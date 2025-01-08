Новогодне-рождественские дни – прекрасное время для спокойного осмысления жизни, тихого и вдумчивого познания мира, молчаливой внутренней молитвы. Короткие сонные дни, сама природа и праздничный календарь заставляют современного человека, загнанного суетой, остановиться, остыть, отдышаться, одуматься и передумать что-то…

Но нет, некоторые из нас несутся сломя голову и в эти дни, спеша отдохнуть и оторваться так, будто в последний раз. Рвутся посетить то, другое и третье, пойти на корпоратив, поехать на курорт, посетить концерт, клуб, выпить с одной компанией, с другой… И так пролетают все 10 дней даже без единого спокойного вечера наедине с собой, книгой, думой.

Не бойтесь остановиться побыть наедине с самим собой. Самосозерцание – важнейшее состояние души, которое может обогатить жизнь и незаметно повернуть её к лучшему. Состояние, которое почти забыто современным человеком.

РМ

Коментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Новогодние праздники созданы для спокойного осмысления жизни и внутреннего познания, чему способствуют короткие зимние дни и праздничная атмосфера.

2. Многие люди вместо спокойного отдыха проводят праздники в бесконечной суете и развлечениях, пытаясь успеть посетить множество мероприятий.

3. Современный человек избегает уединения и самосозерцания, хотя это важное состояние души, способное улучшить жизнь.

Вывод: Автор призывает читателей не бояться остаться наедине с собой в праздничные дни, подчеркивая ценность спокойного самосозерцания в противовес бесконечной погоне за развлечениями. По мнению автора, именно тихое осмысление жизни, а не активный досуг, может привести к positive изменениям в жизни человека.