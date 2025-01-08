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Обращаюсь к друзьям. О жизни и творчестве Ярослава Смелякова (1986)

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Обращаюсь к друзьям. О жизни и творчестве Ярослава Смелякова

Год производства: 1986

"Если я заболею…", "Хорошая девочка Лида" – автор этих стихотворений Ярослав Васильевич #Смеляков был известен и любим читателями, но его жизнь при этом складывалась очень и очень непросто… Поэты Евгений #Евтушенко, Евгений #Долматовский, Александр #Межиров, писатели Виктор #Астафьев, Любовь #Фейгельман, Татьяна #Стрешнева вспоминают поэта и его произведения.

#ДокументальныйФильм

ТО Экран, 1986

Автор сценария – Алексей #Габрилович

Автор сценария – Йонас #Мисявичюс

Режиссер – #АлексейГабрилович

Оператор – Игорь #Мордмиллович

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vDWLIMtvup8
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