Новый кибервыпуск на Метаметрике! Разбираемся в тонкостях нового дивного цифрового мира и опасностях, которые он несет, вместе с одним из основателей российской IT-индустрии, мультимиллионером Игорем Ашмановым и главой АНО «Белый интернет», членом СПЧ при Президенте РФ Элиной Сидоренко.

Как выжить в «цифре» и защитить себя от кибермошенничества? Что нужно знать про развитие искусственного интеллекта и нейросетей? Зачем нужна биометрия и чем опасны технологии дипфейков? Какое будущее ждет биткоин и другие криптовалюты? Что такое «глаз бога»? Зачем РКН запрещает VPN? И насколько защищены ваши персональные данные в Госуслугах?

Таймкоды:

00:00 Заставка Мета LIVE

00:15 Два ведущих и два гостя: Элина Сидоренко и Игорь Ашманов

01:20 Мы живем в цифровом мире?

05:29 Отставание СССР в цифровых технологиях – «чушь»

09:23 Трамп – будущий криптомагнат?

15:43 Импортозамещение в IT за 10 лет

19:35 Далеко ли мы от «цифрового ГУЛАГа»?

23:58 О человеческом факторе в ИИ

30:23 Интернет-насилие, что это?

36:05 Цифровое насилие не уступает физическому

37:31 Как защитить детей от интернет-угроз?

44:01 Цифровая гигиена: краткая инструкция

50:21 О деятельности Элины Сидоренко: АНО «Белый Интернет» и СПЧ

55:49 «Биометрия почти навсегда»

58:54 Кто может собирать в России биометрию?

1:02:03 Пока не стоит сдавать биометрию

1:04:00 Как не стать жертвой в сети?

1:08:59 ИИ и телефонные звонки

1:12:35 «Биткоин – трансграничный чёрный нал»

1:16:55 Цикл жизни цифрового формата – 15-20 лет

1:19:48 Людям нужна свобода выбора в интернете

1:25:49 О самообучении нейросетей

1:30:41 В Интернете не существует режима «инкогнито»

1:33:39 Язык без культуры – просто знаковая система

1:38:54 «Политики мыслят слайдами PowerPoint»

1:40:42 Лига безопасного интернета: запретить всё

1:47:26 Блиц для Элины Сидоренко

1:50:20 Обращение к подписчикам

1:52:04 Финал выпуска

Игорь Ашманов:

YouTube – https://www.youtube.com/@ashmanovandpartners

Telegram – https://t.me/digital_expertise

VK – https://vk.com/ashmanovandpartners

Сайт – https://www.ashmanov.com

Элина Сидоренко:

Telegram – https://t.me/internetinsafe

VK – https://vk.com/safeinternetcommunity

Дмитрий Егорченков:

Telegram – https://t.me/skoloth

ВКонтакте – https://vk.com/egor4enkov

Никита Данюк:

ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Цифровое пространство и зависимости:

– Цифровое пространство вызывает привыкание, особенно из-за бесконечного скроллинга и уведомлений.

– Средний человек тратит около пяти часов в день на пребывание в цифровом мире.

– Зависимость от цифровых технологий негативно влияет на мышление, особенно у детей.

2. Опасности цифровизации:

– Телефонные мошенничества, кража персональных данных, манипуляции биометрией и социальными рейтингами.

– Появление "цифрового класса", который может манипулировать данными граждан.

– Угроза излишней цифровизации, особенно в контексте биометрии и идентификации.

3. Кибербуллинг и цифровое насилие:

– Распространение кибербуллинга среди детей и подростков, приводящее к серьезным психологическим травмам.

– Примеры жестоких цифровых преступлений, включая шантаж, использование детей для создания порнографического контента и другие формы насилия.

4. Цифровая гигиена:

– Необходимо развивать навыки цифровой гигиены, включая снижение времени в сети, осмотрительность в публикации личной информации и контроль потребляемого контента.

– Проблема сохранения и правильного использования биометрических данных.

5. Риски биометрии:

– Централизация данных в Единой биометрической системе вызывает опасения из-за возможности утечек и злоупотреблений.

– Отсутствие строгого контроля за соблюдением правил работы с биометрией.

6. Предложения по улучшению ситуации:

– Кодификация цифрового законодательства.

– Создание правовых механизмов для защиты цифровых прав человека.

– Развитие совместных инициатив между государством, правоохранительными органами и коммерческими структурами.

Выводы:

- Цифровизация приносит как удобства, так и значительные риски, включая рост преступности в цифровой среде.

- Необходима системная работа по защите граждан, их данных и прав в цифровом пространстве.

- Осознанность пользователей и навыки цифровой гигиены являются ключевыми элементами для снижения угроз.