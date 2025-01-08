АШМАНОВ И СИДОРЕНКО про цифровой концлагерь, РКН и запреты VPN, ИИ, нейросети, биткоин и Госуслуги
Новый кибервыпуск на Метаметрике! Разбираемся в тонкостях нового дивного цифрового мира и опасностях, которые он несет, вместе с одним из основателей российской IT-индустрии, мультимиллионером Игорем Ашмановым и главой АНО «Белый интернет», членом СПЧ при Президенте РФ Элиной Сидоренко.
Как выжить в «цифре» и защитить себя от кибермошенничества? Что нужно знать про развитие искусственного интеллекта и нейросетей? Зачем нужна биометрия и чем опасны технологии дипфейков? Какое будущее ждет биткоин и другие криптовалюты? Что такое «глаз бога»? Зачем РКН запрещает VPN? И насколько защищены ваши персональные данные в Госуслугах?
Таймкоды:
00:00 Заставка Мета LIVE
00:15 Два ведущих и два гостя: Элина Сидоренко и Игорь Ашманов
01:20 Мы живем в цифровом мире?
05:29 Отставание СССР в цифровых технологиях – «чушь»
09:23 Трамп – будущий криптомагнат?
15:43 Импортозамещение в IT за 10 лет
19:35 Далеко ли мы от «цифрового ГУЛАГа»?
23:58 О человеческом факторе в ИИ
30:23 Интернет-насилие, что это?
36:05 Цифровое насилие не уступает физическому
37:31 Как защитить детей от интернет-угроз?
44:01 Цифровая гигиена: краткая инструкция
50:21 О деятельности Элины Сидоренко: АНО «Белый Интернет» и СПЧ
55:49 «Биометрия почти навсегда»
58:54 Кто может собирать в России биометрию?
1:02:03 Пока не стоит сдавать биометрию
1:04:00 Как не стать жертвой в сети?
1:08:59 ИИ и телефонные звонки
1:12:35 «Биткоин – трансграничный чёрный нал»
1:16:55 Цикл жизни цифрового формата – 15-20 лет
1:19:48 Людям нужна свобода выбора в интернете
1:25:49 О самообучении нейросетей
1:30:41 В Интернете не существует режима «инкогнито»
1:33:39 Язык без культуры – просто знаковая система
1:38:54 «Политики мыслят слайдами PowerPoint»
1:40:42 Лига безопасного интернета: запретить всё
1:47:26 Блиц для Элины Сидоренко
1:50:20 Обращение к подписчикам
1:52:04 Финал выпуска
Игорь Ашманов:
YouTube – https://www.youtube.com/@ashmanovandpartners
Telegram – https://t.me/digital_expertise
VK – https://vk.com/ashmanovandpartners
Сайт – https://www.ashmanov.com
Элина Сидоренко:
Telegram – https://t.me/internetinsafe
VK – https://vk.com/safeinternetcommunity
Дмитрий Егорченков:
Telegram – https://t.me/skoloth
ВКонтакте – https://vk.com/egor4enkov
Никита Данюк:
ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Цифровое пространство и зависимости:
– Цифровое пространство вызывает привыкание, особенно из-за бесконечного скроллинга и уведомлений.
– Средний человек тратит около пяти часов в день на пребывание в цифровом мире.
– Зависимость от цифровых технологий негативно влияет на мышление, особенно у детей.
2. Опасности цифровизации:
– Телефонные мошенничества, кража персональных данных, манипуляции биометрией и социальными рейтингами.
– Появление "цифрового класса", который может манипулировать данными граждан.
– Угроза излишней цифровизации, особенно в контексте биометрии и идентификации.
3. Кибербуллинг и цифровое насилие:
– Распространение кибербуллинга среди детей и подростков, приводящее к серьезным психологическим травмам.
– Примеры жестоких цифровых преступлений, включая шантаж, использование детей для создания порнографического контента и другие формы насилия.
4. Цифровая гигиена:
– Необходимо развивать навыки цифровой гигиены, включая снижение времени в сети, осмотрительность в публикации личной информации и контроль потребляемого контента.
– Проблема сохранения и правильного использования биометрических данных.
5. Риски биометрии:
– Централизация данных в Единой биометрической системе вызывает опасения из-за возможности утечек и злоупотреблений.
– Отсутствие строгого контроля за соблюдением правил работы с биометрией.
6. Предложения по улучшению ситуации:
– Кодификация цифрового законодательства.
– Создание правовых механизмов для защиты цифровых прав человека.
– Развитие совместных инициатив между государством, правоохранительными органами и коммерческими структурами.
Выводы:
- Цифровизация приносит как удобства, так и значительные риски, включая рост преступности в цифровой среде.
- Необходима системная работа по защите граждан, их данных и прав в цифровом пространстве.
- Осознанность пользователей и навыки цифровой гигиены являются ключевыми элементами для снижения угроз.
И нахрена это всё нужно, пространство-то это, цифровое? Зачем изобретать таблетку от болезни, которой можно не болеть? Или уже нельзя не болеть – лечение, без надежды на выздоровление?
Это чтобы одним кликом забрать твои накопления в банках , фондах и пр. заведениях.
Поэтому лучшие друзья девушек – это бриллианты, а бабы и избганные любят материальное (физическое) золото.
Я не богач, конечно, но деньги, какие зарабатываю, в банке не храню. Даже с карточки сразу стараюсь снимать, какие приходят, оставляю немного только потому, что удобно в магазине рассчитываться и штрафы ГИБДД платить. За скорость много приходит штрафов, да и протоколов немало выписывают, это всё потом мне на приложение приходит и я по карте плачу сразу.