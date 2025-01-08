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Не бойтесь остановиться побыть наедине с самим собой

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Новогодне-рождественские дни – прекрасное время для спокойного осмысления жизни, тихого и вдумчивого познания мира, молчаливой внутренней молитвы. Короткие сонные дни, сама природа и праздничный календарь заставляют современного человека, загнанного суетой, остановиться, остыть, отдышаться, одуматься и передумать что-то…

Но нет, некоторые из нас несутся сломя голову и в эти дни, спеша отдохнуть и оторваться так, будто в последний раз. Рвутся посетить то, другое и третье, пойти на корпоратив, поехать на курорт, посетить концерт, клуб, выпить с одной компанией, с другой… И так пролетают все 10 дней даже без единого спокойного вечера наедине с собой, книгой, думой.

Не бойтесь остановиться побыть наедине с самим собой. Самосозерцание – важнейшее состояние души, которое может обогатить жизнь и незаметно повернуть её к лучшему. Состояние, которое почти забыто современным человеком.

РМ

Коментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Новогодние праздники созданы для спокойного осмысления жизни и внутреннего познания, чему способствуют короткие зимние дни и праздничная атмосфера.

2. Многие люди вместо спокойного отдыха проводят праздники в бесконечной суете и развлечениях, пытаясь успеть посетить множество мероприятий.

3. Современный человек избегает уединения и самосозерцания, хотя это важное состояние души, способное улучшить жизнь.

Вывод: Автор призывает читателей не бояться остаться наедине с собой в праздничные дни, подчеркивая ценность спокойного самосозерцания в противовес бесконечной погоне за развлечениями. По мнению автора, именно тихое осмысление жизни, а не активный досуг, может привести к positive изменениям в жизни человека.

Источник: https://t.me/russkiy_malchik/2443
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 29497 27457
    жора шапов два часа назад

      Не факт, что в это время. А если человек желает увидеть и побыть с теми, кого за работой не видел? Доставить кому-то радость, и порадоваться за кого-то.
      Как то поляк в Закопанах удивился моим знакомым на Рождество, что они шумят, радуются, веселятся в этот день (7). На вопрос про
      “пояснить своё удивление” сказал, что они в их Рождество (25) ведут себя тихо и благочинно.
      Менталитет разный.
      Потребность побыть наедине с собой сама проявится в любой день года. И надо всё бросить и побыть.
      Главное, чтобы не заняться самобичеванием.
      А свой День рождения должен быть приятным, весёлым и не скучным. Правда, – от именинника это зависит.

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