Распорядок дня Дональда Трампа.Франция и Германия заявили, США не могут просто так взять и присоединить к себе Гренландию.МИД Франции сообщил, что ЕС не позволит США присоединить Гренландию.Илон Маск сообщил, что Трюдо девочка и он уже ничего не решает в Канаде.На самом деле есть прецедент перекройки границ стран внутри НАТО – это Кипр.