Главная » Невероятное в мире, Политика, Творчество

Распорядок дня в день взятия Оттавы

29 5


Распорядок дня Дональда Трампа.

Франция и Германия заявили, США не могут просто так взять и присоединить к себе Гренландию.
МИД Франции сообщил, что ЕС не позволит США присоединить Гренландию.
Илон Маск сообщил, что Трюдо девочка и он уже ничего не решает в Канаде.
На самом деле есть прецедент перекройки границ стран внутри НАТО – это Кипр.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9599734.html
Метки: Германия, гренландия, ес, канада, США, Франция, юмор
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Который час?
Испытания учеников Будды
Мощная матрица: Путин снова удивил мир и обошёл советских лидеров
У Соловьева в гостях побывал один из самых важных людей России
Глобальный эксперимент зомбирования детей
5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 29497 27457
    жора шапов два часа назад

      В сетях написали, что Рыжий Козырь (Трамп) в своём возрасте таким образом переживает подростковый пубертатный период. Процесс идёт вспять, – возврат в детство.
      П.С. Мумия Байдена подтверждает.
      П.П.С. И есть молодой Венс.

      • 3149 2985
        Сан Санычжора шапов час назад

          Думается мне, Трамп лишь верхушка айсберга. Команду он (ему) подобрал(и) молодую и толковую – Маск, Вэнс и другие.

          В июне 2024г. был самит “Большой семёрки”. На протокольном фото 9 человек, свои посты к 8-му января 2025г. сохранили только 3 (Макрон, Мелони и Урсула ф.-д. Ляйн). Шольц, можно сказать, тоже уже ушёл. Тихая революция в “Политбюро”, получается.

          Скоро в Австрии выборы, там тоже скорее всего придёт к власти человек из команды Трампа и Маска.

          Перезагрузка.

          • 29497 27457
            жора шаповСан Саныч час назад

              Ещё не вечер (20-е).
              А так, – да. Часть глубины “Бидона энд К” без шума и пыли поставили раком . Молча пока.

            • 29497 27457
              жора шаповСан Саныч 50 мин. назад

                Сан Саныч, а Вы во сколько % оцениваете вероятность того, что уходящая шобла деда Бидона устроит какую-то пакость, от которой у Трампа голова закружится , – не до всего будет ?
                Например, развяжет войну с Ираном ?
                П.С. Стратегический договор РФ с Ираном не подписан.

                • 3149 2985
                  Сан Санычжора шапов пять минут назад

                    Вокруг Трампа более сильное еврейское лобби, чем вокруг Байдена. Если выяснится, что Иран готов произвести ядрён батон, войну начнёт администрация Трампа. Может, Россию хотят задобрить и подговорить выступить против Китая? Во всяком случае, будут поддерживать “перестройку” и 5-ю колонну в Иране, щемить Китай экономически.

                    Болтает Трамп одно, а сделает другое.

            Оставить комментарий

            Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

            Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
            Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

            (Обязательно)

            Быстрый переход: