присоединить к себе Гренландию.
МИД Франции сообщил, что ЕС не позволит США присоединить Гренландию.
Илон Маск сообщил, что Трюдо девочка и он уже ничего не решает в Канаде.
На самом деле есть прецедент перекройки границ стран внутри НАТО – это Кипр.
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В сетях написали, что Рыжий Козырь (Трамп) в своём возрасте таким образом переживает подростковый пубертатный период. Процесс идёт вспять, – возврат в детство.
П.С. Мумия Байдена подтверждает.
П.П.С. И есть молодой Венс.
Думается мне, Трамп лишь верхушка айсберга. Команду он (ему) подобрал(и) молодую и толковую – Маск, Вэнс и другие.
В июне 2024г. был самит “Большой семёрки”. На протокольном фото 9 человек, свои посты к 8-му января 2025г. сохранили только 3 (Макрон, Мелони и Урсула ф.-д. Ляйн). Шольц, можно сказать, тоже уже ушёл. Тихая революция в “Политбюро”, получается.
Скоро в Австрии выборы, там тоже скорее всего придёт к власти человек из команды Трампа и Маска.
Перезагрузка.
Ещё не вечер (20-е).
А так, – да. Часть глубины “Бидона энд К” без шума и пыли поставили раком . Молча пока.
Сан Саныч, а Вы во сколько % оцениваете вероятность того, что уходящая шобла деда Бидона устроит какую-то пакость, от которой у Трампа голова закружится , – не до всего будет ?
Например, развяжет войну с Ираном ?
П.С. Стратегический договор РФ с Ираном не подписан.
Вокруг Трампа более сильное еврейское лобби, чем вокруг Байдена. Если выяснится, что Иран готов произвести ядрён батон, войну начнёт администрация Трампа. Может, Россию хотят задобрить и подговорить выступить против Китая? Во всяком случае, будут поддерживать “перестройку” и 5-ю колонну в Иране, щемить Китай экономически.
Болтает Трамп одно, а сделает другое.